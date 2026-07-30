Dijabetes tip 2 se ne dobija, već stiče: Dijetolog otkriva prve znake pre dijagnoze
Dijabetes tipa 2 ne razvija se iznenada, već mu godinama prethode promene u metabolizmu koje često prolaze neprimećeno. Iako je šećer u krvi još uvek u granicama normale, organizam već može da pokazuje znake da se sve teže nosi sa viškom glukoze. Nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine Aleksandra Lišanin objašnjava zašto je važno da se ti signali prepoznaju na vreme.
- Možda vam se već dešava da stomak postaje sve veći i stalno ste gladni? Žudite za slatkišima, osećate umor posle obroka i teško mršavite? A šećer u krvi još uvek normalan? Iza ovih simptoma često stoji insulinska rezistencija, česti skokovi insulina, nakupljanje visceralne masti i metabolički poremećaji koji traju godinama - navodi Lišanin.
Kod osoba koje imaju povećan rizik od dijabetesa, pored glukoze natašte, lekar može da preporuči određivanje HbA1c ili test opterećenja glukozom (OGTT), a u pojedinim slučajevima i merenje insulina natašte uz procenu insulinske rezistencije. Nijedan nalaz ne postavlja dijagnozu sam za sebe, već se tumači zajedno sa simptomima i drugim faktorima rizika.
Organizam tada proizvodi sve više insulina kako bi šećer u krvi ostao u normali. Ali, što je veća insulinska rezistencija, potrebno je sve više insulina da bi se to postiglo.
- Tek kada pankreas više ne može da proizvede dovoljno insulina, počinje da raste šećer u krvi. Tada se najčešće postavlja dijagnoza dijabetesa tipa 2 - naglašava nutricionista i dodaje da zato povišen šećer nije početak bolesti, već znak da metabolički poremećaj traje već godinama.
- Što ranije prepoznate i rešavate insulinsku rezistenciju, višak visceralne masti i loše životne navike, veća je verovatnoća da ćete sprečiti ili odložiti razvoj dijabetesa tip 2 - poručuje Aleksandra Lišanin.