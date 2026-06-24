Putna apoteka je neophodan deo svake pripreme za putovanje i treba da bude prilagođena destinaciji, dužini boravka i zdravstvenom stanju putnika

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Bliži se sezona godišnjih odmora, vreme putovanja, boravka u prirodi i zasluženog odmora. Dok traje euforija planiranja i pakovanja, važno je ne zaboraviti jedan ključni detalj – putnu apoteku.

Pored redovne terapije, koju je neophodno poneti ukoliko je pacijent koristi, sadržaj putne apoteke treba pažljivo prilagoditi destinaciji i načinu putovanja, dužini putovanja, uzrastu i samim potrebama putnika. Dobro pripremljena putna apoteka može biti od velike pomoći jer omogućava da se na vreme reaguje u slučaju najčešćih tegoba koje se mogu javiti tokom putovanja.

Zdravstveno-farmaceutski sistem ne funkcioniše isto u svim zemljama. Ono što u Srbiji može da se dobije bez lekarskog recepta, u inostranstvu može biti teže dostupno. Letnja putna apoteka najčešće sadrži lekove za skidanje temperature, tablete protiv alergije i niz drugih proizvoda u nekim državama mogu se dobiti isključivo uz lekarski izveštaj i recept.

Upravo zato, najbolje je da ovakve proizvode ponesete sa sobom lekove protiv mučnine, dijareje i alergija, preparate za rehidrataciju, probiotike, lekove za snižavanje temperature i ublažavanje bolova, kao i dermokozmetiku za zaštitu od sunca i insekticida.

Pored redovne terapije, koju je neophodno poneti ukoliko je pacijent koristi, sadržaj putne apoteke treba pažljivo prilagoditi destinaciji i načinu putovanja Foto: Thinkstock

- Savetovanje sa farmaceutom o vrsti i količini potrebnih lekova, kao i o pravilnom načinu njihovog čuvanja, preporučuje se kao obavezan korak u pripremi. Stoga ukoliko ste skloni čestim infekcijama posavetujte se sa svojim izabranim lekarom o dodatnim lekovima – naglašava Jovana Bojović, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Najčešće tegobe i povrede tokom putovanja uključuju: - Mučnina i povraćanje (posebno tokom vožnje, leta ili plovidbe) - Dijareja (putnička dijareja) i stomačne tegobe zbog promene hrane i vode - Povišena temperatura i prehlade - Alergijske reakcije (hrana, polen, ujedi insekata) - Ujedi i ubodi insekata sa lokalnim otokom i svrabom - Opekotine od sunca i iritacije kože - Manje povrede poput ogrebotina, posekotina i žuljeva - Bol u mišićima i zglobovima usled dužeg sedenja ili aktivnosti - Infekcije uha (naročito kod plivanja) - Dehidratacija zbog toplote i nedovoljnog unosa tečnosti

Lekovi protiv mučnine i povraćanja/sredstva za rehidrataciju

Ukoliko patite od mučnine i povraćanja tokom putovanja, Bojović preporučuje primenu lekova koji ublažavaju ove simptome, i to oko 30 minuta pre polaska, uz mogućnost ponovnog doziranja kod dužih putovanja. Doziranje se prilagođava prema uzrastu. Ukoliko do povraćanja ipak dođe neophodno je imati preparat za nadoknadu elektrolita.

- Primenjuju se kako bi se postigla brza rehidratacija. Na ovaj način sprečavaju se pojave komplikacija usled gubitka vode, natrijuma i kalijuma.

Ukoliko patite od mučnine i povraćanja tokom putovanja, Bojović preporučuje uzimanje odgovarajućih lekova oko 30 minuta pre polaska Foto: Shutterstock

Lekovi protiv dijareje i i probiotici

Nastanak putničke dijareje možete izbeći tako što ćete pri izboru hrane i pića birati samo najsigurnije, takodje redovnom i obaveznom higijenom ruku i preventim konzumiranjem probiotika 3-5 dana pre putovanja.

- Ukoliko pak do putničkih dijareje dodje koriste se sredstva koja nadoknađuju izgubljenu tečnost i smanjuju rizik od dehidratacije organizma, zatim obavezno probiotici, koji se mogu uključiti i preventivno par dana pre putovanja, ali i lekovi koji svojim specifičnim mehanizmom dejstva sprečavaju širenje i dužinu trajanja simptoma.

Sredstva za rehidrataciju

Kao farmaceut, Bojović se često se susrećem sa pitanjem: "Kako pravilno nadoknaditi izgubljenu tečnost, posebno tokom toplih dana ili u situacijama kada organizam gubi više vode nego što treba?’’

- Sredstva za rehidrataciju sadrže pažljivo odabranu kombinacuju vode i elektrolita koji su važni za pravilno funkcionisanje organizma. Njihovom pravilnom primenom vraćamo našem organizmu ravnotežu.

Na tržištu su prisutni preparati u vidu praška, šumećih tableta, lizalica, več pripremljenih rastvora koji su prijatnih ukusa, sa dodatkom glukoze i elektrolita. Pogodni su za bebe, decu i odrasle. Pripremaju se isključivo po uputstvu proizvodjača, pripremljen rastvor se obično uzima u manjim, češćim gutljajima, naročito ukoliko su prisutni mučnina, povraćanje ili dijareja.

Posebno je važno, upozorava Bojović, obratiti pažnju pri izboru ovih preparata kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika, jer kod njih dehidratacija može nastupiti brže. U tim slučajevima farmaceut može pomoći u izboru odgovarajućeg preparata i pravilnom načinu njegove primene.

Sredstva za rehidrataciju sadrže pažljivo odabranu kombinacuju vode i elektrolita koji su važni za pravilno funkcionisanje organizma Foto: Shutterstock

Sastavni deo probiotika su bakterijske kulture: Saccharomyces boulardi, Bifidobacterium spp, Lactobacillus rhamnosus,casei... prisutne u dovoljnoj količini da mogu da uspostave i održe adekvatnu crevnu floru narušenu dijarejom, uz to deluju na imunitet i hrane naša creva. Kod nas u apotekama dostupni su u vidu kapsula, kesica praška koje se rastvaraju, kapi (najčešće kod dece)...Prilikom primene važno je se pridržavati pravilne primene i saveta farmaceuta, pogotovu kod dece, trudnica i starijih osoba.

Lekovi protiv bolova i temperature

Preporuka je da na put ponesete one lekove koji su u dosadašnjem iskustvu ispoljili najbolji efekat u tretmanu bola i temperature. Na tržištu se mogu naći u različitim farmaceutskim oblicima i jačini, tako da je preporuka da koristite one efikasne i proverene.

- Temperatura se spušta lekovima kada pređe 38,5 C, mada ukoliko stanje osobe to zahteva, spuštati temperaturu i pre. Na tržištu postoji veliki izbor lekova koji predstavljaju kombinaciju više aktivnih supstanci. Kod dece snižavanje povišene telesne temperature najčešće se korsite paracetamol i ibuprofen.

Ipak, lek izbora zavisi od uzrasta, zdravstvenog stanja i individualnim potrebama pacijenta. Paracetamol je često korišćen lek za snižavanje temperature i ublažavanje bola, a zbog svog povoljnijeg bezbedonosnog profila takodje predstavlja čest izbor posebno kada je potrebno izbeći neželjene efekte ibuprofena. Takođe, treba poneti i preparate koji će olakšati simptome prehlade kao što su zapušen nos i bol u grlu i naravno toplomer.

Antihistaminici

Na put sa sobom ponesite antihistaminike koje uobičajeno koristite u slučaju pojave simptoma alergije, koji se mogu manfestovati osipom ili promenena na disajnim putevima.

