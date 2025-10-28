Ironija savremenog doba ogleda se u jednoj neobičnoj situaciji – dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 2025. Fred Ramsdell danima nije znao da je postao laureat, jer je u tom trenutku bio na digitalnom detoksu

Ironija savremenog doba ogleda se u jednoj neobičnoj situaciji koja je ove godine obišla svet – dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 2025. godine Fred Ramsdell nekoliko dana nije znao da je postao laureat, jer je u tom trenutku bio na digitalnom detoksu. Dok su predstavnici Nobelovog komiteta pokušavali da ga kontaktiraju telefonom, mejlom i društvenim mrežama, on je jednostavno – bio nedostupan.Potpuno isključen iz digitalnog sveta.

Kada je napokon saznao za nagradu, kroz osmeh je rekao da je „najvažnije s vremena na vreme isključiti telefone – da bismo ponovo čuli sami sebe“.

Ovaj zanimljiv događaj otvorio je važnu temu - da li i nama svima povremeno treba takva pauza?

Šta je digitalni detoks?

Da li se često nalazite „zalepljeni“ za ekran svog pametnog telefona i beskrajno skrolujete dok vam vreme leti? Niste sami. Istraživanja pokazuju da oko 61% ljudi priznaje da su zavisni od interneta i svojih digitalnih uređaja.

Stalna povezanost, iako olakšava komunikaciju i pristup informacijama, može ozbiljno da utiče na kvalitet života, da preoptereti čula i izazove stres. Zato bi povremena pauza od aplikacija društvenih mreža i vreme provedeno daleko od ekrana moglo da bude lekovito – za telo i za um.

Digitalni detoks je upravo to – namerno ograničavanje ili potpuno isključivanje digitalnih uređaja na određeni vremenski period, sa ciljem da se obnovi fokus, smanji stres i ponovo uspostavi ravnoteža između digitalnog i stvarnog sveta.

Zavisnost od interneta ima određene sličnosti sa klasičnim zavisnostima od psihoaktivnih supstanci. Pored ostalog, ona se manifestuje žudnjom (engl. „Craving”) ka onlajn sadržajima, kao i gubitkom kontrole u smislu nemogućnosti ograničavanja vremena koje provodimo onlajn.

Zašto vam je potrebna digitalna detoksikacija?

Jedna studija otkrila je da se čak 25% vlasnika pametnih telefona između 18 i 44 godine ne seća kada je poslednji put njihov telefon bio van domašaja.

Previše vremena provedenog na mreži može dovesti do:

* problema sa slikom o sebi

* niskog samopouzdanja

* depresije i anksioznosti

* povećanja telesne težine

* nezdrave ishrane

* manjka fizičke aktivnosti

* slabijeg upravljanja vremenom

* problema sa radnom etikom

Skrolovanje kao droga Naučnici su dokazali i da prekomerna upotreba pametnih telefona menja strukturu mozga. Svako skrolovanje ili prevlačenje prsta aktivira iste dopaminske centre kao kod zavisnosti od droga poput kokaina.

Prednosti digitalne detoksikacije

Viši nivo mira i zadovoljstva

Pauza od telefona može značajno da smanji nivo stresa. Kada se isključimo sa mreže, postajemo prisutniji u trenutku i bolje primećujemo svet oko sebe.

Veća produktivnost

Skrolovanje i konstantno proveravanje notifikacija „kradu“ sate. Kada telefon ostavite po strani, fokus se vraća na važne zadatke, obaveze i ciljeve.

Bolja slika o sebi

Društvene mreže nas nesvesno teraju na poređenje sa drugima. Ograničavanje vremena provedenog onlajn pomaže da razvijemo realniju i zdraviju sliku o sebi.

Zdravije telo

Dugotrajno sedenje i gledanje u ekran izazivaju naprezanje očiju, glavobolje, ukočen vrat i bol u leđima. Detoks pomaže telu da se odmori.

Bolji san

Svetlo ekrana odlaže lučenje melatonina, hormona sna. Gašenje uređaja barem sat vremena pre spavanja omogućava kvalitetniji i duži san.

Kako započeti digitalni detoks?

Ne morate potpuno da se odreknete tehnologije. Ključ je u ravnoteži. Evo nekoliko praktičnih koraka kako da počnete:

* Posmatrajte svoje emocije kada koristite telefon. Da li ga koristite iz dosade, navike ili potrebe da budete u toku? Samo svesnost može da vodi promeni.

* Planirajte „pauze bez telefona“. Na primer, odlučite da proveravate poruke samo na svakih 30 minuta ili da telefon ne koristite tokom obroka.

* Uvedite „offline“ vreme. Prošetajte, družite se, provedite vreme sa porodicom – bez ekrana.

* Isključite notifikacije. Svaki ping i obaveštenje stimulišu mozak i remete fokus. Aktivirajte režim „Ne uznemiravaj“.

* Koristite aplikacije koje mere vreme korišćenja. One vam mogu pomoći da prepoznate obrasce i smanjite digitalnu zavisnost.

* Ugasite telefon sat pre spavanja. Postavite „granice“ za ekran kako biste poboljšali san i odmor.

Potražite podršku Ako osećate da vam tehnologija oduzima previše vremena i energije, ili da više ne možete da se „isključite“, razgovarajte sa stručnjakom – lekarom ili terapeutom. Digitalna detoksikacija nije znak slabosti, već brige o sebi i svom mentalnom zdravlju.

Zaključak

Paradoks moderne civilizacije je da nas tehnologija, stvorena da nas povezuje, često udaljava od onog najvažnijeg – od nas samih.

Možda zato nije slučajno što je čak i dobitnik Nobelove nagrade za medicinu morao da se potpuno isključi da bi, makar nakratko, ponovo uključio svoj unutrašnji mir.