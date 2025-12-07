Slušaj vest

Posle straha od smrti, strah od javnog nastupa je najveći strah u životu. Aristotel je u svojoj "Retorici" strah definisao kao bolno osećanje ili uznemirenost izazvana zamišljanjem zla koje bi nas moglo uništiti ili nam stvoriti patnju, kaže za naš portal klinički psiholog i psihoterapeut Marija Benin. Mnoge osobe teže savršenstvu i pri javnom nastupu uvek imaju osećaj da nisu dovoljno dobro odradile posao, što kod njih izaziva nelagodnost, strah i tremu. Drugi se zaista ne pripreme za izlaganje, te se strah javlja zbog njihove nepripremljenosti, pojašnjava psiholog.

- Smatra se da dobra priprema i vežba smanjuju tremu za čak oko 75 odsto. Dodatnih 15 odsto možemo smanjiti ispravnim disanjem, a pozitivnim mentalnim stavom preostalih deset - sugeriše naša sagovornica.

Kako da se izborimo sa strahom od javnog nastupa? Nemojte svoje izlaganje naučiti napamet može vam se dogoditi tzv. mentalna blokada

može vam se dogoditi tzv. mentalna blokada Zapamtite osnovne teze i argumete i to izložite svojim rečima

i argumete i to izložite svojim rečima Ukoliko se bojite da ćete zaboraviti osnovne teze, zabeležite ih na papiru (Kada su Vinstona Čerčila pitali zašto ima beleške dok govori kad u njih nikada ne gleda, odgovorio je: "Imam i polisu osiguranja od požara, ali ne očekujem da će mi se kuća zapaliti")

(Kada su Vinstona Čerčila pitali zašto ima beleške dok govori kad u njih nikada ne gleda, odgovorio je: "Imam i polisu osiguranja od požara, ali ne očekujem da će mi se kuća zapaliti") Kada dolazite na svoje govorničko mesto, uđite s osmehom . Tako ostavljate utisak opuštenosti i već pre početka govora stvarate ugodniju atmosferu

. Tako ostavljate utisak opuštenosti i već pre početka govora stvarate ugodniju atmosferu Ako počne glas da vam podrhtava, usporite govor i dišite dublje

Prilikom govora zgodno je u ruci imati olovku ili neki sličan mali predmet . Time nervozu preusmeravate na predmet koji držite i rešavate se napetosti

. Time nervozu preusmeravate na predmet koji držite i rešavate se napetosti Za vreme držanja govora pogled držite malo iznad glave publike. Time osobe u publici imaju utisak da govorite baš njima, a vi imate sveobuhvatan kontakt s publikom.

Postoje pravila javnog govora koja smanjuju tremu i osećaj izloženosti tuđem sudu Foto: Shutterstock

Verovanje u loš ishod

Veliki deo naših strahova uzrokovan je mislima, a ne onim što se zaista dešava, naglašava Marija Benin.

- Strah od nastupa nastao je verovanjem da će nam se tokom nastupa nešto loše dogoditi i zato je važno da prepoznate da li imate tipična iracionalna uverenja koja nas uvode u strah - naglašava naša sagovornica i navodi neke od njih:

Zaboraviću šta želim da kažem

Izgledaću smešno i zbunjeno

Svi će videti da mi se tresu ruke

Svi će misliti da sam dosadan

Mnogi u publici znaju više od mene

Ispašću glup

Ljudi me neće shvatiti ozbiljno

Nisam dovoljno pripremljen

Ljudi će se osećati neugodno

Svi će primetiti drhtanje mog glasa

Neću znati da odgovorim na pitanje koje mi postave

Smatra se da dobra priprema i vežba smanjuju tremu za čak oko 75 odsto Foto: Shutterstock

Provera opravdanosti

Strah od javnog nastupa, dakle, najčešće ne dolazi spolja, već iz nas samih. Zato zastanite i proverite koliko su vaši strahovi zaista opravdani:

Šta vam se najgore može dogoditi?

Hoće li posledice biti podnošljive?

Kolika je verovatnoća da će se to zaista i dogoditi?

Da li zaista mene svi slušaju i procenjuju?

Da li mogu videti da imam tremu? Najveća neprijatnost je u meni i nju ne mogu videti

Kako mogu da znam šta će drugi ljudi pomisliti kada ne čitam njihove misli?

Kako znam šta će se dogoditi kada nisam vidovit?