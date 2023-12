VEĆINA LJUDI NE DIŠE PRAVILNO: Ovo su ključne greške koje utiču na zdravlje i VEŽBE kojima ih možete korigovati

Svi dišemo automatski, bez mnogo razmišljanja. Međutim, važno je obratiti pažnju na to kako dišete, jer je zdravije disati na nos umesto na usta. Najjednostavniji razlog je zato što je disanje na nos prirodnije i pomaže vašem telu da efikasno koristi vazduh koji udišete tvrdi dr Zak Tarner.

- Mislim da je ovo fascinantna tema i posebno sjajno pitanje jer sve nas tera da ponovo razmislimo o jednostavnim stvarima koje naša tela rade svaki dan. Samo zato što se to dešava svaki dan ne znači da je dobro za vas - kaže dr Zak Tarner i nastavlja:

- Verovatno trenutno razmišljate: „Pa to nisam ja, dišem na nos, ja to radim upravo sada.“ Međutim, to je zato što razmišljate o tome. Oko 30 do 50 odsto odraslih diše na usta, posebno u prvom delu dana. Disanje na usta može dovesti do zdravstvenih problema i uzrokovati stvari kao što su loš zadah i suva usta.