Dijeta za 7 dana bez gladovanja: Nutricionista otkriva jelovnik za brzo mršavljenje
Pred odlazak na letovanje ili neku drugu važnu priliku mnogi požele da za kratko vreme izgube nekoliko kilograma. Upravo u takvim situacijama najčešće se traže režimi ishrane koji daju brze rezultate, ali ne podrazumevaju potpuno gladovanje. Nutricionista Branka Mirković osmislila je sedmodnevni plan zasnovan na povećanom unosu proteina i veoma ograničenoj količini ugljenih hidrata i masti, uz unapred definisan jelovnik za svaki dan.
- Ovo nije dijeta za uživanje, već plan namenjen brzom rezultatu. Cilj je da organizam dobije dovoljno proteina kako bi sačuvao mišićnu masu, dok energiju u većoj meri koristi iz sopstvenih masnih rezervi. Zbog toga su ugljeni hidrati i masti svedeni na minimum, obroci su jednostavni i unapred isplanirani, a u jelovniku dominiraju nemasno meso, riba, belanca, posni sir i zeleno povrće. Hrana se priprema bez ulja, kuvanjem, na pari ili pečenjem na papiru za pečenje, dok se šećer u potpunosti izbacuje - kaže nutricionista.
Sedmodnevni plan ishrane
1. dan
- Doručak: 3 belanceta i jedan krastavac
- Ručak: 200 g barenog pilećeg filea i zelena salata ili činija mešanog zelenog povrća
- Večera: šolja kefira sa minimalnim procentom masti i kašičica mlevenog lana
2. dan
- Doručak: pola grejpfruta i crna kafa
- Ručak: 200 g oslića pripremljenog na pari i šaka barenog brokolija ili karfiola
- Večera: 200 g posnog sira
3. dan
- Doručak: omlet od 4 belanceta, pripremljen bez ulja
- Ručak: 200 g ćurećih prsa i zelena salata, začinjena sirćetom ili limunovim sokom umesto ulja
- Večera: 300 do 400 g kuvanog spanaća
4. dan
- Doručak: 100 g posnog sira i krastavac
- Ručak: 200 g nemasnog belog mesa pripremljenog na tiganju bez ulja i tikvice
- Večera: jedno kuvano belance i čaj od peršuna
5. dan
- Doručak: 3 belanceta i nekoliko kapi limunovog soka
- Ručak: 200 g oslića pripremljenog na pari i stabljike celera
- Večera: velika zelena salata sa jabukovim sirćetom
6. dan
- Doručak: pola grejpfruta i 2 belanceta
- Ručak: 200 g mlevene junetine od buta i karfiol pripremljen na pari
- Večera: čaša kefira i prstohvat cimeta
7. dan
- Doručak: 2 supene kašike čija semenki potopljene u vodi sa nekoliko kapi limunovog soka
- Ručak: 250 g kombinacije belog mesa i ribe uz krastavac
- Večera: šolja lagane supe od povrća, bez masnoće
- Najveći izazov nije jelovnik, već doslednost. Kada osetite glad, prvo popijte čašu vode, a ako vam je ipak potreban zalogaj, birajte kuvano belance ili krastavac. Salate začinite limunom ili jabukovim sirćetom umesto ulja i ne odstupajte od unapred određenog jelovnika. Upravo je doslednost tokom svih sedam dana ključ da se postigne željeni rezultat - poručuje Branka Mirković.
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