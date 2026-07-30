Dijabetes tipa 2 često može da se spreči ili odloži ako se na vreme reaguje

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Dijabetes tipa 2 ne razvija se iznenada, već mu godinama prethode promene u metabolizmu koje često prolaze neprimećeno. Iako je šećer u krvi još uvek u granicama normale, organizam već može da pokazuje znake da se sve teže nosi sa viškom glukoze. Nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine Aleksandra Lišanin objašnjava zašto je važno da se ti signali prepoznaju na vreme.

- Možda vam se već dešava da stomak postaje sve veći i stalno ste gladni? Žudite za slatkišima, osećate umor posle obroka i teško mršavite? A šećer u krvi još uvek normalan? Iza ovih simptoma često stoji insulinska rezistencija, česti skokovi insulina, nakupljanje visceralne masti i metabolički poremećaji koji traju godinama - navodi Lišanin.

Koji pregled može da otkrije problem ranije? Kod osoba koje imaju povećan rizik od dijabetesa, pored glukoze natašte, lekar može da preporuči određivanje HbA1c ili test opterećenja glukozom (OGTT), a u pojedinim slučajevima i merenje insulina natašte uz procenu insulinske rezistencije. Nijedan nalaz ne postavlja dijagnozu sam za sebe, već se tumači zajedno sa simptomima i drugim faktorima rizika.

Organizam tada proizvodi sve više insulina kako bi šećer u krvi ostao u normali. Ali, što je veća insulinska rezistencija, potrebno je sve više insulina da bi se to postiglo.

Što je veća insulinska rezistencija, potrebno je sve više insulina kako bi šećer u krvi ostao u normali Foto: Shutterstock

- Tek kada pankreas više ne može da proizvede dovoljno insulina, počinje da raste šećer u krvi. Tada se najčešće postavlja dijagnoza dijabetesa tipa 2 - naglašava nutricionista i dodaje da zato povišen šećer nije početak bolesti, već znak da metabolički poremećaj traje već godinama.