ChatGPT said: Važno je neutralisati stigmu mentalnih poremećaja jer ona sprečava ljude da potraže pomoć i otežava im ravnopravno učešće u društvu.

Slušaj vest

Danas se obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja, a tim povodom Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" organizovaće skrining mentalnog zdravlja na Trgu republike u Beogradu od 10 do 14 časova.

Tema Svetskog dana mentalnog zdravlja je "Mentalno zdravlje u kriznim i vandrednim situacijama", a cilj je da se ojačaju sistemi podrške mentalnog zdravlja u zemljama pogođenim krizama, kao i da se smanji stigma oko traženja psihološke pomoći nakon traumatskog događaja, navodi Milica Bjelogrlić, defektolog i PR Klinike

- Kada govorimo o stigmi, važno je znati da se ona ispoljava na više načina, od diskriminacije pri zapošljavanju i socijalne izolacije, do osećaja manje vrednosti kod osoba koje se leče ili kriju svoju dijagnozu. Nažalost, mnogi upravo zbog toga veruju da promene nisu moguće i odustaju od traženja pomoći - ističe Milica Bjelogrlić.

Posebno bi trebalo obratiti pažnju uprvo na unutrašnju stigmu, koja često nastaje zbog društvenih predrasuda. Pacijenti veruju da su manje vredni, gube samopouzdanje, povlače se i ne traže pomoć.

Strategije destigmatizacije Da bi se razumele i smanjile predrasude, klinika sprovodi konkretne edukativne programe u svojim centrima za mentalno zdravlje (Vlajkovićeva 23 i Terazije 3) i dnevnim bolnicama u sektorima Padinska Skela i Beograd. Priredbe, izložbe i posete kulturnim ustanovama deo su strategije destigmatizacije.

- Osobama kojima je potrebna podrška želimo da pokažemo da nismo samo stručnjaci u mantilima i uniformama, već ravnopravni profesionalci i prijatelji koji ih bezuslovno prihvataju - navodi defektolog.

Klinika "Dr laza Lazarević" je otvorena za saradnju sa ministarstvima, školama, centrima za socijalni rad i zdravstvenim institucijama, aktivno učestvuje na javnim tribinama i u TV emisijama. Pored toga, edukuje zdravstvene radnike van psihijatrije kako bi bolje razumeli mentalna stanja i adekvatno usmeravali pacijente ka potrebnoj podršci.

Planirane aktivnosti povodom svetskog dana

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja biće upriličena izložba korisnika Dnevne bolnice iz Padinske Skele Klinike “Dr Laza Lazarević”, pod nazivom "Duša na tanjiru" u kući Đure Jakṣ̌ića u Beogradu od 13 časova.

Stigma prema mentalnim poremećajima često sprečava ljude da potraže pomoć Foto: Profimedia

Premijerno izvođenje predstave "Novi početak" u Centru za kulturu "Vlada Divljan" rezervisano je za 19 časova.

U predstavi učestvuju korisnici dnevne bolnice, tim defektologa i glumica Katarina Barjaktarević.

Dan otvorenih vrata u centrima za mentalno zdravlje biće od 8 do 15 časova, stru;njaci su tu za bilo koja pitanja iz domena mentalnog zdravlja.

- Takođe, na Trgu republike od 10 do 14 časova, biće održana tradicionalna akcija skrininga mentalnog zdravlja, koja obuhvata razgovor sa lekarima, popunjavanje upitnika i stručnu procenu da li je potrebna dalja dijagnostika u ustanovi ili je dovoljan samo savet - ističe Bjelogrlić.

Kako iz začaranog kruga?

Najčešći poremećaji su poremećaji ličnosti, koji pogađaju 10 do 15 odsto ljudi u opštoj populaciji. Potom slede anksiozni poremećaji i širok spektar depresivnih poremećaja, dok od šizofrenije boluje tek jedan odsto od ukupnog broja ljudi.

Kada se okolina upozna sa mentalnim poteškoćama, često se distancira od osobe, a kontakt je često prekinut čak i sa bliskim ljudima. Osim toga, otkrivanje dijagnoze pri zapošljavanju često dovodi do diskriminacije, a korisnici često osećaju kako su suvišni, poniženi i bez perspektive.

1/5 Vidi galeriju Kroz umetničko izražavanje i zajedničko druženje osobe mogu istražiti i osloboditi svoja emocionalna stanja Foto: Privatna Arhiva

- Osobe kojima je potrebna podrška često se osećaju zarobljeno u začaranom krugu, ali uz odgovarajuće lečenje i podršku mogu da vode kvalitetan i ispunjen život. Zato potražite stručnu pomoć, ako već niste i ne odustajte od sebe, niste sami - poručuje Bjelogrlić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.