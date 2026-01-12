Stručnjaci upozoravaju da je stigma takav problem da često sprečava ljude da potraže pomoć, i veruju da će Selenina ispovest da ih ohrabri

Tokom svetske turneje 2016. godine, na kojoj je promovisala svoj album „Revival“ , pevačica i glumica Selena Gomez borila se sa depresijom i anksioznošću izazvanim lupusom. Na kraju je otkazala turneju nakon 55 nastupa.

Godine 2018, Gomez je doživela epizodu psihoze, stanje u kojem osoba gubi kontakt sa stvarnošću. Kasnije je otkrila svoju priču u dokumentarcu na Apple TV+ iz 2022. godine, „Selena Gomez: Moj um i ja“.

Dokumentarac, zasnovan na video snimcima snimljenim tokom šest godina, detaljno, često sirovski, bavi se usponima i padovima Gomezine u tom periodu. Pevačica je izjavila da joj je glavni cilj pri snimanju dokumentarca bio da pomogne u normalizaciji razgovora o mentalnom zdravlju.

Gomez se na kraju oporavila i nakon toga je dobila dijagnozu bipolarnog poremećaja, za koji njeni lekari kažu da je izazvao epizodu psihoze. Zatim je počela lečenje, koje je uključivalo lekove.

Ovde stručnjaci objašnjavaju šta je psihoza, potencijalne znake i simptome, kao i kako se dijagnostikuje i leči.

Šta je psihoza?

Psihoza je kombinacija simptoma koji dovode do narušenog odnosa sa stvarnošću.

- To znači da ste izgubili sposobnost da razlikujete šta je stvarno od šta nije stvarno, kaže dr Po Vang, klinički profesor psihijatrije i bihejvioralnih nauka na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji, koji je specijalizovan za lečenje bipolarnog poremećaja .

Međutim, lekari ne moraju nužno koristiti termin „psihoza“ kada razgovaraju o stanju sa pacijentom. To je zato što takvi termini često prate javnu stigmu, što može doprineti društvenoj izolaciji i stvoriti prepreku za traženje daljeg lečenja.

Prema izveštaju objavljenom 2021. godine od strane projekta „Mental Health Million Project“, 25 procenata ljudi sa problemima mentalnog zdravlja u Sjedinjenim Državama ne traži lečenje iz straha od stigme ili zbog toga što ne žele da drugi znaju.

- Pacijenti mogu reč "psihoza" protumačiti kao lični nedostatak, a ne kao deo bolesti - kaže dr Vang i dodaje:

- Psihijatri će često koristiti termin "psihoza" ili "psihotična epizoda" kada razgovaraju međusobno, ali kada razgovaraju sa pacijentom, verovatnije je da će epizodu nazvati neobičnim iskustvom ili razmišljanjem.

Vang je pohvalio Selenu Gomez što je progovorila o svom iskustvu:

- Stigma je takav problem da često sprečava ljude da potraže pomoć.

Psihoza je kombinacija simptoma koji dovode do narušenog odnosa sa stvarnošću Foto: Shutterstock

Šta psihoza radi osobi koja je ima?

Psihoza se obično kategoriše kao halucinacije ili zablude.

- Međutim, simptomi se mogu značajno razlikovati od osobe do osobe, kaže dr Holi Svartz, profesorka psihijatrije i medicinska direktorka Programa za depresiju i maničnu depresiju na Univerzitetu u Pitsburgu.

Halucinacije

- Osoba koja doživljava psihozu može imati halucinacije, što znači da čuje ili vidi stvari koje nisu tu. To često može izgledati kao da reaguju na nešto što se dešava unutra, a ne u svetu oko njih, kaže dr Svartc.

Na primer, umesto da razgovara sa nekim pored sebe, neko može izgledati kao da obraća pažnju na razgovore sa ljudima ili ideje u svojoj glavi koje nisu povezane sa svetom oko sebe.

Gomez se vrlo malo seća svoje epizode, osim što se našla u ustanovi za lečenje mentalnog zdravlja, kaže u dokumentarcu.

- Da je neko video ono što sam ja videla u stanju u kom je bila u mentalnoj bolnici, uopšte je ne bi prepoznao - rekla je Gomezina prijateljica Rakel:

- Sećam se samo da je bilo veoma haotično, i da je čula sve te glasove - postajali su sve glasniji i glasniji. Bila sam slomljena jer psihoza može trajati od dana do nedelja, meseci ili godina.

Zablude

Osoba sa psihozom može imati zablude ili lažna uverenja. Na primer, kaže Svartc, mogu verovati bez dokaza da neko želi da im naudi, što dovodi do strahova koji nisu utemeljeni u stvarnosti.

Ljudi takođe mogu imati ono što se naziva „idejama reference“, kaže Svartc, što znači da percipiraju značenje tamo gde ga nema. „Mogu čuti pesmu i verovati da ona ima poruke posebno za njih ili o njima, a ne samo emocionalno povezivanje sa njom.“

Takođe mogu iskusiti ono što zdravstveni radnici nazivaju „umetanjem misli“ ili „emitovanjem“, kaže Svartc:

- To je verovanje da neko drugi ubacuje misli u vaš mozak koje nisu vaše. Može se manifestovati i kao ljudi koji čitaju vaše misli, osećaj da nekako komunicirate svoje misli sa drugim ljudima ili verovanje da ste umešani u komplikovane zaplete.

