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Pred odlazak na letovanje ili neku drugu važnu priliku mnogi požele da za kratko vreme izgube nekoliko kilograma. Upravo u takvim situacijama najčešće se traže režimi ishrane koji daju brze rezultate, ali ne podrazumevaju potpuno gladovanje. Nutricionista Branka Mirković osmislila je sedmodnevni plan zasnovan na povećanom unosu proteina i veoma ograničenoj količini ugljenih hidrata i masti, uz unapred definisan jelovnik za svaki dan.

- Ovo nije dijeta za uživanje, već plan namenjen brzom rezultatu. Cilj je da organizam dobije dovoljno proteina kako bi sačuvao mišićnu masu, dok energiju u većoj meri koristi iz sopstvenih masnih rezervi. Zbog toga su ugljeni hidrati i masti svedeni na minimum, obroci su jednostavni i unapred isplanirani, a u jelovniku dominiraju nemasno meso, riba, belanca, posni sir i zeleno povrće. Hrana se priprema bez ulja, kuvanjem, na pari ili pečenjem na papiru za pečenje, dok se šećer u potpunosti izbacuje - kaže nutricionista.

Sedmodnevni plan ishrane

1. dan

  • Doručak: 3 belanceta i jedan krastavac
  • Ručak: 200 g barenog pilećeg filea i zelena salata ili činija mešanog zelenog povrća
  • Večera: šolja kefira sa minimalnim procentom masti i kašičica mlevenog lana

2. dan

  • Doručak: pola grejpfruta i crna kafa
  • Ručak: 200 g oslića pripremljenog na pari i šaka barenog brokolija ili karfiola
  • Večera: 200 g posnog sira
dve flašice kefira na poslužavniku na drvenom stolu, kašičica i činija sa zrncima kefira
Birajte kefir sa minimalnim procentom masti i dodajte kašičicu mlevenog lana Foto: Shutterstock

3. dan

  • Doručak: omlet od 4 belanceta, pripremljen bez ulja
  • Ručak: 200 g ćurećih prsa i zelena salata, začinjena sirćetom ili limunovim sokom umesto ulja
  • Večera: 300 do 400 g kuvanog spanaća

4. dan

  • Doručak: 100 g posnog sira i krastavac
  • Ručak: 200 g nemasnog belog mesa pripremljenog na tiganju bez ulja i tikvice
  • Večera: jedno kuvano belance i čaj od peršuna

5. dan

  • Doručak: 3 belanceta i nekoliko kapi limunovog soka
  • Ručak: 200 g oslića pripremljenog na pari i stabljike celera
  • Večera: velika zelena salata sa jabukovim sirćetom
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Zeleno povrće čini važan deo jelovnika tokom svih sedam dana dijete Foto: Shutterstock

6. dan

  • Doručak: pola grejpfruta i 2 belanceta
  • Ručak: 200 g mlevene junetine od buta i karfiol pripremljen na pari
  • Večera: čaša kefira i prstohvat cimeta

7. dan

  • Doručak: 2 supene kašike čija semenki potopljene u vodi sa nekoliko kapi limunovog soka
  • Ručak: 250 g kombinacije belog mesa i ribe uz krastavac
  • Večera: šolja lagane supe od povrća, bez masnoće

- Najveći izazov nije jelovnik, već doslednost. Kada osetite glad, prvo popijte čašu vode, a ako vam je ipak potreban zalogaj, birajte kuvano belance ili krastavac. Salate začinite limunom ili jabukovim sirćetom umesto ulja i ne odstupajte od unapred određenog jelovnika. Upravo je doslednost tokom svih sedam dana ključ da se postigne željeni rezultat - poručuje Branka Mirković.

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