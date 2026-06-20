Kada temperatura raste, vene se šire kako bi organizam lakše regulisao telesnu temperaturu

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Dok većina ljudi leto povezuje sa odmorom, kupanjem i dužim boravkom na otvorenom, osobe koje imaju proširene vene često ga dočekuju sa manje oduševljenja. Visoke temperature, vreli asfalt i višesatno izlaganje suncu mogu da pretvore uobičajene tegobe u svakodnevni problem koji značajno narušava kvalitet života. Zašto se simptomi proširenih vena pojačavaju tokom leta, zbog čega teške i otečene noge mogu da se jave i pre nego što vene postanu vidljive i da li je leto pravo vreme za lečenje, za naš portal objašnjava vaskularni hirurg dr Dario Jocić.

- Letnja vrućina predstavlja veliki izazov za venski sistem. Kada temperatura raste, vene se šire kako bi organizam lakše regulisao telesnu temperaturu. Kod zdravih vena to uglavnom ne predstavlja problem, ali kod osoba koje imaju vensku insuficijenciju ili proširene vene, dodatno širenje krvnih sudova pogoršava postojeće tegobe - objašnjava dr Dario Jocić.

Mnogi pacijenti upravo tokom jula i avgusta prvi put postanu svesni da imaju problem sa venama. Noge koje su tokom zime bile bez značajnijih simptoma odjednom postaju teške, otečene i umorne. Krajem dana javlja se osećaj pritiska u listovima, a neretko i trnjenje, peckanje ili noćni grčevi.

- Toplota usporava povratak krvi iz nogu prema srcu. Krv se duže zadržava u venama, povećava se pritisak na venske zaliske i dolazi do takozvanog venskog zastoja. Pacijenti to najčešće opisuju kao osećaj da su im noge postale teške poput olova - kaže dr Jocić.

Ko je posebno na udaru? Statistika pokazuje da više od trećine osoba starijih od 30 godina ima neki oblik venskog oboljenja. Posebno su ugrožene osobe koje zbog posla dugo stoje ili sede, trudnice, osobe sa viškom telesne težine, kao i oni koji imaju porodičnu sklonost ka venskim oboljenjima. Kod njih se simptomi tokom vrelih dana mogu višestruko pojačati.

Rashlađivanje i kretanje

Dodatni problem predstavlja činjenica da tegobe nisu uvek praćene vidljivim proširenim venama. Neki pacijenti osećaju bolove, otoke i zamor nogu iako na koži nema izraženih promena.

Lagane šetnje i povremeno podizanje nogu iznad nivoa srca mogu da ublaže simptome Foto: Shutterstock

- Vidljive vene nisu jedini pokazatelj bolesti. Nekada se prve promene dešavaju u dubljim delovima venskog sistema, pa simptomi prethode pojavi karakterističnih proširenih vena na površini kože - upozorava dr Jocić.

Zbog toga naš sagovornik savetuje da se tokom letnjih meseci izbegava dug boravak na direktnom suncu, posebno u najtoplijem delu dana. Rashlađivanje nogu mlakom ili hladnijom vodom, lagane šetnje i povremeno podizanje nogu iznad nivoa srca mogu da ublaže simptome. Kretanje je posebno važno jer mišići potkolenice funkcionišu kao prirodna pumpa koja pomaže venama da vrate krv prema srcu.

Ne mirite se sa simptomima

Iako mnogi veruju da je lečenje vena najbolje odložiti za jesen ili zimu, savremena medicina danas omogućava uspešno rešavanje problema i tokom leta.

- Minimalno invazivne procedure, poput laserskog zatvaranja vena ili lečenja medicinskim lepkom, značajno su promenile pristup venskoj hirurgiji. Zahvati se rade bez velikih rezova, pacijent odmah nakon procedure ustaje i hoda, a oporavak je brz i jednostavan. Velika prednost je i to što je potreba za nošenjem elastičnih čarapa svedena na minimum, što pacijentima mnogo znači tokom letnjih vrućina - objašnjava dr Jocić.

Ako se bolest ne leči, vremenom može dovesti do ozbiljnijih komplikacija kao što su zapaljenja vena, tromboza, krvarenja ili rane na nogama Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, najvažnije je da se pacijenti ne pomire sa simptomima i ne smatraju ih normalnim delom starenja ili posledicom visokih temperatura.

- Leto može da otkrije problem koji je postojao godinama. Ako se bolest ne leči, vremenom može dovesti do ozbiljnijih komplikacija kao što su zapaljenja vena, tromboza, krvarenja ili rane na nogama. Zato je upravo pojava tegoba tokom vrućina dobar razlog da se obavi pregled i proceni stanje venskog sistema - zaključuje dr Jocić.