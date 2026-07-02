Promene atmosferskog pritiska, vlažnost i sparina mogu pogoršati tegobe kod hroničnih bolesnika i izazvati umor, bolove i otežano disanje kod osetljivih osoba

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Promena vremena ne utiče samo na raspoloženje. Pad atmosferskog pritiska, povećana vlažnost vazduha i sparina mogu da pogoršaju tegobe kod hroničnih bolesnika, ali i da izazovu umor, pospanost, bolove u mišićima i zglobovima kod inače zdravih ljudi. Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, objašnjava zašto se tokom naglih vremenskih promena mnogi osećaju iscrpljeno i kod kojih pacijenata je tada potrebna posebna pažnja.

Kako atmosferski pritisak utiče na zdravlje?

Pored temperature, jedan od najvažnijih klimatskih faktora koji utiče na naše zdravlje jeste atmosferski pritisak, ali i padavine i povećana vlažnost vazduha.

- Kada je reč o vlažnosti vazduha, ona najviše pogađa plućne bolesnike, pre svega osobe koje imaju astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Tegobe mogu da imaju i pacijenti sa malignim bolestima. Zbog otežanog disanja kod njih se češće javljaju astmatični napadi, pa imaju potrebu da češće koriste svoju inhalacionu terapiju.

Promena atmosferskog pritiska u vazduhu može dovesti do toga da se osobe sa plućnim bolestima osećaju umorno Foto: Shutterstock

Promena atmosferskog pritiska takođe utiče na organizam, ističe dr Obradović, a zatim objašnjava da kada je vreme sunčano i stabilno, atmosferski pritisak je viši, dok se sa dolaskom kiše i zahlađenja snižava. Upravo te promene mnogi ljudi osećaju kroz različite tegobe.

Naše telo najvećim delom čini tečnost, pa promene atmosferskog pritiska mogu da utiču na tkiva i zglobove. Doktorka navodi da u zglobovima sinovijalna tečnost može da doprinese pojavi ili pojačavanju bolova, dok kod osoba koje imaju probleme sa sinusima promene pritiska mogu da izazovu bol i osećaj pritiska.

Ko je najosetljiviji na promene vremena i simptomi Zbog toga se mnogi tokom ovakvih vremenskih promena osećaju umorno , malaksalo i dekoncentrisano. Česti su bolovi u mišićima , pospanost i osećaj da organizam traži odmor.

- Posebno su osetljive osobe koje su ranije imale operativne zahvate. Kod njih se može javiti bol ili neprijatna senzacija u predelu operativnog ožiljka. Razlog je to što je ožiljak građen od vezivnog tkiva koje nema elastičnost kao okolna koža i potkožno tkivo, pa mnoge promene u organizmu osećamo upravo na tom mestu. To često izaziva zabrinutost kod pacijenata, iako ne mora da znači da se dešava nešto ozbiljno.

Osobe sa povišenim pritiskom

Promene vremena mogu uticati i na krvni pritisak, pa kod pojedinih osoba dolazi do njegovih oscilacija, upozorava doktorka. Ona dodaje da, iako zahlađenje obično prija, kada je vazduh istovremeno sparan, mnogi se osećaju iscrpljeno, nemirno i imaju loš san. Sve to se odražava i na psihofizičko stanje, pa su ljudi tokom dana često usporeni i teže se koncentrišu.

Povišen atmosferski pritisak može kod osetljivih osoba doprineti ubrzanom pulsu, osećaju nervoze i pojačanoj nelagodnosti u organizmu Foto: Shutterstock

Osobe sa plućnim bolestima - Najveći oprez potreban je kod hroničnih bolesnika. Osobe sa plućnim bolestima mogu da imaju izraženije tegobe sa disanjem, dok kod kardiovaskularnih bolesnika treba obratiti pažnju na pojavu bola iza grudne kosti, izraženu malaksalost i osećaj nedostatka snage - ističe ona.

- Kod osoba koje koriste inhalacionu terapiju zbog astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća može biti potrebno da je primenjuju češće, u skladu sa preporukom lekara. Ukoliko ni tada ne dođe do poboljšanja disanja, neophodno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Kada je neophodno da se odmah obratite lekaru?

Kod kardiovaskularnih bolesnika, ako se javi bol u predelu grudne kosti, koji može biti jak i pritiskajući, često praćen izraženom malaksalošću i osećajem gubitka snage, neophodno je obratiti posebnu pažnju, navodi doktorka.