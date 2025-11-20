Ljudi sa depresijom ili anksioznim poremećajem ponekad koriste alkohol kao vid samolečenja

Veza između alkohola i depresije odavno je potvrđena. Mnogi koji se bore sa tugom, anksioznošću ili emocionalnim stresom posežu za alkoholom kao za "brzim olakšanjem". Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova kombinacija gotovo uvek pogoršava stanje. Alkohol može da pojača simptome depresije, utiče na terapiju i dovede do zavisnosti koja se razvija tiho i postepeno, upozorava psihijatar dr Samir Bargava iz bolnice Fortis Escorts.

- Ljudi sa depresijom ili anksioznim poremećajem ponekad koriste alkohol kao vid samolečenja. To ih vodi ka hroničnoj i kompulzivnoj upotrebi koja vremenom dodatno pogoršava depresiju. Kombinacija zavisnosti i depresije vrlo je česta i zahteva poseban, sveobuhvatan pristup lečenju. Alkohol smanjuje efikasnost antidepresiva i ometa terapiju - objašnjava dr Bargava.

Kako alkohol deluje na mozak?

Alkohol najpre utiče na centre za kontrolu pokreta, procenu i pamćenje. Menja rad neurotransmitera kao što su GABA, glutamat i dopamin, što objašnjava osećaj opuštenosti, euforije ili konfuzije nakon pića. Dugotrajna upotreba, međutim, ubrzava degenerativne promene u mozgu i slabi koncentraciju, pamćenje i kognitivne funkcije.

Alkohol menja rad neurotransmitera kao što su GABA, glutamat i dopamin Foto: Shutterstock

- Hronična zloupotreba alkohola može da dovede do teških neuroloških poremećaja poput Vernikeove encefalopatije ili Korsakovljevog sindroma. Naglo prekidanje pijenja takođe može da izazove epileptične napade ili delirijum tremens - upozorava stručnjak.

Zašto se neki ljudi osećaju depresivno posle alkohola?

Alkohol je depresor centralnog nervnog sistema. Usporava moždane procese i remeti ravnotežu hemijskih supstanci koje regulišu raspoloženje, anksioznost i emocionalne reakcije. Zbog toga se nakon prestanka dejstva javlja pad raspoloženja, razdražljivost, umor i pojačana tuga.

Alkohol vas ostavlja u još gorem stanju nago što ste bili Foto: Shutterstock

- Često i psihološki faktori igraju ulogu, kao što su pojačane emocije, kajanje, osećaj krivice ili već postojeća depresija. Alkohol narušava i san, pa time pogoršava umor, neraspoloženje i gubitak koncentracije - dodaje dr Bargava.

Šta uraditi kada se depresija udruži sa alkoholom?

Lečenje zahteva kombinaciju podrške, stručne pomoći i promene navika. Kod osoba koje piju duže vreme, prekid bez nadzora lekara može da bude opasan, zbog čega je medicinski kontrolisana detoksikacija najbezbednija opcija.