Znaci i simptomi psihoze

Ostali znaci i simptomi psihoze uključuju sledeće:

* Promene u ponašanju kao što su emocionalni poremećaji, anksioznost ili nedostatak motivacije

* Osećaj sumnjičavosti, paranoje ili nelagodnosti u blizini drugih

* Iznenadni pad uspeha u poslu ili školi

* Osamljivanje

* Neobične i intenzivne ideje ili osećanja, ili nikakva osećanja uopšte

* Pad brige o sebi ili lične higijene

* Teškoće u razlikovanju stvarnosti od fantazije

* Problemi sa komunikacijom ili zbunjen govor



Šta uzrokuje psihozu?

Psihoza nema samo jedan uzrok. Može biti simptom nekoliko mentalnih zdravstvenih stanja i poremećaja raspoloženja:

* Šizofrenija

* Šizoafektivni poremećaj

* Bipolarni poremećaj

* Velika depresija

Medicinska stanja takođe mogu izazvati psihozu kod nekih pacijenata, kaže Vang:

- Na primer, to može biti simptom bolesti povezanih sa starenjem kao što su Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest i druge vrste demencije.

U nekim slučajevima, simptomi koji podsećaju na psihozu mogu biti izazvani spoljnim faktorima, poput zloupotrebe alkohola, lekova na recept ili rekreativnih droga.

Osoba koja doživljava psihozu može imati halucinacije, što znači da čuje ili vidi stvari koje nisu tu Foto: Shutterstock

Kako je psihoza povezana sa bipolarnim poremećajem?

Kao u i kod Selene Gomez, psihoza može biti simptom bipolarnog poremećaja .

Bipolarni poremećajje mentalno stanje koje uzrokuje ekstremne promene raspoloženja. To uključuje emocionalne uspone, poznate kao manija ili hipomanija, i padove, poznate kao velika depresija.

- Kod bipolarnog poremećaja, manične epizode ​​se često smenjuju sa epizodama depresije. Mogu trajati nedeljama ili mesecima razdvojene periodima neutralnog raspoloženja, kada osoba ne doživljava nikakve simptome. Psihoza se može javiti i u maničnoj i u depresivnoj epizodi. Međutim, neke osobe sa bipolarnim poremećajem nikada ne dožive epizodu psihoze, dodaje Vang.

Manična epizoda

Manična epizoda traje najmanje jednu nedelju, a simptomi mogu uključivati sledeće:

* Povišeno ili razdražljivo raspoloženje

* Povećana energija

* Preuveličano samopouzdanje

* Trkačke misli

* Smanjena potreba za snom

* Upuštanje u opasne ili impulsivne aktivnosti kao što su prekoračenje brzine tokom vožnje, prekomerno trošenje novca ili seksualne indiskrecije

Velika depresivna epizoda

Depresivna epizoda obično traje nekoliko dana i može uključivati ove simptome:

* Osećaj tuge, praznine, bezvrednosti ili plačljivosti

* Gubitak interesovanja ili zadovoljstva u aktivnostima koje su nekada uživale

* Promene apetita koje dovode do gubitka ili dobijanja na težini

* Nedovoljno spavanja ili previše spavanja

* Nemir

* Usporeno ponašanje

* Umor ili nedostatak energije

* Teškoće u razmišljanju, koncentraciji ili donošenju odluka

* Suicidalne misli ili ponašanja

Depresija Foto: Kurir Televizija

Kako se leči psihoza?

Kada neko prvi put zatraži medicinsku pomoć zbog psihoze, lekar će uzeti detaljnu medicinsku istoriju i obaviti testove kako bi utvrdio da li postoji osnovni uzrok koji se može lečiti. U teškim slučajevima, osobi sa psihozom može biti potrebna hospitalizacija, gde će prva linija lečenja biti antipsihotički lekovi.

- Vrsta lečenja zavisiće od uzroka epizode, kaže Svartc:

- Lečenje se može menjati tokom vremena, posebno kod bipolarnih poremećaja , gde određeni lekovi mogu biti korisniji.

Za bipolarni poremećaj, kao u slučaju Selene Gomez, glavni oslonac lečenja su lekovi za stabilizaciju raspoloženja, što je veoma efikasno za upravljanje simptomima, kaže Vang.

- Kada pacijente dovedemo do stabilne osnovne vrednosti, možemo videti šta će još biti efikasno za tu osobu“, kaže Svartz i dodaje:

- Neki oblici psihoterapije zasnovani na dokazima takođe su pokazali da smanjuju simptome i rizike od maničnih i depresivnih epizoda kod bipolarnog poremećaja. To može uključivati kognitivno-bihejvioralnu terapiju , porodičnu psihoterapiju ili druge oblike terapije.

Zaključak