Digitalni detoks, reset za telo i um: Nobelovac ga redovno praktikuje i svima savetuje isto
Ironija savremenog doba ogleda se u jednoj neobičnoj situaciji koja je ove godine obišla svet – dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 2025. godine Fred Ramsdell nekoliko dana nije znao da je postao laureat, jer je u tom trenutku bio na digitalnom detoksu. Dok su predstavnici Nobelovog komiteta pokušavali da ga kontaktiraju telefonom, mejlom i društvenim mrežama, on je jednostavno – bio nedostupan.Potpuno isključen iz digitalnog sveta.
Kada je napokon saznao za nagradu, kroz osmeh je rekao da je „najvažnije s vremena na vreme isključiti telefone – da bismo ponovo čuli sami sebe“.
Ovaj zanimljiv događaj otvorio je važnu temu - da li i nama svima povremeno treba takva pauza?
Šta je digitalni detoks?
Da li se često nalazite „zalepljeni“ za ekran svog pametnog telefona i beskrajno skrolujete dok vam vreme leti? Niste sami. Istraživanja pokazuju da oko 61% ljudi priznaje da su zavisni od interneta i svojih digitalnih uređaja.
Stalna povezanost, iako olakšava komunikaciju i pristup informacijama, može ozbiljno da utiče na kvalitet života, da preoptereti čula i izazove stres. Zato bi povremena pauza od aplikacija društvenih mreža i vreme provedeno daleko od ekrana moglo da bude lekovito – za telo i za um.
Digitalni detoks je upravo to – namerno ograničavanje ili potpuno isključivanje digitalnih uređaja na određeni vremenski period, sa ciljem da se obnovi fokus, smanji stres i ponovo uspostavi ravnoteža između digitalnog i stvarnog sveta.
Zavisnost od interneta ima određene sličnosti sa klasičnim zavisnostima od psihoaktivnih supstanci. Pored ostalog, ona se manifestuje žudnjom (engl. „Craving”) ka onlajn sadržajima, kao i gubitkom kontrole u smislu nemogućnosti ograničavanja vremena koje provodimo onlajn.
Zašto vam je potrebna digitalna detoksikacija?
Jedna studija otkrila je da se čak 25% vlasnika pametnih telefona između 18 i 44 godine ne seća kada je poslednji put njihov telefon bio van domašaja.
Previše vremena provedenog na mreži može dovesti do:
* problema sa slikom o sebi
* niskog samopouzdanja
* povećanja telesne težine
* nezdrave ishrane
* manjka fizičke aktivnosti
* slabijeg upravljanja vremenom
* problema sa radnom etikom
Naučnici su dokazali i da prekomerna upotreba pametnih telefona menja strukturu mozga. Svako skrolovanje ili prevlačenje prsta aktivira iste dopaminske centre kao kod zavisnosti od droga poput kokaina.
Prednosti digitalne detoksikacije
Viši nivo mira i zadovoljstva
Pauza od telefona može značajno da smanji nivo stresa. Kada se isključimo sa mreže, postajemo prisutniji u trenutku i bolje primećujemo svet oko sebe.
Veća produktivnost
Skrolovanje i konstantno proveravanje notifikacija „kradu“ sate. Kada telefon ostavite po strani, fokus se vraća na važne zadatke, obaveze i ciljeve.
Bolja slika o sebi
Društvene mreže nas nesvesno teraju na poređenje sa drugima. Ograničavanje vremena provedenog onlajn pomaže da razvijemo realniju i zdraviju sliku o sebi.
Zdravije telo
Dugotrajno sedenje i gledanje u ekran izazivaju naprezanje očiju, glavobolje, ukočen vrat i bol u leđima. Detoks pomaže telu da se odmori.
Bolji san
Svetlo ekrana odlaže lučenje melatonina, hormona sna. Gašenje uređaja barem sat vremena pre spavanja omogućava kvalitetniji i duži san.
Kako započeti digitalni detoks?
Ne morate potpuno da se odreknete tehnologije. Ključ je u ravnoteži. Evo nekoliko praktičnih koraka kako da počnete:
* Posmatrajte svoje emocije kada koristite telefon. Da li ga koristite iz dosade, navike ili potrebe da budete u toku? Samo svesnost može da vodi promeni.
* Planirajte „pauze bez telefona“. Na primer, odlučite da proveravate poruke samo na svakih 30 minuta ili da telefon ne koristite tokom obroka.
* Uvedite „offline“ vreme. Prošetajte, družite se, provedite vreme sa porodicom – bez ekrana.
* Isključite notifikacije. Svaki ping i obaveštenje stimulišu mozak i remete fokus. Aktivirajte režim „Ne uznemiravaj“.
* Koristite aplikacije koje mere vreme korišćenja. One vam mogu pomoći da prepoznate obrasce i smanjite digitalnu zavisnost.
* Ugasite telefon sat pre spavanja. Postavite „granice“ za ekran kako biste poboljšali san i odmor.
Ako osećate da vam tehnologija oduzima previše vremena i energije, ili da više ne možete da se „isključite“, razgovarajte sa stručnjakom – lekarom ili terapeutom. Digitalna detoksikacija nije znak slabosti, već brige o sebi i svom mentalnom zdravlju.
Zaključak
Paradoks moderne civilizacije je da nas tehnologija, stvorena da nas povezuje, često udaljava od onog najvažnijeg – od nas samih.
Možda zato nije slučajno što je čak i dobitnik Nobelove nagrade za medicinu morao da se potpuno isključi da bi, makar nakratko, ponovo uključio svoj unutrašnji mir.
Digitalni detoks ne znači beg od sveta, već povratak u njega – svesniji, smireniji i prisutniji.
