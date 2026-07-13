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Artroza šaka je hronično oboljenje zglobova koje nastaje usled postepenog propadanja hrskavice. Najčešće se javlja posle pedesete godine života, naročito kod žena, a može da izazove bol, ukočenost, otok, smanjenu pokretljivost i otežano obavljanje svakodnevnih aktivnosti, poput otvaranja tegle, zakopčavanja dugmadi ili držanja predmeta. Redovne vežbe mogu da pomognu da šake ostanu pokretljivije i da tegobe budu manje izražene, a dr Jelena Aleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog, daje nekoliko primera na svom Instagram profilu.

Sve vežbe počinju iz istog položaja – otvorite šaku, dlan okrenite napred, kao da pokazujete znak „stop“, a prste držite sastavljene.

Dodirnite koren malog prsta

Pokušajte da vrhom palca dodirnete koren malog prsta, a zatim vratite palac u početni položaj. Ponovite 10 puta.

Savijanje prstiju

Savijte sve prste tako da se potpuno "skvrče", da vrhovima dodirnu svoj koren, a zatim ih ponovo ispružite. Vežbu ponovite 10 puta.

U drugoj vežbi savijte prste do korena (drugi položaj), u trećoj skupite u pesnicu i pridružite palac (treći položaj) Foto: Shutterstock

Stisak u pesnicu

Savijte prste u pesnicu, a zatim preko njih prebacite palac. Vratite se u početni položaj i ponovite 10 puta.

Oblik slova C

Savijte prste i palac tako da šaka formira oblik slova C. Vratite se u početni položaj i ponovite 10 puta.

Savijte prste i palac tako da šaka formira oblik slova C Foto: Shutterstock

Palac ka vrhovima prstiju

Savijajte palac ka vrhovima ostalih prstiju (i prste ka palcu), tako da redom dodiruje vrh svakog prsta, jedan po jedan. Vežbu ponovite 10 puta.