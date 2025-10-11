Slušaj vest

Na uzorku mladih uzrasta od 11 do 19 godina, ustanovljeno je da 20,4 odsto ima najmanje jedan od 24 ispitivana psihijatrijska poremećaja. Istraživanje, koje je sprovedeno po međunarodnoj metodologiji, otkrilo je zabrinjavajuće podatke, ali i važnu činjenicu - dok su mladi sve otvoreniji da potraže pomoć, bilo preko društvenih mreža ili direktno, stigma je i dalje najveća među roditeljima, istakli su stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Prema mišljenju prihoterapeuta Aleksandre Jankovićizreka da je “Od kolevke pa do groba najlepše đačko doba” uopšte ne stoji.

- Mladi u tom uzrastu su vrlo često nespremni da se suoče sa mnogim problemima, ne poseduju socilane veštine u dovoljnoj meri, oseljivi su na kritiku, na odnos vršnjačke grupe, tako da i te kako mogu da razviju ozbiljnu depresiju, pogotovo kada postoji pritisak sredine, prevelika očekivanja roditelja ili njihova sopstvena. Neuspeh tako, uključujući i onaj na ljubavnom planu, može da bude doživljen kao ozbiljno razočaranje, pa čak i povod da neko možda digne ruku na sebe. Okolina često zna da minimalizuje ljubavne probleme, a odrasli zaboravljaju da je i njima tada u životu to bio najvažniji aspekt. Rešenje je da se prosto o tome razgovara - savetuje Jankovićeva.

Stigma je i dalje veća među roditeljima Foto: Shutterstock

Stoga je važno da svi iz okruženja, roditelji, nastavnici, treneri, razviju osetljivost, senzibilišu se na dečije probleme, da bi imali uvid u to šta se sa njima dešava.

Obratite pažnju na simptome Depresija kod mladih najčešće nije rezultat jednog simptoma, već kombinacije najmanje pet znakova koji traju duže od dve nedelje i značajno ometaju svakodnevno funkcionisanje. *osećanje tuge, bespomoćnosti ili krivice koje nije u skladu sa stvarnom situacijom, a ponekad se umesto tuge ispoljavaju besom ili agresijom

*gubitak interesovanja i zadovoljstva u gotovo svim aktivnostima

*crne misli o smrti, umiranju ili bezvrednosti života

*pad samopouzdanja i izražena nesigurnost

*poremećaji sna - previše, premalo ili isprekidano spavanje

*promene u apetitu i težini (premalo ili previše hrane)

*gubitak energije, usporenost i iscrpljenost

* teškoće sa koncentracijom

* fizičke tegobe poput glavobolje ili problema sa varenjem

- Ljudi koji su na bilo koji način povezani sa mladima bi trebalo da da nauče koja je to dobra mera vaspitanja - da im ne daju samo zabrane i ograničenja, već pohvale i nagrade. Pohvala je uvek mnogo mnogo efikasnija od bilo kakve kazne. Ljudi su zaboravili da kažu "Hej, što ti je ovo lepo” ili "Kako si ovo dobro uradio/la" - primećuje psihoterapeut.

Roditelji takođe mogu da pomognu iz ličnog iskustva, jer svi smo u životu prolazili kroz razne krize.

- Ponavljajte im da je život dar i da nakon kiše neminovno dolazi sunce. Dakle, uputite im motivacionu poruku sa razumevanjem i ličnim primerima - to je put da se oni ne zatvaraju u svoju ljušturu i da nemaju utisak da ih okolina odbacuje - savetuje.

Drugari najbolje znaju Drugari često mogu da primete da se nešto dešava sa vašim tinejdžerom, ali niko neće da bude "drukara" i to vam kaže, kaže Aleksandra Janković. - Roditelji mogu da razgovaraju sa drugarima, ali trebalo bi biti vrlo vešt u tome. Treba naći suptilan način da saznate kako funkcioniše vaše dete kad nije pod budnim nadzorom, jer drugari i prijatelji to vide i oni će dati najbolju procenu - sugeriše.

Potencijal da isplivaju

Adolescenti imaju ogromnu šansu da se izvuku iz raznih problema, da se razviju, ali i da se ti njihovi problemi pogoršaju. Sve zavisi od ličnosti, ali i rada na sebi, smatra Aleksandra Janković.

Roditelji mogu da pomognu iz ličnog iskustva, a rešenje su otvoreni razgovori Foto: Shutterstock

- Ne želim da verujem da je u 21. veku sramota otići kod psihologa ili psihoterapeuta. Osim traženja informacija i prvog koraka na društvenim mrežama, postoje i SOS telefoni za pomoć kod depresije i mentalnih problema, jer nekima više odgovara takav oblik razgovora. S druge strane žice će uvek biti osoba koja jako dobro razume o čemu govorite - poručuje naša sagovornica.