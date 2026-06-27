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Pred odlazak na letovanje ili neku drugu važnu priliku mnogi požele da za kratko vreme izgube nekoliko kilograma. Upravo u takvim situacijama najčešće se traže režimi ishrane koji daju brze rezultate, ali ne podrazumevaju potpuno gladovanje. Nutricionista Branka Mirković osmislila je sedmodnevni plan zasnovan na povećanom unosu proteina i veoma ograničenoj količini ugljenih hidrata i masti, uz unapred definisan jelovnik za svaki dan.

- Ovo nije dijeta za uživanje, već plan namenjen brzom rezultatu. Cilj je da organizam dobije dovoljno proteina kako bi sačuvao mišićnu masu, dok energiju u većoj meri koristi iz sopstvenih masnih rezervi. Zbog toga su ugljeni hidrati i masti svedeni na minimum, obroci su jednostavni i unapred isplanirani, a u jelovniku dominiraju nemasno meso, riba, belanca, posni sir i zeleno povrće. Hrana se priprema bez ulja, kuvanjem, na pari ili pečenjem na papiru za pečenje, dok se šećer u potpunosti izbacuje - kaže nutricionista.

Sedmodnevni plan ishrane 1. dan Doručak : 3 belanceta i jedan krastavac

: 3 belanceta i jedan krastavac Ručak : 200 g barenog pilećeg filea i zelena salata ili činija mešanog zelenog povrća

: 200 g barenog pilećeg filea i zelena salata ili činija mešanog zelenog povrća Večera: šolja kefira sa minimalnim procentom masti i kašičica mlevenog lana 2. dan Doručak : pola grejpfruta i crna kafa

: pola grejpfruta i crna kafa Ručak : 200 g oslića pripremljenog na pari i šaka barenog brokolija ili karfiola

: 200 g oslića pripremljenog na pari i šaka barenog brokolija ili karfiola Večera: 200 g posnog sira

Birajte kefir sa minimalnim procentom masti i dodajte kašičicu mlevenog lana Foto: Shutterstock

3. dan Doručak : omlet od 4 belanceta, pripremljen bez ulja

: omlet od 4 belanceta, pripremljen bez ulja Ručak : 200 g ćurećih prsa i zelena salata, začinjena sirćetom ili limunovim sokom umesto ulja

: 200 g ćurećih prsa i zelena salata, začinjena sirćetom ili limunovim sokom umesto ulja Večera: 300 do 400 g kuvanog spanaća 4. dan Doručak : 100 g posnog sira i krastavac

: 100 g posnog sira i krastavac Ručak : 200 g nemasnog belog mesa pripremljenog na tiganju bez ulja i tikvice

: 200 g nemasnog belog mesa pripremljenog na tiganju bez ulja i tikvice Večera: jedno kuvano belance i čaj od peršuna 5. dan Doručak : 3 belanceta i nekoliko kapi limunovog soka

: 3 belanceta i nekoliko kapi limunovog soka Ručak : 200 g oslića pripremljenog na pari i stabljike celera

: 200 g oslića pripremljenog na pari i stabljike celera Večera: velika zelena salata sa jabukovim sirćetom

Zeleno povrće čini važan deo jelovnika tokom svih sedam dana dijete Foto: Shutterstock

6. dan Doručak : pola grejpfruta i 2 belanceta

: pola grejpfruta i 2 belanceta Ručak : 200 g mlevene junetine od buta i karfiol pripremljen na pari

: 200 g mlevene junetine od buta i karfiol pripremljen na pari Večera: čaša kefira i prstohvat cimeta 7. dan Doručak : 2 supene kašike čija semenki potopljene u vodi sa nekoliko kapi limunovog soka

: 2 supene kašike čija semenki potopljene u vodi sa nekoliko kapi limunovog soka Ručak : 250 g kombinacije belog mesa i ribe uz krastavac

: 250 g kombinacije belog mesa i ribe uz krastavac Večera: šolja lagane supe od povrća, bez masnoće

- Najveći izazov nije jelovnik, već doslednost. Kada osetite glad, prvo popijte čašu vode, a ako vam je ipak potreban zalogaj, birajte kuvano belance ili krastavac. Salate začinite limunom ili jabukovim sirćetom umesto ulja i ne odstupajte od unapred određenog jelovnika. Upravo je doslednost tokom svih sedam dana ključ da se postigne željeni rezultat - poručuje Branka Mirković.