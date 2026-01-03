Pevanje je jednostavan, prirodan način da umirimo nervni sistem, smanjimo stres i povežemo se sa sobom i drugima

Muzikoterapija se širom sveta koristi u raznim oblastima medicine, kao pomoć u ublažavanu stresa, anksioznosti, depresije, kao i kod rehabilitacije nakon moždanog udara ili traume.

- Pevanje nije samo zabava. Aktivno pevanje utiče na nervni sistem, snižava stresni odgovor i može pozitivno da utiče na imunitet - kaže Aleksandra Lišanin, nutricionista na svom instagram profilu.

Studije pokazuju da pevanje:

snižava kortizol

može da poveća sekretorni IgA (imunoglobulin A - vrsta antitela koja ima važnu ulogu u odbrani sluzokože)

aktivira parasimpatički (vagusni) odgovor

kroz grupno pevanje dodatno jača emocionalnu povezanost Muzika vodi do srca

Pevanje nije terapija u klasičnom smislu, ali predstavlja jednostavan i besplatan alat za svakodnevnu regulaciju stresa. Muzika vodi do srca, a kroz srce, do smirenosti, naglašava Lišanin.

Pevanje predstavlja jednostavan i besplatan alat za svakodnevnu regulaciju stresa Foto: Profimedia

- Za razliku od pasivnog slušanja muzike, pevanje uključuje emocije, kontrolisano disanje i aktivno telo. Kada ljudi pevaju zajedno, disanje se spontano sinhronizuje, što olakšava prelazak nervnog sistema u stanje smirenosti. istovremeno se jača emocionalna povezanost, što dodatno smanjuje stres i jača psihološku i biološku otpornost - sugeriše Aleksandra.

Sporija, umirujuća muzika, izaziva povećano lučenje endorfina, hormona zadovoljstva koji složenim mehanizmima dovodi do smanjenja broja otkucaja srca i snižavanja vrednosti krvnog pritiska, dok brza ili vrlo glasna muzika deluje stimulišuće i može da ima suprotan efekat.