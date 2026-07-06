Nisu sve zdrave namirnice dobar izbor kada imate probleme sa varenjem. Prof. dr Stoiljković objašnjava zašto

Slušaj vest

Gasovi, nadimanje i osećaj težine u stomaku česti su simptomi kod osoba koje imaju tegobe sa želucem, dvanaestopalačnim, tankim ili debelim crevom. Iako mnogi posežu za različitim preparatima ili restriktivnim dijetama, prof. dr Staniša Stojiljkovićističe, da je prvi korak prilagođavanje ishrane individualnim potrebama organizma.

Kod osoba koje imaju izražene probleme sa varenjem često se preporučuje da privremeno isključe sveže namirnice iz ishrane i da prednost daju termički obrađenoj hrani koja ne podstiče stvaranje gasova. Cilj ovakvog režima nije trajno izbacivanje određenih namirnica, već smirivanje digestivnog sistema dok se simptomi ne povuku.

- Iako se kupusnjače, poput kupusa, brokolija, karfiola i prokelja, smatraju izuzetno zdravim zbog bogatstva vitamina, minerala i vlakana, kod osetljivih osoba mogu doprineti stvaranju gasova. Razlog je to što sadrže jedinjenja sumpora koja u procesu varenja mogu dovesti do stvaranja vodonik-sulfida, gasa koji kod pojedinih ljudi izaziva neprijatne tegobe - navodi prof. dr Staniša Stojiljković.

Kupusnjače (kupus, brokoli, karfiol, prokelj) su zdrave, ali kod osetljivih osoba mogu izazvati gasove zbog sumpornih jedinjenja Foto: Shutterstock

Kada gasovi nisu samo neprijatnost? Gasovi i nadimanje nisu uvek bezazleni, već mogu ukazivati na poremećaj u vezi između mozga, creva i imunog sistema, gde važnu ulogu imaju vagus nerv i histamin; kada je ta komunikacija narušena usled stresa ili disbalansa u crevima, mogu se javiti ne samo nadimanje već i simptomi poput lupanja srca, anksioznosti i umora.

Kada proteini postaju problem?

S druge strane, ni preteran unos mesa nije bez rizika. Veće količine proteina razgrađuju se u završnom delu debelog creva, gde mogu podstaći procese koji nepovoljno utiču na crevnu mikrobiotu i dovode do pojačanog stvaranja gasova i drugih digestivnih smetnji.

Prof. Stoiljković upozorava da pre primene bilo kog programa funkcionalne detoksikacije ili značajnijih promena u ishrani treba obaviti razgovor sa lekarom ili nutricionistom. Uz detaljnu anamnezu, analize krvi i uvid u postojeće zdravstveno stanje moguće je napraviti individualan plan ishrane koji će biti bezbedan i prilagođen potrebama svakog pacijenta.