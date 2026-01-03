Slušaj vest

Muzikoterapija se širom sveta koristi u raznim oblastima medicine, kao pomoć u ublažavanu stresa, anksioznosti, depresije, kao i kod rehabilitacije nakon moždanog udara ili traume.

- Pevanje nije samo zabava. Aktivno pevanje utiče na nervni sistem, snižava stresni odgovor i može pozitivno da utiče na imunitet - kaže Aleksandra Lišanin, nutricionista na svom instagram profilu.

Studije pokazuju da pevanje:

  • snižava kortizol
  • može da poveća sekretorni IgA (imunoglobulin A - vrsta antitela koja ima važnu ulogu u odbrani sluzokože)
  • aktivira parasimpatički (vagusni) odgovor
  • kroz grupno pevanje dodatno jača emocionalnu povezanost

Muzika vodi do srca

Pevanje nije terapija u klasičnom smislu, ali predstavlja jednostavan i besplatan alat za svakodnevnu regulaciju stresaMuzika vodi do srca, a kroz srce, do smirenosti, naglašava Lišanin. 

profimedia0351205426.jpg
Pevanje predstavlja jednostavan i besplatan alat za svakodnevnu regulaciju stresa Foto: Profimedia

- Za razliku od pasivnog slušanja muzike, pevanje uključuje emocije, kontrolisano disanje i aktivno telo. Kada ljudi pevaju zajedno, disanje se spontano sinhronizuje, što olakšava prelazak nervnog sistema u stanje smirenosti. istovremeno se jača emocionalna povezanost, što dodatno smanjuje stres i jača psihološku i biološku otpornost - sugeriše Aleksandra.   

Sporija, umirujuća muzika, izaziva povećano lučenje endorfina, hormona zadovoljstva koji složenim mehanizmima dovodi do smanjenja broja otkucaja srca i snižavanja vrednosti krvnog pritiska, dok brza ili vrlo glasna muzika deluje stimulišuće i može da ima suprotan efekat.

Izvor instagram: aleksandra__lisanin/Zdravlje.Kurir.rs

Kako da se zaista opustite posle naporne radne nedelje? Topla kupka oteraće stres - evo kako da je pripremite

Ne propustiteZdravljeDugo se vrtite u krevetu? Evo kako da zaspite za 10, 60 ili 120 sekundi
devojka u beloj pidžami leži na leđima na krevetu sa rukama preko očiju
Saveti stručnjakaNe možete živeti u haosu, a očekivati harmoniju: Prof. dr Vešović otkriva kako pobediti hronični umor
Untitled-1.jpg
ZdravljeDa li cink i vitamin C zaista pomažu kod gripa i prehlade? Lekar odgovara na najčešću dilemu tokom zime
devojka leži na sofi i duva nos ispred nje su lekovi i toplomer
FitnesPet laganih vežbi istezanja za ublažavanje stresa: Opustite telo i um za nekoliko minuta
Žena srednjih godina sedi u krevetu i isteže se