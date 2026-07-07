GLP-1 terapija za dijabetes i gojaznost donosi velike koristi, ali zahteva redovne oftalmološke kontrole zbog mogućeg uticaja na vid

Slušaj vest

Poslednjih godina veliku pažnju javnosti privukla je nova grupa lekova – GLP-1 receptor agonisti, koji se najčešće primenjuju jednom nedeljno u obliku potkožnih injekcija za lečenje šećerne bolesti i gojaznosti. Kako objašnjava dr Siniša Babović, oftalmolog i upravnik Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, ovi lekovi su mnogim pacijentima doneli značajno poboljšanje kontrole glikemije, gubitak telesne težine i smanjenje rizika od kardiovaskularnih komplikacija, ali istovremeno otvaraju i važno pitanje, njihov uticaj na zdravlje očiju.

Dr Babović ističe da su oči među najosetljivijim organima kod osoba sa dijabetesom. Dugotrajno povišen šećer oštećuje sitne krvne sudove mrežnjače, što može dovesti do dijabetične retinopatije – jednog od vodećih uzroka gubitka vida kod radno sposobne populacije.

Kako navodi struka, redovni oftalmološki pregledi kod osoba sa dijabetesom nisu samo kontrola vida, već ključni deo praćenja bolesti i prevencije ozbiljnih komplikacija.

GLP-1 lekovi predstavljaju jedan od najvećih napredaka u savremenom lečenju dijabetesa i gojaznosti, ali zahtevaju odgovorno korišćenje i redovne medicinske kontrole Foto: Shutterstock

Promene koje mogu zbuniti pacijente

Doktor ukazuje i na jednu važnu kliničku pojavu koja se može javiti kod pacijenata koji već imaju razvijenu dijabetičnu retinopatiju.

- Naime, naglo i značajno poboljšanje regulacije šećera u krvi, kakvo se često postiže savremenom terapijom, može privremeno dovesti do pogoršanja promena na očnom dnu. Ne radi se o štetnom dejstvu leka, već o adaptacionom procesu organizma na nagle metaboličke promene, zbog čega se stanje mrežnjače može kratkotrajno pogoršati pre stabilizacije.

Zbog toga se savetuje da pacijenti sa postojećom retinopatijom budu pod redovnim oftalmološkim nadzorom, naročito u prvim mesecima nakon uvođenja nove terapije.

Retka, ali važna informacija o vidu

U stručnoj javnosti poslednjih godina se razmatra i moguća povezanost GLP-1 terapije sa veoma retkim stanjem poznatim kao NAION (nearteritna prednja ishemijska optička neuropatija).

- Kako se ističe, reč je o poremećaju cirkulacije očnog živcakoji može dovesti do iznenadnog i najčešće bezbolnog gubitka dela vida na jednom oku, ali naglašavam da je ovo stanje izuzetno retko i da koristi ovih lekova u kontroli dijabetesa i gojaznosti kod većine pacijenata daleko nadmašuju potencijalne rizike - ističe dr Babović.

Simptomi koji ukazuju na hitnu intervenciju Ukoliko dođe do naglog zamućenja vida, pojave tamnih polja u vidnom polju ili iznenadnog pada vida, savetuje se hitan oftalmološki pregled.

Gubitak vida može nastati naglo ili postepeno, a u zavisnosti od uzroka može zahvatiti jedno ili oba oka Foto: Shutterstock

Prednosti koje ne treba zanemariti

Iako se u javnosti često ističu potencijalni rizici, podseća se da dobra kontrola dijabetesi predstavlja jedan od najvažnijih faktora u očuvanju vida.

- Savremena terapija omogućava bolju regulaciju dijabetesa nego ikada ranije, a u kombinaciji sa savremenim oftalmološkim tretmanima, poput intravitrealnih lekova za dijabetični makularni edem, mnogi pacijenti danas uspevaju da očuvaju vid dugi niz godina.

Važnost redovnih kontrola kod terapije

GLP-1 lekovi predstavljaju jedan od najvećih napredaka savremene medicine u lečenju dijabetesa i gojaznosti, ali da ih treba koristiti odgovorno i uz redovne kontrole.

- Pacijentima se ne savetuje strah od terapije, već dosledno praćenje zdravstvenog stanja i redovni pregledi kod endokrinologa i oftalmologa. Cilj lečenja nije samo bolja laboratorijska kontrola ili gubitak kilograma, već očuvanje celokupnog zdravlja – srca, krvnih sudova, bubrega i vida.

Takođe, na kraju, dr Siniša Babović podseća da je najbolji vid onaj koji se sačuva pre nego što dođe do oštećenja – kroz pravovremenu terapiju i redovne kontrole.