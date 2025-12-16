Razgovarate sa svojim lekarom o zabrinutostima koje imate u vezi sa svojim pamćenjem, kako bi se moglo rešiti stanje odgovorno za vaše simptome

Procene ukazuju da će broj dijagnoza demencije naglo rasti u narednim decenijama. Ukoliko se ne uvedu značajne preventivne mere, očekuje se da će broj novih slučajeva dostići i do milion godišnje do 2060. godine.

Rezultati studije

Istraživači sa Univerzitetskog koledža u Londonu analizirali su podatke 5.811 učesnika, starosti između 45 i 69 godina, koji na početku istraživanja nisu imali demenciju. Učesnici su praćeni tokom narednih 25 godina, adepresivni simptomi su procenjivani putem standardizovanih upitnika.

Tokom perioda praćenja, 10% učesnika razvilo je demenciju. Analiza je pokazala da su osobe koje su u srednjim godinama imale izraženije depresivne simptome imale 27% veći rizik od razvoja demencije.

Šest ključnih simptoma

Istraživači su otkrili da je povećani rizik gotovo u potpunosti povezan sa sledećih šest simptoma kod osoba mlađih od 60 godina:

* gubitak samopouzdanja

* poteškoće u suočavanju sa problemima

* nedostatak osećaja topline i bliskosti prema drugima

* stalna nervoza i napetost

* nezadovoljstvo načinom na koji se obavljaju svakodnevni zadaci

* problemi sa koncentracijom

Posebno se izdvajaju gubitak samopouzdanja i teškoće u rešavanju problema, koji su povezani sa čak 50% većim rizikom od razvoja demencije.

Zanimljivo je da drugi simptomi depresije, poput lošeg raspoloženja, suicidalnih misli ili problema sa spavanjem, nisu pokazali značajnu dugoročnu povezanost sa demencijom.

Zašto su ovi simptomi važni?

Prema rečima glavnog autora studije, Filipa Franka, fokusiranje na pojedinačne simptome daje jasniju sliku rizičnih faktora:

- Naši nalazi pokazuju da rizik od demencije nije povezan sa depresijom u celini, već sa određenim simptomima. Ovakav pristup omogućava ranije prepoznavanje osoba koje mogu biti ranjivije decenijama pre pojave bolesti.

Istraživači navode da ovi simptomi često vode ka socijalnoj izolaciji i smanjenju mentalne stimulacije, što može umanjiti kognitivnu otpornost mozga.

Prevencija i dalja istraživanja

Autori studijesmatraju da bi pravovremeno prepoznavanje i lečenje ovih simptoma u srednjim godinama moglo doprineti smanjenju rizika od demencije u kasnijem životu.

Rezultati su objavljeni u uglednom časopisu The Lancet Psychiatry. Ipak, istraživački tim naglašava da studija ima ograničenja i da su potrebna dodatna istraživanja, naročito kako bi se utvrdilo da li se isti zaključci odnose i na žene i etničke manjine.

Šira slika

Demencija ne utiče samo na pamćenje i razmišljanje, već povećava rizik od brojnih zdravstvenih problema, uključujući infekcije, teške padove, kardiovaskularne bolesti, neuhranjenost i depresiju.