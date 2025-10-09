Slušaj vest

U susret Svetskom danu mentalnog zdravlja, koji se obeležava svakog 10. oktobra, dr Stanimir Čekerinac, specijalista psihijatrije u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, upozorava da je mentalno zdravlje građana ozbiljno ugroženo, i to ne samo zbog ekonomskih i društvenih pritisaka, već i zbog gubitka empatije, preteranog stresa i rastuće usamljenosti.

- Mi smo konstantno u stanju stresa. Ratovi, krize, nemiri, elementarne nepogode, sve to ulazi u našu svakodnevicu. Stres je postao naš stalni pratilac. Svako mora da pronađe način da ga savlada, kroz muziku, sport, šetnju, razgovor… Ali ako to ne pomaže, vreme je da se potraži stručna pomoć - ističe dr Čekerinac.

„Depresija će do 2030. godine postati bolest broj jedan“

Prema rečima ovog psihijatra, depresija je bolest modernog doba koja preti da postane najrasprostranjenije oboljenje u svetu.

- Depresija razara sve. Osoba postaje razočarana, ljuta, svestan svoje nemoći. To nije samo lični, već i porodični problem. Takav čovek ne može da radi, da voli, da funkcioniše.

Dr Stanimir Čekerinac na radnom mestu Foto: Privatna Arhiva

Dr Čekerinac upozorava i na nagli porast zavisnosti.

- Sve oko nas je postalo adikcija. Ljudi su zavisni od telefona, hrane, interneta. Ako nekome uzmete mobilni, doživeće napad panike. Sve češće se javljaju zavisnost od kocke, alkohola, pa čak i kokaina, koji je danas prisutniji od heroina. A posebno zabrinjavaju sintetičke droge, koje se lako nabavljaju i brzo uništavaju živote - opominje psihijatar.

„Empatija se svela na lajkove“

Doktora brine i gubitak emocije, razgovora i empatije.

- Ljudi su usamljeni. Danas imate milione lajkova, ali kad neko padne na ulici, niko neće prići. Iskrena prijateljstva su retka, poverenje nestaje, a društvene mreže su zamenile stvarne odnose - kaže dr Čekerinac.

On dodaje da je porodica temelj zdravog društva.

- Sve polazi od kuće. Dete bi trebalo vaspitavati da voli, da razlikuje dobro od lošeg, da gradi odnose. Kad porodica ima zdrave temelje, društvo ima nadu.

Bolest savršenstva - perfecionizam

Pozivajući se na rad austrijskog neuropsihijatra Rafaela Bonelija, dr Čekerinac govori i o opasnosti modernog perfekcionizma.

Težnja da se bude savršen je bolest modernog vremena Foto: Shutterstock

- Ljudi danas idu u teretanu ne da bi bili zdravi, nego da bi bili „izvajani“. Perfekcionisti ne teže zdravlju, već nepogrešivosti. A to je bolest modernog vremena, težnja da se bude savršen, da se ne pogreši, da se ne bude ranjiv.

Doktor navodi da Boneli kaže da tolerancija nesavršenosti oslobađa ego i donosi unutrašnju slobodu. Samo čovek koji prihvati sebe, može biti istinski zdrav.

- I upravo to je suština. Prihvatite sebe, jer samo tada možete vladati sobom - dodaje dr Čekerinac i zaključuje: