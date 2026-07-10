Promene na mladežu ne znači da je u pitanju melanom, ali je razlog da se što pre javite dermatologu

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Većina mladeža je potpuno bezopasna, ali pojedine promene mogu da budu prvi znak melanoma, jednog od najagresivnijih malignih tumora kože. Dermatolog dr Svetlana Minić objašnjava po kojim znacima možete da prepoznate sumnjiv mladež, zašto je pravilo ABCDE važno za samopregled i kada ne bi smeli da odlažete odlazak kod dermatologa.

- Često se dešava da neka promena koja je neprimetna, koja je bez ikakvih tegoba, ima maligni potencijal i najčešće jeste tako. Karcinomi ne bole i nesrvbe, retko kad daju tegobe, i oni se vrlo često slučajno otkriju ili se otkriju kad postanu baš primetni - kaže dr Minić.

Pravilo ABCDE može da otkrije sumnjiv mladež

Upravo zato naša sagovornica apeluje da se mladeži povremeno pregledaju i da se obrati pažnja na promene njihovog izgleda.

A (asimmetry/asimetrija) - procena simetrije, da li leva polovina promene odgovara desnoj ili gornja polovina donjoj

B (border/ivice) - procena ivica promena (pravilne/nepravilne)

C (color/boja) - procena postojanja jedne ili više boja u okviru promene

D (diameter/veličina) - veličina preko pet/šest milimetara je važna

E (evolution/evolucija) - podatak od pacijenta o rastu promene u određenom vremenskom periodu

Procenjuju se asimetrija, ivice, boja, veličina i rast promene na koži Foto: Shutterstock

Prisustvo jednog ili više ovih znakova ne znači da je u pitanju melanom, ali je razlog da se što pre javite dermatologu.

Ko bi trebalo redovno da kontroliše mladeže?

Pregled se prvenstveno preporučeje osobama koje imaju puno pigmentacije, bilo koje vrste, mladeže, fleke, keratoze, generalno više od 50 mladeža ili fleka. Što je čovek stariji, to je i veća verovatnoća da ih ima više, dodaje dermatolog.

Prvo hladovina, pa SPF Preporuka naše sagovornice jeste da prvenstveno nosite šešir i držite se hlada, a tek onda u obzir mogu da dođu kremice.

- Šešir štiti lice, to je prva stvar, a štiti glavu i od sunca, tj. toplote. Mnogi potcenjuju sunčanicu, o toplotnom udaru i da ne pričam koliko može da bude ozbiljno medicinsko stanje. Nisam protiv SPF krema, one mogu da pomognu, ali po mom mišljenju ne treba preterivati ni s njima. Kad neko ima osetljivu kožu, a dugo će boraviti na suncu, mislim da mu je mnogo bolje da ima tanku, prozirnu pamučnu ili lalenu košulju ili majicu i šešir, naravno. Oni će mnogo bolje da urade posao i manje će toj osobi biti neprijatno, nego da se stalno "macka" zaštitnim faktorom. Ko je na plaži neka nađe suncobran. Kreme su i jako skupe, za četvoročlanu porodicu to nije mali izdatak, pa ih onda ljudi nedovoljno koriste - smatra dr Minić.

- Najbolje bi bilo da se pregledaju svi, a to znači i mladi posle 20. godine. Idelano bi bilo da se rade godišnji preventivni pregledi i onda znamo na čemu smo, mada je to malo verovano. Kod mladih su posebno u riziku osobe koje imaju porodičnu istojiju raka kože ili su posećivalesolarijum ili imaju istoriju pregorevanja na suncu, tj. opekotina, kao i one koje često borave na suncu nezaštićene ili imaju svetliju put - navodi dermatolog i dodaje:

- Imate osobe koje imaju samo jednu primetnu promenu i jako maligni melanom u smislu agresivni, a imate i nekog sa 200 mladeža ko nema ništa.

Melanom je sve češći i kod mladih

Zabluda da su mladi zaštićeni od melanoma odavno ne stoji. Naprotiv, ovaj tumor kože sve češće se dijagnostikuje upravo u mlađem životnom dobu.

Melanom može da nastane na postojećem mladežu, ali i na koži na kojoj ranije nije bilo promena Foto: Shutterstock

- Melanom, nažalost, sve češće napada mlade osobe i to jako mlade, u dvadesetim godinama. Zapravo, to je jedan od najčešćih kancera među mladima, a ujedno je i jedan od najmalignijih, najagresivnijih. Imate, recimo, mlade osobe koje imaju melanom sa 20 godina i imate one sa 80 godina, s tim što je kod ovog sa 20 melanom mnogo agresivniji nego kod onog sa 80, jer je ogranizam mlad i kancer se brže širi. Zato je jako važno da izbegavate duži boravak na jakom suncu - sugeriše dermatolog.

Za razliku od unutrašnjih organa, gde je mnogo je teže uraditi pregled, koža je jedini otkriveni, dostupni organ i to bi trebalo iskoristiti, naglašava naša sagovornica.

- Pregledi su vrlo jednostavni, laki, dostupni, jedan mali dermoskop je dovoljan da se nešto pogleda - poručuje dr Minić.