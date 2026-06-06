Ovakva pucanja unutrašnjeg sloja krvnog suda doktori su viđali kod pilota koji su tokom leta morali nezgodno da izvrnu vrat

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Moždani udar hitno je medicinsko stanje i posledica prekida dotoka krvi u određeni deo mozga, zbog ugruška ili pucanja krvnog suda. Lekari nas upozoravaju da neke naoko bezazlene navike mogu da budu faktor rizika za ovo potencijalno životno ugrožavajuće stanje. Neurolog dr Baibing Čeng (na internetu poznat kao dr Bing) kaže da je u svakodnevnoj praksi imao priliku da vidi moždane udare izazvane, na primer, konzumacijom energetskih pića ili neodgovarajućim oblikom fizičke aktivnosti.

Energetska pića

Dr Bing kaže da bira kafu, a ne energetska pića sa visokim koncentracijama kofeina za podizanje nivoa energije. Prema nekim podacima, energetska pića iz supermarketa sadrže u jednoj porciji 200 mg kofeina. Poređenja radi, prosečna šolja kuvane kafe ima 90 do 150 mg kofeina.

Dr Bing dodaje da i drugi stimulansi u energetskim pićima, poput guarane - biljke koja oslobađa visok sadržaj kofeina sporije od kafe i taurina, mogu da pojačaju dejstvo kofeina i učine ova pića još rizičnijim.

- Kombinacija može da poveća rizik od poremećaja srčanog ritma, zbog čega je veća mogućnost razvoja ugrušaka koji mogu da dospeju do mozga i izazovu moždani udar - kaže dr Čeng.

Dr Arun Narajanan, klinički elektrofiziolog i docent medicine, napominje da pijemo najviše jednu limenku standardne veličine energetskog pića, uz savet da bi neke osobe trebalo u potpunosti da izbegavaju energetske napitke.

Stimulansi u energetskim pićima, poput guarane - biljke koja oslobađa visok sadržaj kofeina sporije od kafe i taurina, mogu da pojačaju dejstvo kofeina i učine ova pića još rizičnijim. Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Vežbanje velikom težinom uz zadržavanje daha

Doktor upozorava da moždani udar nekada može da bude posledica neadekvatnog vežbanja, kao što je dizanje preteških tegova. Jedna studija pokazala je da je rizik od moždanog udara bio 2,6 puta veći tokom prvog sata posle dizanja tereta teškog oko 23 kilograma.

Dr Bing objašnjava da zadržavanje daha tokom dizanja tegova povećava verovatnoću nenamernog Valsalvinog manevra. U ovoj situaciji raste pritisak u grudnom košu, veća je opasnost od poremećaja srčanog ritma i visokog krvnog pritiska.

Gornji krvni pritisak u ovoj situaciji može da skoči i na 200, što predstavlja „ogroman nalet sile na krvne sudove u mozgu“ i rizik od moždanog udara.

Ekstremni joga položaji

Dr Bing kaže da joga, i pored dosta dobrobiti za zdravlje, može u nekim situacijama da bude opasna, posebno kada praktikujemo vežbe tokom kojih je vrat u ekstremnom položaju. Preterano savijanje ili istezanje vrata mogu da izazovu pucanje unutrašnjeg sloja krvnog suda (disekciju) i u nekim situacijama dovedu do moždanog udara.