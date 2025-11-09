Samopouzdanje nije nešto što dobijete ili ne dobijete

Mnogi misle da neki ljudi imaju prirodno više samopouzdanja, dok su drugi jednostavno stidljivi i povučeni. Ipak, psiholozi upozoravaju da je to češće posledica navika nego genetike. Stav koji deluje urođen često je zapravo rezultat onoga što osoba ponavlja svakog dana. Na to podseća i Irina Mutlag, psiholog i master profesor psihologije, u objavi na svom Instagram nalogu.

- Samopouzdanje nije nešto što dobijete ili ne dobijete. Ono se gradi vremenom, jer to je rezultat onoga što radite iz dana u dan. Svaki put kada ispunite obećanje koje date sebi, kada postavite granicu i ostanete dosledni, kada završite neki zadatak ili naučite novu veštinu, vi gradite poverenje u sebe - objašnjava ona.

Upravo u tim malim, naizgled beznačajnim trenucima nastaje osećaj sigurnosti. Stručnjaci objašnjavaju da samopouzdanje retko dolazi preko noći. Mnogo češće se rađa onda kada prevaziđemo sitnu nelagodu, kada završimo nešto što bismo najradije odložili ili kada prvi put kažemo "ne" i izdržimo sopstveni strah. Svaka takva odluka menja sliku o sebi i postepeno jača unutrašnju stabilnost.

- Čak i najnesigurnija osoba može izgraditi čvrsto samopouzdanje ukoliko svaki dan pravi male izazove u kojima pobeđuje - dodaje Irina Mutlag.

Šta možete da uradite već danas?

Psihološka logika iza toga je jednostavna: čim osoba vidi da je sposobna da uradi nešto što je ranije izgledalo teško, menja se i unutrašnje uverenje o sopstvenoj sposobnosti. Zbog toga male pobede imaju mnogo veću težinu nego što deluju na prvi pogled.

Zapišite svoje ciljeve, sprovedite ih i posmatrajte napredak Foto: Shutterstock

- Samopouzdanje nije početna tačka. To je cilj koji ste postavili i koji svakog dana polako ostvarujete bez odustajanja. Ono je nagrada za sve one korake koje ste napravili da dođete do cilja - navodi ona i ostavlja pitanje koje svako može da primeni na sebe.