Naučnike je zanimalo da li je manje bola u zglobovima poticalo samo od smanjenja telesne težine

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Gonartroza, ili artroza kolena, jedno je od najčešćih degenerativnih oboljenja zglobova koje značajno utiče na kvalitet života. Iako se vezuje za starenje, na njen nastanak utiču i mnogi drugi faktori, uključujući i prekomernu telesnu težinu. A da li ste znali da Ozempik, čuveni lek koji se koristi za mršavljenje, zapravo može da vam pomogne i ako imate bol u kolenu? O ovome na svom Instagram nalogu govori reumatolog dr Ivica Jeremić.

- U jednoj velikoj studiji, ljudi koji su imali bol u kolenu i koristili ovaj GLP-1 lek (aktivni sastojak semaglutid), izgubili su negde oko 15 odsto svoje telesne težine, a njihovi bolovi u kolenu su se smanjili čak za 40 odsto. Vrlo ohrabrujući podaci dolaze nam iz skorašnje sutdije, koji su pokazali da je kod nekih pacijenata došlo do porasta debljine hraskavice čak za 17 procenata - otkriva dr Jeremić.

Naučnike je dalje interesovalo da li to smanjenje bola u zglobovima potiče samo od smanjenja telesne težine ili iza toga leži neki drugi mehanizam. Jedan eksperiment na miševima je dao odgovor.

- Jedna grupa gojaznih miševa sa artrozom tretirana je GLP-1 lekom, a druga nije. Na kraju su obe grupe izgubile sličnu količinu telesne mase, ali ono što je bilo zanimljivo jeste da oni miševi koji su bili tretirani lekom, imali su značajno bolju hrskavicu i značajno manje zapaljenje u zglobovima - navodi dr Jeremić i pojašnjava:

Kod nekih pacijenata došlo do porasta debljine hraskavice čak za 17 procenata Foto: Shutterstock

- Kasnije se pokazalo da u stvari na ćelijama hrskavice postoje receptori za GLP-1 lekove. Ovo otvara čitavu jednu novu priču oko promene biologije hrskavice i možda jednog novog puta u regeneraciju hrskavice kod osoba koje su obolele od artroze kolena i drugih zglobova.

Koristi i mane koje prevazilaze mršavljenje

Poslednjih godina pokazalo se da GLP-1 lekovi imaju koristi koje prevazilaze mršavljenje. Velike kliničke studije potvrdile su da kod određenih pacijenata smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara, usporavaju napredovanje hronične bolesti bubrega i mogu da poboljšaju masnu bolest jetre.