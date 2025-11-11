Bipolarni poremećaj je mentalno stanje koje izaziva ekstremne promene raspoloženja, od manije do depresije.

Ljudima sa bipolarnim poremećajem često može biti teško da prepoznaju znake predstojeće epizode promene raspoloženja. Evo kako da podržite voljenu osobu sa bipolarnim poremećajem pre, tokom i između epizoda.

Delimično zbog raširenih mitova i zabluda koje mogu uplašiti ljude, život sa bipolarnim poremećajem može biti veoma izolovan. Zato pojavljivanje kod prijatelja ili rođaka sa ovim stanjem zaista može pomoći da žive najbolji i najzdraviji život.

- Kada neko ko ima dijagnozu bipolarnog poremećaja ima podršku porodice ili prijatelja, to može značajno uticati na njihovu sposobnost da uspešno upravljaju svojim simptomima - kaže Megan Markum, doktorka psihologije, glavna psihološkinja u Misiji za Majkla, centru za lečenje dvostruke dijagnoze u San Huan Kapistranu, Kalifornija.

Podrška voljenih takođe može pomoći u zaštiti osobe od destruktivnog ponašanja, kaže dr Andrea Vitenborn, profesorka ljudskog razvoja i porodičnih studija, kao i psihijatrije i bihejvioralne medicine na Državnom univerzitetu Mičigena u Istočnom Lansingu.

- Bipolarni poremećaj može učiniti da se ljudi osećaju nepobedivo i da ih navede na opasne ili destruktivne aktivnosti, kao što su nebezbedno seksualno ponašanje, upotreba velikih količina droga i alkohola i prekomerno trošenje - objašnjava dr Vitenborn. „Takođe može izazvati suicidne misli i ponašanje. Samostalno upravljanje ovim simptomima može biti opasno, ali imati mrežu podrške može spasiti život.“

Ako neko do koga vam je duboko stalo ima bipolarni poremećaj, ostajanje uz njega kroz uspone i padove može igrati vitalnu ulogu u njegovom lečenju.

Bipolarni poremećaj može učiniti da se ljudi osećaju nepobedivo i da ih navede na opasne ili destruktivne aktivnosti Foto: Shutterstock

Pet načina da efikasno podržite nekoga sa ovim mentalnim zdravstvenim stanjem: Saznajte što više možete o dijagnozi voljene osobe

Edukacija o različitim vrstama bipolarnog poremećaja, njihovim simptomima i načinu lečenja jedan je od najkorisnijih koraka koje možete preduzeti.

- Informacije su moćan način pružanja podrške, jer stvaraju osnovu znanja na osnovu koje možete postavljati korisna pitanja ili bolje razumeti voljenu osobu - kaže dr Markum.

Poznavanje kako simptomi bipolarnog poremećaja mogu uticati na nekoga može vam pomoći da znate šta da očekujete i na šta da pazite, kaže Stiven Guljelmi, licencirani klinički savetnik u LifeStance Health u Hiliardu, Ohajo.

- Kada se govori o simptomima, „manija“ se koristi za opis epizode kada je osoba abnormlano optimistična, energična ili razdražljiva, dok se „depresija“ odnosi na epizodu intenzivne tuge ili beznađa. - Kada prijatelji ili članovi porodice odvoje vreme da saznaju o ciklusima raspoloženja i kako efikasno reagovati na njih, to može smanjiti količinu patnje za sve uključene - kaže Markum.

Pitajte šta bi im bilo najkorisnije

Svaka osoba je drugačija, pa je najbolje pitati direktno – šta bi im bilo od pomoći.

Lečenje bipolarnog poremećaja često uključuje česte posete terapeutima i psihijatrima, što može biti iscrpljujuće. Ponekad i jednostavna pomoć – kao što je odvoz na pregled ili poruka podrške pre sastanka može mnogo značiti.

Takođe, ponudite praktičnu pomoć: obavljanje kupovine, kućnih poslova ili čuvanje dece. - Male akcije mogu mnogo da pokažu da vam je stalo - kaže Markum.

Jednostavna podrška, poput zagrljaja ili poruke pred važan događaj olakšati život osobi sa bipolarnim poremećajem Foto: Shutterstock

Pomozite im da upravljaju lečenjem

Bipolarni poremećaj je hronično stanje koje obično zahteva redovno uzimanje lekova. Ipak, istraživanja pokazuju da i do 50 odsto ljudi ne uzima terapiju kako je propisano.

Prekid uzimanja lekova može izazvati povratak simptoma ili ozbiljne epizode promena raspoloženja. Blago podsećanje na terapiju, raspored i zakazane termine može sprečiti komplikacije.

Osim toga, pomozite voljenoj osobi da usvoji zdrave navike:

jedite zajedno zdravu hranu (puno povrća, ribe i integralnih žitarica)

ohrabrite svakodnevno vežbanje

podstičite redovan san i stabilan dnevni raspored

Sve to može doprineti stabilnijem raspoloženju i boljem oporavku.

Ponudite se da ih obavestite ako primetite zabrinjavajuće simptome

Ljudi sa bipolarnim poremećajem ne primećuju uvek pogoršanje simptoma kod sebe, jer se promene raspoloženja često razvijaju postepeno.

Zatražite dozvolu da ih upozorite ako primetite promene – kao što su neuobičajeno visoka energija, razdražljivost ili depresivnost.

- Ne bojte se da razgovarate o bipolarnom poremećaju - kaže Guljelmi. Imati osobu kojoj verujete i koja otvoreno govori o promenama može imati dubok pozitivan uticaj.

Bipolarni poremećaj može izazvati kod osobe periode depresije ili pojačane razdražljivosti Foto: Shutterstock

Potražite pomoć ako mislite da je voljena osoba u opasnosti

Ako primetite da je osoba u ozbiljnoj krizi – da ima suicidalne misli, pokazuje nagle promene raspoloženja ili rizično ponašanje – nemojte ih ostavljati same.

- Pozovite 194 ili ih odvedite u hitnu pomoć, kako bi se mogli pregledati i lečiti - naglašava Markum.

Dr Guljelmi dodaje: „Njihovi simptomi mogu ih navesti da kažu ili urade stvari koje nisu u skladu sa njihovom ličnošću, upravo tada im je najpotrebnije vaše vođstvo i podrška.“