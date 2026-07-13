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Artroza šaka je hronično oboljenje zglobova koje nastaje usled postepenog propadanja hrskavice. Najčešće se javlja posle pedesete godine života, naročito kod žena, a može da izazove bol, ukočenost, otok, smanjenu pokretljivost i otežano obavljanje svakodnevnih aktivnosti, poput otvaranja tegle, zakopčavanja dugmadi ili držanja predmeta. Redovne vežbe mogu da pomognu da šake ostanu pokretljivije i da tegobe budu manje izražene, a dr Jelena Aleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog, daje nekoliko primera na svom Instagram profilu. 

Sve vežbe počinju iz istog položaja – otvorite šaku, dlan okrenite napred, kao da pokazujete znak „stop“, a prste držite sastavljene.

Dodirnite koren malog prsta

Pokušajte da vrhom palca dodirnete koren malog prsta, a zatim vratite palac u početni položaj. Ponovite 10 puta. 

Savijanje prstiju

Savijte sve prste tako da se potpuno "skvrče", da vrhovima dodirnu svoj koren, a zatim ih ponovo ispružite. Vežbu ponovite 10 puta. 

ruka u položajima vežbi za šake
U drugoj vežbi savijte prste do korena (drugi položaj), u trećoj skupite u pesnicu i pridružite palac (treći položaj) Foto: Shutterstock

Stisak u pesnicu

Savijte prste u pesnicu, a zatim preko njih prebacite palac. Vratite se u početni položaj i ponovite 10 puta.

Oblik slova C

Savijte prste i palac tako da šaka formira oblik slova C. Vratite se u početni položaj i ponovite 10 puta.

šaka žene koja formira slovo C
Savijte prste i palac tako da šaka formira oblik slova C Foto: Shutterstock

Palac ka vrhovima prstiju

Savijajte palac ka vrhovima ostalih prstiju (i prste ka palcu), tako da redom dodiruje vrh svakog prsta, jedan po jedan. Vežbu ponovite 10 puta.

ruka koja pokazuje OK znak
Savijajte palac ka vrhovima ostalih prstiju, jedan po jedan Foto: Shutterstock

Izvor: Instagram dr.jelenaaleksic/Zdravlje.kurir.rs

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