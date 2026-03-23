Nepoštovanje uputstava prilikom uzimanja antidepresiva može dovesti do raznih neprijatnih neželjenih efekata, uključujući simptome depresije koji se ili ne poboljšavaju ili se pogoršavaju

Ako tek počinjete da uzimate antidepresive, možda će biti potrebno nekoliko pokušaja da pronađete pravi za vas, jer neki deluju drugačije od drugih. Ključ za pronalaženje najbolje opcije je da uzimate sve propisane lekove tačno onako kako vam je lekar rekao.

Važno je imati otvoren i iskren razgovor sa svojim lekarom, a to uključuje priznanje da ste možda pogrešili u uzimanju lekova ili da imate problema sa njihovim pravilnim uzimanjem, kaže za „Everyday Health“ dr Dejvid A. Meril, psihijatar i direktor Pacifičkog neurološkog instituta u „Providence Saint John's Health“ u Kaliforniji.

- Osoba može misliti da lek nije delovao, ali možda nije delovao zato što ga nisu uzimali optimalno - kaže dr Meril.

Evo osam uobičajenih grešaka koje ljudi prave kada uzimaju antidepresive – i kako ih izbeći.

Greška br. 1: Naglo prestanak uzimanja lekova

Nakon dva meseca uzimanja antidepresiva, neki ljudi mogu primetiti da im se raspoloženje poboljšalo. Neki simptomi depresije će čak preći u remisiju. Ali to ne znači da treba da prestanete da uzimate lekove, posebno bez ikakvog saveta lekara, napominje dr Meril.

- Generalno, preporučuje se da ostanete na antidepresivu najmanje šest meseci, ako ne i godinu dana, kako biste sprečili povratak depresije.

U zavisnosti od težine vaše depresije, nekima će možda biti potrebno da uzimaju antidepresive na neodređeno vreme kako bi kontrolisali svoje simptome, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).

Prestanak uzimanja antidepresiva može izazvati simptome odvikavanja, posebno ako ih uzimate duže od mesec dana. Simptomi odvikavanja mogu uključivati anksioznost, vrtoglavicu, simptome slične gripu, glavobolju, nesanicu, mučninu i umor, između ostalog, prema Majo klinici.

Šta uraditi: Nastavite sa uzimanjem lekova u dozi koja vam je propisana. Ako želite da potpuno prestanete sa uzimanjem antidepresiva, obavestite svog lekara koji će vam reći kako da bezbedno prestanete sa uzimanjem lekova ili kako da postepeno smanjujete dozu leka, kaže dr Hauard Prat, psihijatar iz Majamija.

Greška br. 2: Zanemarivanje neželjenih efekata

Prema Majo klinici, najčešći neželjeni efekti antidepresiva uključuju:

suva usta

mučnina

zatvor

nesanica

umor

vrtoglavica

nemir ili anksioznost

povećanje telesne težine i promene apetita

smanjen seksualni nagon ili erektilna disfunkcija

Većina neželjenih efekata nestaje u roku od nekoliko nedelja od početka uzimanja antidepresiva.

- Mnogi od početnih neželjenih efekata takođe nestaju sa kontinuiranom upotrebom jer naša tela shvataju da je to bila lažna uzbuna i da je lek koristan, a ne štetan - kaže Meril.

Ali u drugim slučajevima, neželjeni efekti možda neće nestati. Neprijatni neželjeni efekti mogu otežati ljudima sa depresijom da se pridržavaju svog režima uzimanja lekova, pokazuju istraživanja. Ali preskakanje doza ili nagli prekid uzimanja lekova ima posledice, uključujući smanjenje efikasnosti antidepresiva ili izazivanje simptoma odvikavanja, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).

Šta uraditi: Umesto da preskačete doze ili prekinete uzimanje lekova, obavestite svog lekara ako imate neželjene efekte, kaže Meril. Ako vaši neželjeni efekti ne nestanu u roku od nekoliko nedelja, vaš lekar može smanjiti dozu antidepresiva ili vas prebaciti na drugi koji bi mogao bolje delovati.

Greška br. 3: Zloupotrebljanje alkohol ili narkotika tokom uzimanja antidepresiva

Zloupotreba droga ili alkohola nije samo čest i potencijalno problematičan mehanizam suočavanja sa depresijom, već je i nebezbedna za ljude koji uzimaju antidepresive. Konzumiranje alkohola dok uzimate antidepresive može učiniti da se osećate pospano, manje budno i nekoordinirano.

Upotreba narkotika dok uzimate antidepresiv može pogoršati simptome depresije. Pored toga, uzimanje droga poput metilendioksimetamfetamina (MDMA ili ekstazi) sa određenim antidepresivima, kao što su selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), može povećati rizik od retke, ali životno opasne nuspojave koja se naziva serotoninski sindrom.

