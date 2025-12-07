Kako se izboriti sa strahom od javnog nastupa? Psiholog otkriva trikove za introverte
Posle straha od smrti, strah od javnog nastupa je najveći strah u životu. Aristotel je u svojoj "Retorici" strah definisao kao bolno osećanje ili uznemirenost izazvana zamišljanjem zla koje bi nas moglo uništiti ili nam stvoriti patnju, kaže za naš portal klinički psiholog i psihoterapeut Marija Benin. Mnoge osobe teže savršenstvu i pri javnom nastupu uvek imaju osećaj da nisu dovoljno dobro odradile posao, što kod njih izaziva nelagodnost, strah i tremu. Drugi se zaista ne pripreme za izlaganje, te se strah javlja zbog njihove nepripremljenosti, pojašnjava psiholog.
- Smatra se da dobra priprema i vežba smanjuju tremu za čak oko 75 odsto. Dodatnih 15 odsto možemo smanjiti ispravnim disanjem, a pozitivnim mentalnim stavom preostalih deset - sugeriše naša sagovornica.
Kako da se izborimo sa strahom od javnog nastupa?
- Nemojte svoje izlaganje naučiti napamet može vam se dogoditi tzv. mentalna blokada
- Zapamtite osnovne teze i argumete i to izložite svojim rečima
- Ukoliko se bojite da ćete zaboraviti osnovne teze, zabeležite ih na papiru (Kada su Vinstona Čerčila pitali zašto ima beleške dok govori kad u njih nikada ne gleda, odgovorio je: "Imam i polisu osiguranja od požara, ali ne očekujem da će mi se kuća zapaliti")
- Kada dolazite na svoje govorničko mesto, uđite s osmehom. Tako ostavljate utisak opuštenosti i već pre početka govora stvarate ugodniju atmosferu
- Ako počne glas da vam podrhtava, usporite govor i dišite dublje
- Prilikom govora zgodno je u ruci imati olovku ili neki sličan mali predmet. Time nervozu preusmeravate na predmet koji držite i rešavate se napetosti
- Za vreme držanja govora pogled držite malo iznad glave publike. Time osobe u publici imaju utisak da govorite baš njima, a vi imate sveobuhvatan kontakt s publikom.
Verovanje u loš ishod
Veliki deo naših strahova uzrokovan je mislima, a ne onim što se zaista dešava, naglašava Marija Benin.
- Strah od nastupa nastao je verovanjem da će nam se tokom nastupa nešto loše dogoditi i zato je važno da prepoznate da li imate tipična iracionalna uverenja koja nas uvode u strah - naglašava naša sagovornica i navodi neke od njih:
- Zaboraviću šta želim da kažem
Izgledaću smešno i zbunjeno
Svi će videti da mi se tresu ruke
Svi će misliti da sam dosadan
Mnogi u publici znaju više od mene
Ispašću glup
Ljudi me neće shvatiti ozbiljno
Nisam dovoljno pripremljen
Ljudi će se osećati neugodno
Svi će primetiti drhtanje mog glasa
Neću znati da odgovorim na pitanje koje mi postave
Provera opravdanosti
Strah od javnog nastupa, dakle, najčešće ne dolazi spolja, već iz nas samih. Zato zastanite i proverite koliko su vaši strahovi zaista opravdani:
- Šta vam se najgore može dogoditi?
Hoće li posledice biti podnošljive?
Kolika je verovatnoća da će se to zaista i dogoditi?
Da li zaista mene svi slušaju i procenjuju?
Da li mogu videti da imam tremu? Najveća neprijatnost je u meni i nju ne mogu videti
Kako mogu da znam šta će drugi ljudi pomisliti kada ne čitam njihove misli?
Kako znam šta će se dogoditi kada nisam vidovit?
- Kada postanemo svesni da su mnogi od tih strahova samo pretpostavke, lakše ih je staviti pod kontrolu i preusmeriti fokus na ono što zaista radimo, a ne na to kako delujemo. I zapamtite da se spolja ne vidi ni deseti deo treme koju osećate iznutra. Zato, "samo započni, pa ćeš biti govorljiv" (Ovidije) - poručuje Marija Benin.