Kako da se oslobodite anksioznosti? Psiholog otkriva da su samo dve stvari dovoljne

Gotovo svi ljudi su anksiozni u određenim situacijama i u kontaktu sa određenim ljudima. Normalna uznemirenost nas motiviše i pomaže nam da se prilagodimo, podstiče razmišljanje, planiranje i oprez, dok se patološka anksioznost javlja iako ne postoji opasna ili preteća situacija. O razlikama među njima, kao i razlici između straha i anksioznosti, ali i tome kako na kraju da pomognete sebi, govori Marija Benin klinički psiholog i psihoterapeut.

Strah i anksioznost

Simptomi anksioznosti identični su simptomima straha, pa otuda potiče često izjednačavanje straha i anksioznosti. Osnovna razlika među njima je u postojanju realne opasnosti kod straha i iščekivanju nekog negativnog ishoda kod anksioznosti, gde nema realne opsanosti.

Gotovo svi ljudi su anksiozni u određenim situacijama i u kontaktu sa određenim ljudima. Većina studenata biće anksiozno kada polaže važan ispit, mnogi ljudi biće u određenoj meri anksiozni kada idu na prvi razgovor za posao, kada imaju bitan javni nastup i slično.

Anksioznost nije uvek štetna i nepoželjna

Normalna anksioznost nas motiviše i pomaže nam da se prilagodimo, podstiče razmišljanje, planiranje i oprez, i sprečava ponovna izlaganja neprijatnim i bolnim situacijama. Ovakva anksioznost je pod kontrolom pojedinca.

Intenzitet anksioznosti i trajanje variraju od pojedinca do pojedinca, i u zavisnosti od situacije. Svi simptomi koji se javljaju kada smo anksiozni imaju za cilj da nas zaštite od opasnosti, a pošto realne opasnosti nema, oni nemaju nikakvu funkciju. Ovi simptomi nisu opasni već samo jako neprijatni.

Kako pomoći sebi kada smo anksiozni?

1. Fizički se smiriti

Prva stvar koju bi trebalo da uradite je da se fizički smirite.

- Pokušajte za početak da skrenete misli sa svojih simptoma i umirite ubrzano disanje uz pomoć jednostavnih vežbi pravilnog disanja - nekoliko sekundi neka traje udah i nekoliko sekundi izdah i to ponovite nekoliko puta - savetuje psiholog.

2. Psihički se smiriti

Nakon što ste se fizički umirili, biće vam lakše da započnete sa racionalnim razmišljanjem: "Ne mogu da umrem od anksioznosti, ona je samo jako, jako neprijatna, ali ne i nepodnošljiva! Ne moram da sprečim anksioznost i ne mora da prestane ovog trenutka!" Jednostavno, pustite da prođe.

- Koliko puta ste do sada "preživeli napad anksioznosti"? Zašto mislite da ne bi mogli i sada? To su pitanja koja vam mogu pomoći, za razliku od onih koja počinju sa "Šta ako...?" To su pitanja koja vas vode u anksioznost, jer imaju za cilj da izlistaju sve "strašne" stvari koje vam se mogu desiti - nagalašava naša sagovornica.