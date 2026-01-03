Praktičan savet ako se osećate nervozno - pevajte: Stručnjak otkriva kako vam to pomaže
Muzikoterapija se širom sveta koristi u raznim oblastima medicine, kao pomoć u ublažavanu stresa, anksioznosti, depresije, kao i kod rehabilitacije nakon moždanog udara ili traume.
- Pevanje nije samo zabava. Aktivno pevanje utiče na nervni sistem, snižava stresni odgovor i može pozitivno da utiče na imunitet - kaže Aleksandra Lišanin, nutricionista na svom instagram profilu.
Studije pokazuju da pevanje:
- snižava kortizol
- može da poveća sekretorni IgA (imunoglobulin A - vrsta antitela koja ima važnu ulogu u odbrani sluzokože)
- aktivira parasimpatički (vagusni) odgovor
- kroz grupno pevanje dodatno jača emocionalnu povezanost
Muzika vodi do srca
Pevanje nije terapija u klasičnom smislu, ali predstavlja jednostavan i besplatan alat za svakodnevnu regulaciju stresa. Muzika vodi do srca, a kroz srce, do smirenosti, naglašava Lišanin.
- Za razliku od pasivnog slušanja muzike, pevanje uključuje emocije, kontrolisano disanje i aktivno telo. Kada ljudi pevaju zajedno, disanje se spontano sinhronizuje, što olakšava prelazak nervnog sistema u stanje smirenosti. istovremeno se jača emocionalna povezanost, što dodatno smanjuje stres i jača psihološku i biološku otpornost - sugeriše Aleksandra.
Sporija, umirujuća muzika, izaziva povećano lučenje endorfina, hormona zadovoljstva koji složenim mehanizmima dovodi do smanjenja broja otkucaja srca i snižavanja vrednosti krvnog pritiska, dok brza ili vrlo glasna muzika deluje stimulišuće i može da ima suprotan efekat.
Izvor instagram: aleksandra__lisanin/Zdravlje.Kurir.rs
