Uzemljenje (grounding) je praksa direktnog kontakta sa zemljom ili povezivanja tela sa njenom površinom putem posebnih proizvoda koji provode električni naboj, pri čemu se veruje da organizam prima prirodne elektrone iz okruženja.

Iako naučni dokazi još nisu u potpunosti potvrđeni, neka istraživanja ukazuju da ova praksa može pomoći u smanjenju upale, ublažavanju stresa i poboljšanju kvaliteta sna.

Kako funkcioniše?

Zemlja ima prirodan električni naboj i bogata je elektronima. Teorija je da ljudsko telo kroz direktan kontakt sa zemljom može apsorbovati te elektrone, što može doprineti ravnoteži u organizmu.

Danas ljudi mnogo manje vremena provode bosi na zemlji, pa se smatra da smo više izloženi „pozitivnom električnom naboju“ koji se ne neutrališe. Uzemljenje bi, prema zagovornicima, moglo pomoći da se taj balans ponovo uspostavi.

Načini uzemljenja

Uzemljenje se može praktikovati na više načina:

hodanje bosih nogu po zemlji, travi ili pesku

stajanje ili sedenje direktno na prirodnim površinama

korišćenje specijalnih proizvoda: prostirki, čaršava, podloga za dušek i sl.

povezivanje tih proizvoda sa uzemljenom utičnicom ili direktno sa zemljom

Uzemljenje je jednostavna navika koja podrazumeva kontakt sa zemljom i može doprineti boljem balansu organizma Foto: Shutterstock

Potencijalne koristi (prema nekim studijama i zagovornicima)

Istraživanja i zapažanja ukazuju na to da uzemljenje može doprineti smanjenju upalnih procesa u telu, poboljšanju cirkulacije i snižavanju krvnog pritiska. Takođe se povezuje sa boljim snom i regulacijom kortizola, kao i sa smanjenjem stresa i anksioznosti. Pojedini nalazi ukazuju i na poboljšanje varijabilnosti srčanog ritma.

Ipak, važno je naglasiti da ova praksa nije zamena za medicinski tretman i da naučni dokazi još nisu konačni.

Mogući rizici

Uzemljenje može imati određene rizike, posebno ako se praktikuje hodanjem bosih nogu, kada postoji mogućnost povreda poput posekotina ili padova.

Takođe, može doći do infekcija ili alergijskih reakcija, u zavisnosti od okruženja. Kod korišćenja električnih proizvoda potrebno je dodatno oprezno postupanje, naročito tokom nevremena. Osobama sa određenim zdravstvenim stanjima preporučuje se konsultacija sa lekarom pre primene ove prakse.

Zaključak

Uzemljenje je jednostavna praksa koja podrazumeva direktan kontakt sa zemljom ili korišćenje specijalnih uređaja, a naučnici veruju da može doprineti opštem osećaju ravnoteže i blagostanja, iako su naučni dokazi još ograničeni.

Napomena Sadržaj na portalu Zdravlje Kurir služi isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuje profesionalnu medicinsku dijagnozu ili savet. Uvek se konsultujte sa lekarom pre donošenja bilo kakvih odluka o lečenju.