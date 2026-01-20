Stručnjaci otkrivaju 5 ključnih razloga zašto se u januaru osećamo umornije, tužnije i bez motivacije.

Neki uobičajeni razlozi zbog kojih ljudi mogu smatrati januar izazovnim i osećati se depresivno uključuju:

Postpraznična tuga

Mnogi ljudi doživljavaju razočaranje nakon praznične sezone u decembru. Uzbuđenje, društvena okupljanja i proslave često prestaju, i ljudi mogu osetiti prazninu ili nostalgiju.

Finansijski stres

Praznična sezona može biti finansijski zahtevna zbog darivanja poklona, putovanja i drugih troškova. U januaru se ljudi mogu nositi sa posledicama prazničnih troškova, što dovodi do finansijskog stresa.

Vreme

U mnogim regionima, januar karakteriše hladno vreme, kraći dani i manje sunčeve svetlosti. Sezonski afektivni poremećaj (SAP) je vrsta depresije koja se obično javlja u određeno doba godine, obično u zimskim mesecima kada ima manje prirodne sunčeve svetlosti.

Sezonski afektivni poremećaj (SAP) je vrsta depresije koja se obično javlja u zimskim mesecima Foto: Shutterstock

Zimska depresija Zimska depresija je poremećaj raspoloženja koji se obično javlja tokom zimskih meseci. Ovo stanje se odnosi na efekat koji izaziva emocionalne i bihevioralne promene kod pojedinaca, posebno zbog kraćih dana, hladnog vremena i sezonskih promena. Promene u hormonima serotonina i melatonina u mozgu su među osnovnim uzrocima zimske depresije.

Novogodišnje odluke

Pritisak da se postave i ostvare novogodišnje odluke može stvoriti stres i razočaranje ako ljudi osećaju da ne ispunjavaju svoje ciljeve.

Povratak rutini

Januar često označava povratak na posao ili u školu nakon praznične pauze. Prelazak sa opuštenog prazničnog rasporeda na strukturiraniju rutinu može biti izazovan za neke pojedince.

- Važno je prepoznati da ovi faktori možda nisu univerzalni i da individualne okolnosti igraju značajnu ulogu u tome kako ljudi doživljavaju ovo doba godine. Pored toga, ako se neko stalno oseća depresivno, ključno je da potraži podršku od prijatelja, porodice ili stručnjaka za mentalno zdravlje - ističu stručnjaci.

Da bismo se nosili sa ovim izazovima i unapredili mentalno blagostanje u januaru

Postavite realne ciljeve

Ako donosite novogodišnje odluke, postavite ostvarive i realne ciljeve. Razložite ih na manje korake kako biste olakšali napredak.

Finansijsko planiranje

Napravite budžet i finansijski plan za upravljanje troškovima nakon praznika. Traženje stručnog saveta ili pomoći može biti korisno za one koji se suočavaju sa značajnim finansijskim stresom.

Fizička aktivnost i izlaganje suncu

Redovno se bavite fizičkom aktivnošću i provodite vreme napolju kad god je to moguće. Izlaganje prirodnom svetlu može pomoći u ublažavanju efekata sezonskog afektivnog poremećaja.

Redovno se bavite fizičkom aktivnošću i provodite vreme napolju kad god je to moguće - to pomaže da se simtomi depresije ublaže Foto: Shutterstock

Socijalna podrška

Održavajte veze sa prijateljima i porodicom. Deljenje osećanja i iskustava može pružiti emocionalnu podršku tokom teških vremena.

Prakse brige o sebi

Uključite aktivnosti brige o sebi u svoju rutinu, kao što su pažnja, tehnike opuštanja ili hobiji koji donose radost i opuštanje.

