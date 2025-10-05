Slušaj vest

Procena kognitivnih funkcija i pamćenja pomaže u prepoznavanju mogućih ranih simptoma demencije i njene najčešće forme Alchajmerove bolesti. Pitanja, čiji je autor Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest, pokrivaju različite aspekte kognitivnih funkcija, uključujući memoriju, jezičke sposobnosti, izvršne funkcije i svakodnevne aktivnosti. Procena traje približno 5-10 minuta.

Važna napomena Ova procena služi samo za informativne svrhe i ne zamenjuje stručnu medicinsku dijagnozu. Za detaljnu procenu konsultujte se sa lekarom ili specijalistom: neurologom, neuropsihijatrom, gerontologom.

Instrukcije: Za svako pitanje izberite i zapišite jedan odgovor - retko, ponekad ili često.

Imate li problema sa pamćenjem nedavnih događaja?

Imate li problema sa pronalaženjem prave reči?

Imate li problema sa pamćenjem dana i vremena?

Da li se brinete da ste ostavili nešto?

Da li se teško prilagođavate promenama u rutinskim aktivnostima? Da li vam je teško da pratite i učestvujete u razgovorima, posebno u grupama?

Imate li poteškoće sa svakodnevnim aktivnostima kao što je pronalaženje puta u lokalnom tržnom centru?

Imate li problema sa vođenjem finansija, kao što je plaćanje računa i izračunavanje kusura?

Da li gubite interesovanje za aktivnosti koje ste uvek voleli?

Imate li poteškoće sa razmišljanjem kako da rešite neki problem?

Doživljavate li promene u raspoloženju kao što su razdražljivost, anksioznost, panika ili impulsivnost?

Osećate li se uznemireno bez očiglednog razloga?

Osećate li se manje motivisano da započnete ili završite svakodnevne zadatke?

Da li porodica ili prijatelji komentarišu vašu lošu memoriju?

Kako izračunati rezultat bodovanja?

Bodovanje: Retko - 0 bodova; ponekad - 1 bod; često - 2 boda.

Saberite sve bodove, čiji je ukupan, maksimalni broj 30.

Tumačenje rezultata

Od 0-10 bodova:Nizak nivo zabrinutosti

Od 11-20 bodova:Umeren nivo zabrinutosti - preporučuje se konsultacija sa lekarom opšte prakse

Od 21-30 bodova:Viši nivo zabrinutosti - preporučuje se obavezna konsultacija sa lekarom, kao i da se traži uput za specijalistu

Kada potražiti stručnu pomoć?

Preporučuje se konsultacija sa stručnim radnikom ako:

Simptomi značajno utiču na svakodnevne aktivnosti i rad

i rad Porodica ili bliski prijatelji izražavaju zabrinutost

Primećujete progresivno pogoršanje simptoma tokom vremena

Simptomi utiču na bezbednost, vožnju, korišćenje električnih uređaja i slično