Ako je vrednost HbA1c veća od 6,5, jasno je da postoji dijagnoza dijabetesa

Slušaj vest

Dijabetes često godinama ne daje jasne simptome, zbog čega mnogi tek posle rutinskih analiza saznaju da imaju povišen šećer u krvi ili predijabetes. Međutim, nije svaka povišena vrednost dovoljna za postavljanje dijagnoze. Prof. dr Katarina Lalić, endokrinolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, objašnjava na Instagram nalogu koje analize se koriste za otkrivanje dijabetesa i koje vrednosti se smatraju normalnim.

- Ako sumnjamo na dijabetes, prva analiza i osnovna koju treba da uradimo je, naravno, nivo šećera u krvi ili glikemija.

Vrlo je važno da se to uradi natašte, dakle pre bilo kakvog obroka, odmah čim ustanete i bez unete hrane. Normalno bi šećer morao da bude u jutarnjim satima manji od šest, odnosno 5,9 po evropskim preporukama, mada američke preporuke savetuju da bude i niži - 5,7, neki kažu čak i 5,6 - navodi prof. dr Lalić.

Simptomi koji mogu da ukažu na dijabetes Dijabetes u početku često ne daje jasne tegobe, ali pojedini simptomi mogu da budu znak da je vreme za analize. Među najčešćima su: * pojačana žeđ

* učestalo mokrenje, naročito noću

* neobjašnjiv umor

* pojačan osećaj gladi

* zamagljen vid

* neobjašnjiv gubitak težine (češće kod dijabetesa tip 1)

* sporo zarastanje rana

* učestale infekcije kože, urinarnog ili genitalnog trakta

Da bismo postavili dijagnozu dijabetesa, jutarnji šećer mora da bude u dva odvojena uzorka veći od 7,0 i tada možemo da kažemo da osoba ima dijabetes, dodaje endokrinolog.

Učestalo mokrenje, naročito noću, može da bude jedan od znakova Foto: Shutterstock

Šta pokazuje HbA1c?

Druga analiza koja se radi i koja je vrlo važna jeste glikozilirani hemoglobin ili HbA1c. Ona pokazuje, grubo rečeno, prosečan nivo šećera u krvi u poslednja tri meseca.