Zašto je januar najdepresivniji mesec u godini? Stručnjaci otkrivaju 5 ključnih razloga
Neki uobičajeni razlozi zbog kojih ljudi mogu smatrati januar izazovnim i osećati se depresivno uključuju:
Postpraznična tuga
Mnogi ljudi doživljavaju razočaranje nakon praznične sezone u decembru. Uzbuđenje, društvena okupljanja i proslave često prestaju, i ljudi mogu osetiti prazninu ili nostalgiju.
Finansijski stres
Praznična sezona može biti finansijski zahtevna zbog darivanja poklona, putovanja i drugih troškova. U januaru se ljudi mogu nositi sa posledicama prazničnih troškova, što dovodi do finansijskog stresa.
Vreme
U mnogim regionima, januar karakteriše hladno vreme, kraći dani i manje sunčeve svetlosti. Sezonski afektivni poremećaj (SAP) je vrsta depresije koja se obično javlja u određeno doba godine, obično u zimskim mesecima kada ima manje prirodne sunčeve svetlosti.
Zimska depresija je poremećaj raspoloženja koji se obično javlja tokom zimskih meseci. Ovo stanje se odnosi na efekat koji izaziva emocionalne i bihevioralne promene kod pojedinaca, posebno zbog kraćih dana, hladnog vremena i sezonskih promena. Promene u hormonima serotonina i melatonina u mozgu su među osnovnim uzrocima zimske depresije.
Novogodišnje odluke
Pritisak da se postave i ostvare novogodišnje odluke može stvoriti stres i razočaranje ako ljudi osećaju da ne ispunjavaju svoje ciljeve.
Povratak rutini
Januar često označava povratak na posao ili u školu nakon praznične pauze. Prelazak sa opuštenog prazničnog rasporeda na strukturiraniju rutinu može biti izazovan za neke pojedince.
- Važno je prepoznati da ovi faktori možda nisu univerzalni i da individualne okolnosti igraju značajnu ulogu u tome kako ljudi doživljavaju ovo doba godine. Pored toga, ako se neko stalno oseća depresivno, ključno je da potraži podršku od prijatelja, porodice ili stručnjaka za mentalno zdravlje - ističu stručnjaci.
Da bismo se nosili sa ovim izazovima i unapredili mentalno blagostanje u januaru
Postavite realne ciljeve
Ako donosite novogodišnje odluke, postavite ostvarive i realne ciljeve. Razložite ih na manje korake kako biste olakšali napredak.
Finansijsko planiranje
Napravite budžet i finansijski plan za upravljanje troškovima nakon praznika. Traženje stručnog saveta ili pomoći može biti korisno za one koji se suočavaju sa značajnim finansijskim stresom.
Fizička aktivnost i izlaganje suncu
Redovno se bavite fizičkom aktivnošću i provodite vreme napolju kad god je to moguće. Izlaganje prirodnom svetlu može pomoći u ublažavanju efekata sezonskog afektivnog poremećaja.
Socijalna podrška
Održavajte veze sa prijateljima i porodicom. Deljenje osećanja i iskustava može pružiti emocionalnu podršku tokom teških vremena.
Prakse brige o sebi
Uključite aktivnosti brige o sebi u svoju rutinu, kao što su pažnja, tehnike opuštanja ili hobiji koji donose radost i opuštanje.
Stručna pomoć
Ako osećanja tuge ili stresa potraju, važno je potražiti podršku od stručnjaka za mentalno zdravlje. Oni mogu pružiti smernice, strategije suočavanja i podršku prilagođenu individualnim potrebama. Prepoznavanje potencijalnih izazova januara i proaktivno preduzimanje koraka za njihovo rešavanje može doprineti boljem mentalnom zdravlju tokom ovog perioda.
Izvor: sprucecanyonwellness.org/zdravlje.kurir.rs
