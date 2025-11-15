Slušaj vest

Prema poznatom mitu, Narcis je bio mladić opčinjen sobom. Lutao je svetom tražeći ljubav i nekoga sa kim bi je delio. Kada je ugledao sopstveni odraz u reci, istog trena se zaljubio u njega/sebe. Na kraju je upao u reku i utopio se, što je bila kazna koju su mu poslali bogovi. Zanimljivo je da je Oskar Vajld verovao da se priča ovde ne završava. Zapravo, na mesto gde je Narcis umro ubrzo su došle šumske vile i videle da se jezero pretvorilo u vrč slanih suza. Ipak, na kraju se ispostavilo se da jezero ne oplakuje Narcisa zbog njegove lepote, već zbog toga što je u dubini njegovih očiju moglo da se divi svojoj vlastitoj lepoti.

Iz legende bi se moglo zaključiti da smo svi mi pomalo narcisi, ali se samo preterana samoljubav ili izopačeni narcizam smatra patološkom crtom ličnosti. O tome kako prepoznati i zašto se kloniti ove vrste ljudi, razgovarali smo sa Marijom Benin, kliničkim psihologom i psihoterapeutom.

Iz legende bi se moglo zaključiti da smo svi mi pomalo narcisi Foto: Shutterstock

- Frojd je za narcise govorio da se takvi ljudi ponašaju kao da su zaljubljeni u sebe, u idealnu sliku sebe. Narcisoidne osobe su teške, mnogo traže, a malo daju, zahtevaju da im se divite, sklone su svađama i kritikama. Oni se "isključe" kada drugi ljudi pričaju o svojim problemima. Ekstremno teško se menjaju i imaju tendenciju da postanu još gori kako postaju stariji. Ne mogu da shvate da imaju problem, već smatraju da bi drugi trebalo da se promene - objašnjava Marija Benin i navodi glavne karakteristike narcisa pomoću koji možemo da ih prepoznamo:

imaju preteran osećaj samovažnosti

zahtevaju od drugih da im se dive

sebični su

uvereni su da su posebni i da njih mogu razumeti samo oni koji su im slični

preokupirani su fantazijama bezgraničnog uspeha, moći, lepote ili idealne ljubavi

nedostaje im empatija, mogućnost da saosećaju sa drugima, da razumeju njihova osećanja i potrebe

ispoljavaju arogantno, nadmeno ponašanje i prezir prema drugima

često zavide drugima i veruju da drugi zavide njima

skloni su da iskorišćavaju druge kako bi postigli svoje ciljeve

preosetljivi su na kritike

često su depresivni i osećaju prazninu

Neki autori nazivaju narcise - kućnim psihopatama, dok sliku srećne porodice čuvaju za druge Foto: Shutterstock

Neki autori nazivaju narcise - kućnim psihopatama, jer svoju (najčešće pasivnu) agresiju ispoljavaju između četiri zida, untar porodice, bez spoljašnjih svedoka. S obzirom na to da je narcisima vrlo bitno šta drugi ljudi misle o njima (drugoj vrsti psihopata to nije najbitnija stvar), pokušavaće da pred spoljnim svetom sačuvaju sliku srećne porodice i sliku sebe kao poštenog i miroljubivog čoveka. Teško da će iko uspeti makar da nasluti šta se krije ispod maske simpatičnog, društvenog, finog i šarmantnog "gospodina", ređe "gospođe". Narcisoidnim poremećajem ličnosti je, naime, pogođeno oko 80 odsto muškaraca, odnosno oko 20-ak odsto su žene.

U poslovnom svetu

Iako i muškarci narcisi mogu biti zaneseni svojim vlastitim izgledom, kod njih je zastupljenije nego kod žena da prebace težište na svoju inteligenciju ili važnost svoje profesije.

- Narcisi su često cenjene, priznate i uspešne osobe u društvu i mnogo ih je među prestižnim profesijama i javnim ličnostima. Oni vole da se istaknu, dominiraju i često su ambiciozni, jer u poslovnom uspehu nalaze kompenzaciju za svoj unutrašnji osećaj praznine i bezvrednosti - navodi psihoterapeut.

Mnogo ih je među prestižnim profesijama i javnim ličnostima Foto: Shutterstock

Takođe misle da se pravila ne odnose na njih, vole da se služe prevarama i lažima. Narcisi se osećaju ugroženo i reaguju besno ukoliko neko izrazi i najmanje neslaganje s njihovim idejama, a pogotovo ako se otvoreno ukaže na neke njihove greške.

- Karakteriše ih perfekcionizam jer traže savršenstvo u poslu. Sa svojim timom uspostavljaju površno prijateljske odnose i očekuju da im se grupa divi i obožava. Zavide drugima koje smatraju uspešnijim, atraktivnijim i boljim - dodaje Marija.

U ljubavnim odnosima

Narcisi vole da flertuju i da ostave dobar utisak na druge. Vole da zavode, lako se zaljubljuju jer im prija kada im se neko divi. Po pravilu, izuzetno drže do svog spoljašnjeg izgleda, jer im je stalo da ostave dobar utisak i zato su mnogima privlačni.

Prevarama i lažima se služe i u ljubavnim odnosima Foto: Tomas Anderson / Panthermedia / Profimedia

- U vezama su skloni neverstvima i prevarama, nedostaje im toplina i nije im potrebno ništa što bi im neko drugi mogao pružiti. Stalno traže pažnju, komplimente, uzbuđenje i dramu, pa su im veze burne i kratkotrajne, jer iako na početku osećaju veliku euforiju, brzo se razočaraju u partnere. Često imaju patološke veze sa osobama zavisne strukture ličnosti, jer u takvoj vezi mogu da dominiraju, osećaju se važnim i vrednim - naglašava naša sagovornica.

Žene sa posebnim kvalitetama, takozvane "trofeje" (natprosečno obrazovane, poslovno uspešne žene, one koje mnogo zarađuju ili su posebno lepe) osvajaju putem perfidnih prevara, odnosno zahvaljujući pomno ispletenoj mreži lažnih priča koje su im kao pauku poslužile da ulovi svoj plen, objašnjava psihoterapeut.

Kako se izboriti?

Moguće je ostvariti dobre odnose sa narcisima ukoliko se držite na odstojanju i imate povremene i kratkotrajne kontakte. Nemojte očekivati da će vam biti zahvalni ako nešto uradite za njih, da će vas ceniti i priznati vaš uspeh, navodi naša sagovornica. Takođe ih nemojte opterećivati svojim problemima, jer nikada neće ispoljiti neko veliko interesovanje za vaš život.

- Narcise je teško "popraviti", naročito one koji imaju poremećaj ličnosti. Oni su po pravili teški za saradnju i retko kada pristaju da sami traže pomoć. Dakle, prihvatite ih onakvim kakvi jesu i ukoliko je moguće, držite distancu - poručuje Marija Benin.