Moderna hirurgija se ne bavi popravljanjem obolele vene, već je isključuje iz cirkulacije

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Na prvi pogled, pitanje deluje jednostavno: da li proširene vene mogu da nestanu same od sebe i vrate se u stanje u kom su nekada bile? Odgovor koji pacijenti često ne žele da čuju glasi - ne. Ali to ne znači da je problem nerešiv, kaže za naš portal vaskularni hirurg dr Dario Jocić.

- Kada jednom dođe do oštećenja venskih zalistaka, taj proces se ne može poništiti ni spontano, ni hiruški, na način da se obolela vena popravi iznutra. Drugim rečima, vena koja se proširila i izgubila funkciju se ne popravlja, već se "zatvara za saobraćaj", bilo nekom od minimalno invanzivnih metoda, bilo da se hiruškim putem odstranjuje iz tela - objašnjava dr Jocić.

Razlog za to leži u samoj prirodi bolesti. Vene u nogama imaju zadatak da vraćaju krv ka srcu, i to uz pomoć malih zalistaka na unutrašnjem zidu vene, koji sprečavaju vraćanje krvi unazad. Kada ti zalisci oslabe, krv počinje da se zadržava u veni, pritisak raste, a vena se širi i postaje vidljiva. Ono što na površini deluje kao estetski problem, zapravo je funkcionalni poremećaj cirkulacije.

Kada venski zalisci oslabe, krv počinje da se zadržava u krvnom sudu, pritisak raste, a vena se širi i postaje vidljiva Foto: Shutterstock

Da li imate proširene vene? Ukoliko su vene izraženije uveče nego ujutru, ako se jasno vide plavičaste ili ljubičaste vijuge ispod kože, naročito na potkolenicama i iza kolena, to je već znak za oprez.

- Težina u nogama, osećaj napetosti, peckanje, noćni grčevi ili otoci oko članaka, sve su to rani znaci hronične venske bolesti. Posebno je važno obratiti pažnju ako se simptomi pojačavaju tokom dana ili nakon dugog sedenja i stajanja - upozorava dr Jocić.

- Zbog toga različite kreme, gelovi ili prirodni preparati mogu eventualno da ublaže osećaj težine ili zamora, ali ne mogu da reše suštinu problema. Čime god tretirali kožu, ne možemo spolja da utičemo ni na strukturu vene, koja se nalazi ispod kože, niti na zaliske koji se nalaze unutar vene - kaže dr Jocić.

Šta može da zaustavi bolest

Iako se vena ne može vratiti u prvobitno stanje, simptome je moguće ublažiti, a dalji tok bolesti usporiti promenom životnih navila ili potpuno zaustaviti uz pomoć hirurgije.

- Promene navika podrazumevaju pre svega kretanje, izbegavanje dugotrajnog sedenja ili stajanja i kontrolu telesne težine. Takođe, nošenje medicinskih kompresivnih čarapa pomaže da cirkulacija funkcioniše efikasnije i da tegobe budu manje izražene - sugeriše naš sagovornik.

Ipak, bolest je moguće zaustaviti tek primenom neke od hiruških metoda. Kada lekar uspostavi dijagnozu proširenih vena, savremena medicina nudi rešenja koja su daleko od nekadašnjih klasičnih operacija.

Lasersko zatvaranje vene je minimalno invazivna procedura koja obolelo mesto isključuje iz cirkulacije Foto: Shutterstock

- Moderna hirurgija se ne bavi popravljanjem obolele vene, već je isključuje iz cirkulacije i preusmerava krv kroz zdrave krvne sudove. Minimalno invazivne procedure, poput laserskog zatvaranja vene, omogućavaju da se problem reši bez dugog oporavka, uz povratak svakodnevnim aktivnostima već istog dana, nakon operacije - objašnjava dr Jocić.

Ne čekajte rane i trombozu

Zašto se proširene vene "vraćaju"? Jedno pitanje ostaje među najčešćim nedoumicama pacijenata: zašto se proširene vene posle lečenja vraćaju? - Jedan od razloga zašto pacijenti imaju utisak da se vene vraćaju jeste to što se venska bolest ne završava jednom intervencijom. Ne vraća se ista vena, ona je "rešena". Ali, ako postoji predispozicija, promene se mogu javiti na drugim venama - kaže dr Jocić i dodaje da je upravo zato važno dugoročno praćenje i briga o cirkulaciji.

Dr Jocić naglašava da čekanje ne ide u prilog pacijentu. Venske bolesti ne nestaju same od sebe, ali se uspešno leče, naročito ako se reaguje na vreme, pre nego što nastupe ozbiljne komplikacije poput venskih rana ili tromboze.

- Sporo napredovanje bolesti često ume da zavara pacijente i da im jednostavno prolete godine u kojima je bolest moguće rešiti brzo i relativno jednostavno. Kod venskih bolesti, razlika između "može da se reši lako" i "postaje komplikovano" često je samo pitanje trenutka u kom odlučimo da nešto preduzmemo - zaključuje dr Jocić.