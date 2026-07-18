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Tropske letnje temperature veliki su izazov i za zdrave osobe, a posebno za hronične pacijente sa visokim krvnim pritiskom. Slabiji unos tečnosti i jače znojenje nekada su okidač za dehidraciju. Pod uticajem toplote šire se krvni sudovi, a pritisak prirodno pada. Pacijenti koji se leče od hipertenzije često primete da im je tokom velikih vrućina krvni pritisak niži nego inače. Žale se na umor, nedostatak snage, otežano disanje, blage vrtoglavice i nekada samoinicijativno pokušavaju da smanje ili čak uopšte ne piju propisanu terapiju.

Zašto pritisak pada tokom leta?

Tokom letnjih meseci na vrednosti krvnog pritiska ne utiču samo visoke spoljne temperature, već i promene u načinu života i ishrani.

- U ovom periodu uglavnom unosimo manje kaloričnu hranu, jedemo više voća i povrća, a ređe konzumiramo masna i slana jela. Istovremeno, zbog pojačanog znojenja organizam gubi više tečnosti, dok se krvni sudovi šire kako bi omogućili rashlađivanje tela. Sve ove promene mogu dovesti do dodatnog sniženja krvnog pritiska. Kod pojedinih pacijenata upravo tokom leta može se postići dobra regulacija krvnog pritiska i uz znatno manje doze lekova. Međutim, najvažnije je naglasiti da terapiju ne bi trebalo samoinicijativno prekidati. Ukoliko postoji potreba za prilagođavanjem lečenja, ono mora biti postepeno i u dogovoru sa lekarom - kaže za Zdravlje.Kurir kardiolog prim. dr sc. med. Vladimir Mitov, šef Odeljenja invazivne kardiologije Zdravstvenog centra Zaječar.

U ovom periodu uglavnom unosimo manje kaloričnu hranu, jedemo više voća i povrća, a ređe konzumiramo masna i slana jela Foto: Shutterstock

Kako može da se reši problem? Treba imati u vidu da su epizode niskog krvnog pritiska tokom leta često posledica blage dehidratacije. U mnogim slučajevima problem se može rešiti jednostavnim povećanjem unosa tečnosti, čime se organizmu pomaže da nadoknadi izgubljenu vodu i održi stabilan krvni pritisak, savetuje kardiolog dr Mitov.

Koji se lek najčešće isključuje?

Ukoliko postoji potreba za prilagođavanjem lečenja, ono mora biti postepeno i u dogovoru sa lekarom.

- Ako se proceni da je potrebno smanjenje terapije, najčešće se prvo razmatra isključivanje diuretika, odnosno lekova koji podstiču izbacivanje tečnosti iz organizma. Razlog je to što su tokom leta, usled pojačanog znojenja, pacijenti već skloniji gubitku tečnosti i dehidrataciji, a naročito starije osobe. U praksi se češće preporučuje smanjenje doze nego potpuno ukidanje leka, što se može postići primenom manje jačine istog preparata ili deljenjem tablete na dve polovine - naglašava dr Mitov.

U praksi se češće preporučuje smanjenje doze nego potpuno ukidanje leka Foto: Shutterstock

Kada tableta sme da se prepolovi? - Važno je napomenuti da se tableta sme deliti samo ako na sebi ima urezanu liniju za deljenje, jer ona označava da su aktivna supstanca i doza ravnomerno raspoređene u oba dela tablete - ističe doktor.

Kada je moguće smanjenje terapije?

Doktor naglašava da smanjenje terapije dolazi u obzir samo kada sistolni (gornji) krvni pritisak padne ispod 100 mmHg, odnosno kod pojedinih pacijenata ispod 110–115 mmHg, i kada je to praćeno simptomima kao što su vrtoglavica, nesvestica, pospanost ili izražen osećaj opšte slabosti.