Šta učiniti: Ako zloupotrebljavate alkohol ili droge, obavezno obavestite svog lekara. On ili ona vam mogu pomoći da pronađete načine da zaustavite ove navike.

- Veoma je važno da vaš psihijatar ovo zna kako biste mogli da postignete zajednički cilj poboljšanja svog zdravlja - kaže dr Prat.

Greška br. 4: Ne obaveštavanje lekara o drugim lekovima ili suplementima koje uzimate

Ako ne obavestite lekara o svim lekovima ili suplementima koji se izdaju na recept i bez recepta koje uzimate, mogli biste biti u nevolji. Antidepresivi mogu negativno da interaguju sa raznim lekovima i suplementima, poput ibuprofena i kantariona, što može izazvati mučninu, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS).

Šta treba uraditi: Pre nego što dobijete recept za antidepresive, veoma je važno da obavestite lekara o svim lekovima i suplementima koje uzimate, kaže Prat. Pre nego što uzmete bilo koje nove lekove ili suplemente, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom kako biste bili sigurni da nema potencijalnih interakcija sa vašim antidepresivom.

Greška br. 5: Ne obaveštavanje lekara o drugim zdravstvenim problemima koje imate

Neki antidepresivi mogu biti problematični za ljude sa određenim mentalnim ili fizičkim zdravstvenim stanjima. Na primer, antidepresive treba propisivati sa oprezom (ako uopšte) ljudima sa bipolarnim poremećajem jer mogu izazvati maničnu epizodu kod nekih ljudi, prema Majo klinici.

Šta uraditi: Ako imate druga zdravstvena stanja za koja vaš lekar ne zna, obavezno ga obavestite.

- Što više informacija date svom psihijatru, to vam bolje može pomoći. Ovo će vam pomoći da izbegnete potencijalno ozbiljne zdravstvene posledice - kaže Prat.

Greška br. 6: Ne sarađujete sa psihijatrom

Određene antidepresive mogu prepisati lekari opšte prakse, ali to ne znači da ne bi trebalo da pokušate da posetite psihijatra, posebno ako antidepresiv koji trenutno uzimate ne deluje kod vas.

Šta uraditi: Ako razmišljate o početku uzimanja antidepresiva, važno je da sarađujete sa psihijatrom koji ima stručnost u propisivanju antidepresiva.

Greška br. 7: Oslanjate se isključivo na antidepresive da biste upravljali simptomima depresije

Iako antidepresivi mogu biti veoma korisni u lečenju depresije, oni ne bi trebalo da budu vaše jedino sredstvo za lečenje ovog mentalnog zdravstvenog stanja.

Šta uraditi: Pristup lečenju koji uključuje i antidepresive i psihoterapiju – poznat i kao „terapija razgovorom“ – izgleda da je efikasniji od korišćenja bilo koje od opcija pojedinačno. Ako planirate da počnete da uzimate antidepresive, možda biste želeli da razmislite o započinjanju psihoterapije sa stručnjakom za mentalno zdravlje, ako to već niste uradili.

Promene načina života koje podržavaju bolje raspoloženje su još jedna ključna komponenta upravljanja depresijom, dodaje Meril. To može uključivati strategije poput konzumiranja zdrave hrane poput voća, povrća, integralnih žitarica, nemasnih proteina, orašastih plodova i semenki. Ili možete pokušati da vežbate najmanje 30 minuta – kao što je hodanje, trčanje ili vožnja bicikla – tri do pet dana u nedelji.

Greška br. 8: Ne obaveštavate lekara ako vam antidepresiv ne pomaže

Ako uzimate antidepresiv prema uputstvu, ali se ne osećate bolje, to ne znači nužno da radite nešto pogrešno. Neki ljudi drugačije reaguju na određene vrste antidepresiva od drugih, a pronalaženje pravog za vas može biti dug proces. Ako ste probali nekoliko antidepresiva, ali vam nisu mnogo pomogli, možda imate depresiju otpornu na lečenje (TRD). Imati TRD ne znači da ne možete dobiti adekvatno lečenje. Ljudi sa TRD mogu imati više koristi od drugih opcija, kao što su psihoterapija, transkranijalna magnetna stimulacija (TMS), elektrokonvulzivna terapija (ECT) ili stimulacija vagusnog nerva.

Šta učiniti: Ako vam se čini da antidepresiv koji uzimate jednostavno ne pomaže, razgovarajte sa svojim lekarom. On vam može pomoći da pronađete tretman koji će vam dati najbolje rezultate.