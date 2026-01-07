Slušaj vest

Ako imate osećaj da ulazite u još jednu prazničnu sezonu osećajući se bolesno i slomljeno, to nije samo u vašoj glavi. Lekari kažu da stres praznične sezone povećava rizik od bolesti.

- Ovo uključuje sve, od virusnih bolesti do alergijskih reakcija. Ako ste malo pod stresom zbog rokova za posao uoči praznika, malo je verovatno da ćete se razboleti samo zbog toga. Ali ako ste stalno pod stresom zbog svega što dolazi sa praznicima, od kupovine poklona do čišćenja doma i organizovanja zabava, vi i vaš imuni sistem biste mogli da platite danak - upozorava dr Rita Kačru, alergolog i imunolog na Univerzitetu Kalifornije, Medicinskom fakultetu u San Dijegu.

Veza između stresa i imuniteta nije mit

Kada ste pod stresom ili pod velikim pritiskom, vaše telo oslobađa hormone poput kortizola i adrenalina kako bi vam pomoglo da se nosite sa tim. - Ovo je korisno na kratki rok. U stvari, male doze stresa mogu čak ojačati vaš imuni sistem i povećati zaštitu od infekcija“, objašnjava Tomas Ruso, specijalista za zarazne bolesti i profesor na Univerzitetu u Bafalu.

Ali to se dešava kada imate malo stresa tu i tamo. Hronični stres je sasvim druga priča.

- Kada smo zaglavljeni u režimu preživljavanja, stalno povišeni nivoi kortizola mogu da poremete komunikaciju između imunih ćelija, oslabljujući vašu prvu liniju odbrane. Ovo takođe može oslabiti zaštitne barijere u nosu, grlu, plućima, koži i crevima, oblastima gde vaš imuni sistem najteže radi - objašnjava dr Kačru, napominjući da hronični stres takođe može povećati rizik od ozbiljnijih alergijskih reakcija.

Kada smo u režimu preživljavanja, visoki nivoi kortizola slabe imunološku odbranu Foto: Shutterstock

- Alergeni su bezopasni, ali naš imuni sistem ih prepoznaje kao opasne i pokreće reakciju. Hronični stres smanjuje sposobnost imunog sistema da proceni da li je nešto zaista opasno ili ne. Hronični stres takođe može povećati upalu u telu, remeteći mehanizme koji pomažu u kontroli alergijskih reakcija. Ova kombinacija čini imuni sistem sklonijim greškama u proceni - kaže dr Kačru. A pošto hronični stres takođe može pogoršati kvalitet sna, a san je ključan za zdravlje imuniteta, sve ovo vas stavlja u loš ciklus ili, ako hoćete, začarani krug.

Kako stres slabi imunitet?

Postoji nekoliko stvari koje se mogu dogoditi kao rezultat svih ovih promena u imunološkom sistemu izazvanih stresom.

- Ljudi često primete da su podložniji bolestima tokom perioda dužeg stresa. Na primer, to može biti prehlada koja traje nedeljama, ponavljajuće sinusne infekcije ili opšti osećaj slabosti. Pored toga, stres čini ćelije uključene u alergije i osip osetljivijim. To se može manifestovati kao intenzivnija začepljenost ili curenje iz nosa, jače reakcije na faktore iz okoline ili epizode ekcema, osipa ili astme.

- Stres čak može ponovo aktivirati infekcije koje ste nekada imali - objašnjava dr Kačru.

Zaustavite negativni ciklus

Za početak, dr Kačru preporučuje da učinite sve što možete kako biste upravljali stresom u svom životu. Određena količina stresa je neizbežna, ali ipak možete pokušati da smanjite količinu stresa tokom praznika, kao što je odlazak na zabavu umesto da je organizujete kod kuće ili odvajanje nekoliko slobodnih dana da posetite porodicu umesto da sve to nagurate u jedan dan. Takođe možete raditi na svojim veštinama opuštanja.

- Vežbe dubokog disanja, joga i meditacija mogu pomoći imunološkom sistemu da se smiri, ali ne zaboravite važnost sna. Redovno vreme za spavanje i buđenje pomaže u održavanju stabilnog nivoa kortizola i podržava oporavak imunog sistema - kaže dr Kačru, dodajući da redovna, svakodnevna fizička aktivnost takođe pomaže u smanjenju lučenja hormona stresa.

Vežbe dubokog disanja, joga i meditacija mogu pomoći imunološkom sistemu da se smiri Foto: Shutterstock

Cilj nije potpuno izbegavanje stresa. - Život tako ne funkcioniše. Radi se o tome da sebi pružite dovoljno podrške kako bi vaš imuni sistem nastavio da pravilno funkcioniše, reagujući kako treba i kada je to zaista potrebno, čak i tokom zahtevnijih perioda kao što su dani i nedelje pre i tokom praznika“, kaže dr Kačru.