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- Takođe, ujedi insekta, iritacije i svrab na koži su česte pojave pa je ubotreba leka protiv alergije nepohodna. Kod masti se mora voditi računa da se ne primenjuje odmah po izlasku na sunce, jer su neke od njih fotosenzitivne i mogu ostaviti fleke na telu. Za decu i bebe se biraju masti i kreme na biljnoj bazi, ali ukoliko se simptomi ne povlače potrebno je uključiti nešto na bazi leka. Izbor preparata treba prilagoditi uzrastu i stanju kože.

Preparati sa zaštinim faktorom

Preparati za zaštitu od sunca predstavljaju važan deo letnje nege kože jer nas štite od štetnog dejstva UVA i UVB zraka. Njihova redovna i pravilna primena ključna je tokom celog boravka na suncu, čak i kada je koža već potamnela.

Bojović upozorava da je neophodno koristiti preparate za zaštitu od sunca tokom celog putovanja, uz pravilnu primenu i odgovarajući izbor faktora zaštite. Ona navodi da preparat treba naneti 15–30 minuta pre izlaganja suncu, kao i ponovo nakon kupanja, znojenja ili brisanja peškirom, dok se boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 16 sati preporučuje izbegavati.

Sredstva za defifekciju

Svaki put može da bude nova životna avantura, a kako je svaka avantura puna izazova tako je na put neophodno poneti preparate za tretiranje eventualno nastalih opekotina i rana kao što su sredstva za dezinfekciju , flasteri, gaze, 3 odsto hidrogen, povidon jod...

- Kako su na putovanjima česte infekcije uha, osobe koje su sklone problemima sa cerumenom ili dužem boravku u vodi mogu sa sobom poneti odredjene preparate za higijenu spoljašnjeg ušnog kanala, prema preporuci lekara ili farmaceuta. U apotekama se može pronaći sprej na bazi maslinovog ulja za omekšavanje i eliminaciju cerumena kako bi se izbegao problem ”plivačkog uha” jer ušni kanal je mesto gde često dolazi do razvoja infekcija usled zadržavanja vode i mikroorganizama.

Redovno i pravilno pranje ruku jedna je od najvažnijih mera prevencije tokom putovanja, jer smanjuje rizik od crevnih infekcija, putničke dijareje i drugih zaraznih bolesti Foto: Shutterstock

Važno je koristiti ih prema uputstvu, napominje naša sagovornica, a zatim dodaje da ih nikako ne treba primenjivati ukoliko postoji sumnja na povredu bubne opne, kao ni u slučaju prisutnog bola, curenja iz uha ili sličnih tegoba.

Najbolja prevencija je dobro osušiti uši nakon kupanja i odraditi odgovarajuću higijenu. Čepići za uši mogu biti korisna zaštita tokom kupanja i plivanja. U apotekama dostupni su različiti tipovi čepića od mekanih silikonskih, sundjerastih do modela namenjenih isključivo za plivanje, koji se prilagodjavaju obliku uha i pružaju komfor tokom korišćenja.

- Važno je napomenuti da putna apoteka nije ista za žene i muškarce i u tom smislu žene su podložnije infekcijama intimne regije. Radi ublažavanja simptoma mogu se koristiti preparati u vidu kupki ili losiona, a koji u svom sastavu sadrže mlečnu kiselinu i održavaju normalnu bakterijsku floru intimne regije - ističe Bojović.

Obratite pažnju Lek može da promeni svoje dejstvo pod uticajem temperature i uslova čuvanja, upozorava Jelena Bojović, zbog čega je tokom putovanja važno obezbediti pravilno skladištenje. Lekove treba držati na suvom i tamnom mestu, dalje od izvora toplote i vlage, dok se preparati koji zahtevaju hlađenje, poput insulina, moraju čuvati u rashladnim torbama ili mini frižiderima. Kod insulinskih pumpi preporučuje se zaštitna torbica uz rashladni gel koji ne sme biti zamrznut.