Nije važno da živimo samo dugo već i kvalitetno

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Menopauza se dugo posmatrala kao period u kojem bi žena trebalo ćutke da prihvati valunge, nesanicu, promene raspoloženja i druge tegobe kao neizbežan deo starenja. Međutim, savremeni pristup pokazuje da mnogi od ovih simptoma mogu uspešno da se ublaže, a stavovi o hormonskoj supstitucionoj terapiji značajno su se promenili u odnosu na period od pre samo nekoliko godina. Ginekolog prim. dr mr sci. med. Biljana Živaljević objašnjava kada je ova terapija bezbedan izbor, zbog čega više ne važi pravilo da mora da se prekine posle pet godina i koje još mogućnosti ženama danas stoje na raspolaganju kako bi očuvale kvalitet života i u menopauzi.

- Menopauza je period u životu svake žene koji označava prestanak menstrualnog ciklusa i kraj reproduktivne funkcije. Prethodi mu period perimenopauze koji može trajati od par meseci do par godina, tako da žene, ako se računaju i perimenopauza i menopauza, jedan značajan deo života provedu u ovom periodu. Kod nekih je to čak i 30 godina i više - kaže dr Živaljević.

Ovaj period nosi veliki broj fizičkih i psihičkih tegoba koje su uslovljene prestankom produkcije estrogena i progesterona, dodaje doktorka.

- Najčešće tegobe na koje se žene žale su valunzi, promene raspoloženja, dobitak na težini, nesanica ili loš san, pad libida i, naravno, niz tegoba koje su jednim imenom nazvane genitourinarni sindrom - suvoća vaginalne sluznice, bolni seksualni odnosi, česte infekcije urinarnog trakta i nevoljno mokrenje, odnosno stres inkontinencija - navodi naša sagovornica i ističe da se ulaskom u menopauzu takođe povećava se rizik od kardiovaskularnih bolesti, visokog pritiska, osteoporoze i moždanog udara.

Više od trećine žena ima izražene simptome menopauze, a kod nekih oni mogu da traju i duže od decenije Foto: Shutterstock

Više načina za ublažavanje tegoba

Srećom, žene danas mogu da koriste hormonsku supstitucionu terapiju (HST), kao i lokalna sredstva za vaginalnu upotrebu, koja mogu da smanje tegobe i omoguće kvalitetan život u ovom periodu.

- Do skoro je primena HST bila znak jednakosti za karcinom dojke. Naravno da to nije tačno, jer najnovije studije pokazuju da je primena bioidentičnih hormona bezbedna. Ono što treba napomenuti jeste da nikad nije kasno početi sa HST. Može se koristiti i duže od pet godina, što je do sada bilo pravilo - neopravdano, a lokalnu terapiju za vaginalnu primenu možemo koristiti do kraja života - sugeriše dr Živaljević.

Da bi se uključila hormonska terapija, potrebno je pre svega uraditi kompletan ginekološki pregled, ultrazvuk dojki i mamografiju, kao i laboratorijske analize.

- Takođe treba da znamo da postoje apsolutne i relativne kontraindikacije za primenu HST, kao što su aktivni maligniteti, teške migrenozne glavobolje, tromboflebitisi i proširene vene. Shodno tome, terapija mora biti personalizovana i određena od strane stručnog lica, ginekologa ili endokrinologa - opominje doktorka.

Najnovije studije pokazuju da je primena bioidentičnih hormona bezbedna Foto: Shutterstock

U slučaju da žena ne može da koristi HST, postoje suplementi koji mogu da smanje tegobe, a mogu se koristiti bezbedno. Ipak, sa i preparatima koji sadrže fitoestrogene takođe se mora biti obazriv.

- Lokalna sredstva u vidu vaginaleta, krema i slično mogu se potpuno bezbedno koristiti. Ta terapija je nešto što treba da nam postane svakodnevna kozmetička rutina - savetuje dr Živaljević.

Za rešavanje problema genitourinarnog sindroma (suvoća vaginalne sluznice, bolni odnosi, stres inkontinencija) postoje različite metode, kao što su radiotalasna terapija, laserska rejuvenacija vagine, primena PRP-a ili hijaluronskih filera u funkcionalnom (a ne estetskom) smislu. Koja metoda će dati najbolje rezultate odrediće ginekolog nakon pregleda.

Šta možete da promenite već danas? Pored odgovarajuće terapije, važnu ulogu imaju i životne navike. Ulaskom u menopauzu trebalo bi da korigujemo način ishrane i uvedemo fizičku aktivnost koja je prilagođena našim godinama, kao i eventualnim zdravstvenim tegobama koje već imamo.

- Preporučuje se mediteranski tip ishrane, dosta svežeg voća i povrća, kao i smanjenje koncentrovanih šećera i belog brašna na najmanju moguću meru. Idealno bi bilo kada bismo ih potpuno izbacili iz jelovnika. Upotreba suplemenata, kao što su magnezijum, omega-3 masne kiseline, vitamini B kompleksa, probiotici i adaptogene biljke (ašvaganda, maka i slično), takođe mora biti kontrolisana i preporučena od stručnog lica - savetuje ginekolog.

Redovne kontrole ostaju najvažnije

Primena HST podrazumeva redovne ginekološke kontrole, jer samo na taj način mogu na vreme da se otkriju sve promene, uključujući prekanceroze i karcinome.

Žene koje ne koriste HST mnogo ređe odlaze na ginekološke kontrole Foto: Shutterstock

- Žene koje ne koriste HST mnogo ređe odlaze na ginekološke kontrole, pa zbog toga može da se propusti rana dijagnostika mnogih bolesti. Takođe, žene koje ne koriste HST izložene su većem riziku od hipertenzije, infarkta miokarda, moždanog udara i osteoporoze. Dakle, žena u menopauzi treba da živi kvalitetan život, a ne da ćuti i trpi, kao što se do sada mislilo. Srećom, danas naše žene postaju sve svesnije svih problema koje menopauza nosi sa sobom i počinju da razgovaraju sa svojim ginekologom o tim problemima, još uvek stidljivo, ali se nadam da će se i to promeniti - kaže naša sagovornica i ohrabruje:

- Učinimo život u menopauzi lakšim i lepšim, jer nije važno da živimo samo dugo već i kvalitetno. Do nas je - poručuje prim. dr mr sci. med. Biljana Živaljević.