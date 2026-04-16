Grčevi mogu da se jave i kao neželjeni efekat pojedinih lekova

Grčevi u nogama često se doživljavaju kao bezazlen problem koji rešavamo čašom vode ili tabletom magnezijuma. Međutim, stručnjaci upozoravaju da uzrok nije uvek tako jednostavan i da iza ovog neprijatnog simptoma može da stoji čitav niz različitih faktora.

Iako se manjak minerala, pre svega magnezijuma i kalijuma, najčešće navodi kao glavni krivac, sve više se govori o tome da grčevi nastaju zbog poremećaja u komunikaciji između nervnog sistema i mišića. Kada signali koji dolaze iz mozga postanu "neusklađeni", mišić može da uđe u naglu, bolnu kontrakciju koja se ne opušta lako.

Nisu samo elektroliti u pitanju

Kako navode stručni izvori poput National Center for Biotechnology Information, grčevi u mišićima mogu da imaju više uzroka, a među najčešćima su umor, dugotrajno sedenje ili stajanje, kao i preopterećenje mišića. To znači da se problem može javiti i kod potpuno zdravih ljudi, čak i kada su laboratorijski nalazi uredni.

Prekomerno unošenje vode može da naruši ravnotežu elektrolita u organizmu i tako poveća sklonost ka grčevima Foto: Shutterstock

Posebno je zanimljivo što i način unosa tečnosti može da igra ulogu. Istraživanja su pokazala da prekomerno unošenje obične vode, bez nadoknade elektrolita, može da naruši ravnotežu u organizmu i tako poveća sklonost ka grčevima. Drugim rečima, nije svaka hidratacija jednako korisna za mišiće.

Kada grčevi nisu bezazleni

U većini slučajeva, povremeni grčevi nisu razlog za brigu. Ipak, ako se javljaju često, traju dugo ili postaju sve intenzivniji, to može da ukaže na dublji problem.

Grčevi ponekad prate stanja kao što su poremećaji cirkulacije, oštećenja nerava ili neželjeni efekti određenih lekova Foto: Shutterstock

Grčevi ponekad prate stanja kao što su poremećaji cirkulacije, oštećenja nerava ili neželjeni efekti određenih lekova. Upravo zato je važno obratiti pažnju na učestalost i kontekst u kojem se javljaju, a ne oslanjati se isključivo na pretpostavku da je reč o manjku minerala.

Šta zaista može da pomogne

Umesto da se fokus stavlja samo na suplemente, stručnjaci savetuju da se pažnja usmeri na svakodnevne navike. Redovno istezanje, umerena fizička aktivnost i pravilan unos tečnosti sa elektrolitima mogu značajno da smanje rizik od grčeva.