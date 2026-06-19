Slušaj vest

Vest da je trinaestogodišnjem dečaku iz Sarajeva u Beogradu ugrađeno totalnoveštačko srce otvorila je brojna pitanja o srčanoj slabosti u dečjem uzrastu. Iako je reč o retkom stanju, njegovi prvi znaci mogu da liče na mnogo bezazlenije tegobe. Kako prepoznati da srce deteta ne funkcioniše kako treba, koje bolesti najčešće dovode do srčane slabosti i kada je jedino rešenje mehanička potpora cirkulaciji, za Zdravlje Kurir objašnjava dr Ivan Dizdarević, načelnik Službe operacionog bloka sa odsekom centralne sterilizacije i pripreme sanitetskog materijala i lekar Službe za kardiotorakalnu hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", koji je bio deo tima koji je izveo ovaj složeni zahvat.

- Priča oko našeg pacijenta je počela mesec dana pre prijema na Institut krajem aprila, kada je primljen u KC Sarajevo zbog znakova srčane slabosti. Kako ni posle mesec dana terapije nije bilo poboljšanja, kontaktirana je naša ustanova i dečak je preveden na Institut. Po prijemu na Institut započeta je terapija lekovima za srčanu slabost, što je dovelo do kratkotrajnog poboljšana i već tada smo znali da je jedina trajnija opcija za njega mehanička potpora cirkulaciji, tako da je ceo postupak pokrenut. Međutim, 2. juna dolazi do naglog pogoršanja i razvoja kardiogenog šoka koji nije reagovao na standardnu terapiju, tako da je dečak priključen na ECMO (kratkotrajna mehanička potpora cirkulaciji). Njegovo stanje se brzo stabilizovalo. U međuvremenu je stigao i odgovor fonda BiH da će pokriti troškove totalnog veštačkog srca, pa je u petak, 5. juna, izvedena operacija ugradnje tog uređaja prvi put u Srbiji, a i u regionu - kaže dr Dizdarević.

Šta je totalno veštačko srce? Za razliku od pojedinih mehaničkih pumpi koje pomažu rad oslabljenog srca, totalno veštačko srce u potpunosti preuzima njegovu funkciju. Tokom operacije prirodno srce se uklanja, a na njegovo mesto u grudni koš ugrađuje se mehanički uređaj sa levom i desnom komorom koji obezbeđuje cirkulaciju krvi kroz organizam. Iako je širom sveta ugrađeno nekoliko hiljada ovih uređaja kod odraslih pacijenata, njihova primena kod dece i dalje je veoma retka. Do sada je u pedijatrijskoj populaciji izvedeno oko 70 takvih zahvata, a kod pacijenata slične telesne građe kao trinaestogodišnjak iz Sarajeva samo dva pre ovog slučaja, oba u Sjedinjenim Američkim Državama.

Cela operacija je za sve članove tima bila veliki izazov s obzirom na to da se totalno veštačko srce retko ugrađuje deci i da su iskustva sa mehaničkom potporom kod dece veoma ograničena, dodaje doktor.

Trinaestogodišnji dečak se oporavlja i čeka transplantaciju srca kao definitivno rešenje Foto: Shutterstock

- Na sreću, imamo odličnu saradnju sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sa celim njihovim timom koji se bavi ovom problematikom i naročito sa dr Sašom Borovićem koji je odmah prihvatio ovaj izazov. Naravno nije sve teklo glatko, imali smo problem da smestimo uređaj u mali grudni koš pacijenta, ali posle par dana velike borbe i taj problem smo rešili - ističe dr Dizdarević.

Trinaestogodišnji dečak je sada stabilno, odvojen je od aparata za disanje. Svi parametri koje lekari prate govore u prilog tome da uređaj dobro funkcioniše.

- Dečak je započeo je rehabilitaciju i, naravno, prati Bosnu na SP u fudbalu i skakuplja sličice. Ono što njega čeka u daljem toku jeste transplantacija srca kao definitivno rešenje. S obzirom na to da je on inostrani državljanin, već postoje neki kontakti sa centrima u Evropi koji se bave transplantacijama kod dece i nadamo se da će on dobiti svoje novo srce u što skorijem roku - kaže.

Kako prepoznati srčanu slabost kod dece?

Najčešće bolesti koje dovode do srčane slabosti kod dece su urođene bolesti srčanog mišića, kardiomiopatije kao genetska oboljenja, kao i neke urođene srčane mane.

Deca sa srčanom slabošću loše tolerišu fizički napor, nemaju apetit ili imaju osećaj lupanja u grudima Foto: Shutterstock

- Od stečenih to bi bile upale srčanog mišića, miokarditisi, koji po nekada mogu ostaviti trajne posledice na srce. Deca sa nekim vidom srčane slabosti se najčešće žale na slabost, loše tolerišu fizički napor, nemaju apetit ili imaju osećaj lupanja u grudima. Kod manje dece prekidanje podoja, preznojavanje pri hranjenju ili loše napredovanje mogu da budu znaci srčanog oboljenja - sugeriše naš sagovornik i poručuje:

- Ovo je svakako jedan veliki korak za dečiju kardiohirurgiju u Srbiji, otvorili smo jedno potpuno novo polje u lečenju srčane slabosti kod dece. Međutim, nijedna mehanička potpora cirkulaciji nije definitivno rešenje već samo most do transplantacije koja se kod nas kod dece ne radi. Da bi priča bila kompletna moramo da pokrenemo i program transplantacije kod dece, a to je veoma komplikovan i dug proces.