Vene mogu da pate, iako vas ništa ne boli, a najgora kombinacija je vrućina i dugo sedenje

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Visoke temperature teško podnose i potpuno zdravi ljudi, ali za osobe koje imaju proširene vene leto je posebno naporno. Kad temperature danima ne padaju, noge postaju teške, umorne i otečene, a simptomi koji su tokom ostatka godine možda bili podnošljivi, sad postaju mnogo izraženiji. O tome zašto se to dešava i da li je moguće sprečiti da leto dodatno pogorša probleme sa venama, razgovarali smo sa dr Dariom Jocićem, vaskularnim hirurgom.

- Kada je napolju visoka temperatura, krvni sudovi se šire, kako bi telo moglo da reguliše telesnu temperaturu. Kod osoba koje imaju problem sa venskom cirkulacijom, odnosno kod kojih venski zalisci ne rade dovoljno dobro, to dodatno otežava vraćanje krvi iz nogu prema srcu - objašnjava dr Jocić i dodaje da je posledica veći pritisak u venama nogu, pa tečnost lakše prelazi u okolno tkivo.

- Zato pacijenti tokom leta često kažu da su im noge mnogo teže nego inače, da ih više zatežu i da im otiču članci i stopala. Posebno se to primećuje pred kraj dana, nakon dugog stajanja ili sedenja. Problem može da bude izraženiji kada toplotni talas traje danima. Organizam tada praktično nema priliku da se "odmori" od visokih temperatura, pa se i tegobe sa nogama mogu postepeno pojačavati.

Ako vam noge otiču svakog dana, možda nije samo vrućina

Ipak, greška je da se svi simptomi tokom leta tumače visokim temperaturama. Vrućina zaista može da pogorša postojeće simptome, ali ne treba zaboraviti da otok može da bude znak venske bolesti koja napreduje.

Posebno obratite pažnju na promene koje su nove ili se naglo pogoršavaju Foto: Shutterstock

- Ako neko tokom leta počne da primećuje da mu noge otiču svakog dana, da su sve teže ili da se javljaju novi bolovi, ne bih savetovao da samo sačeka da leto prođe. Posebno obratite pažnju na promene koje su nove ili se naglo pogoršavaju. Ako je jedna noga iznenada mnogo više otekla od druge, ako se pojave jak bol, crvenilo ili izražena toplina kože, potrebno je javiti se lekaru - upozorava dr Jocić.

Najgora kombinacija: vrućina i dugo sedenje

Leto je i vreme godišnjih odmora i putovanja. Međutim, višesatno sedenje u automobilu, autobusu ili avionu, u kombinaciji sa visokim temperaturama, može da predstavlja dodatno opterećenje za vensku cirkulaciju.

- Ako dugo sedimo, naročito sa savijenim nogama, mišići potkolenice manje rade. A upravo oni imaju važnu ulogu u vraćanju krvi iz nogu prema srcu. Ako tome dodamo visoku temperaturu i dehidraciju, nije čudno što se noge tokom putovanja osećaju kao teške i otiču - objašnjava dr Jocić i savetuje da se jednostavno pokrenete.

- Ukoliko putujete automobilom, pravite redovne pauze i prošetajte nekoliko minuta. Tokom dužeg putovanja pomerajte stopala i zglobove, povremeno zategnite mišiće listova i izbegavajte da satima sedite potpuno nepomično. Kod osoba kojima je lekar preporučio kompresivnu terapiju, važno je da se pridržavaju saveta o tome kada i kako da koriste kompresiju.

Kako da olakšamo nogama tokom toplotnog talasa?

Dobre navike tokom leta mogu značajno da pomognu, dodaje naš sagovornik.

Kretanje je jedan od najboljih saveznika vena . Ne mora to da bude intenzivan trening. Šetnja, plivanje i lagano razgibavanje mogu da budu korisni, dok bi dugo stajanje ili sedenje trebalo izbegavati kad god je moguće.

. Ne mora to da bude intenzivan trening. Šetnja, plivanje i lagano razgibavanje mogu da budu korisni, dok bi dugo stajanje ili sedenje trebalo izbegavati kad god je moguće. Podignite noge kada odmarate. Ako su noge uveče otečene i teške, nekoliko minuta odmora sa nogama podignutim iznad nivoa srca može da prija i pomogne smanjenju otoka.

Ako su noge uveče otečene i teške, podignite ih iznad nivoa srca na nekoliko minuta Foto: Shutterstock

Pijte dovoljno tečnosti . Tokom velikih vrućina organizam gubi više tečnosti znojenjem, pa je važno redovno unositi vodu, u skladu sa individualnim zdravstvenim potrebama.

. Tokom velikih vrućina organizam gubi više tečnosti znojenjem, pa je važno redovno unositi vodu, u skladu sa individualnim zdravstvenim potrebama. Ne izlažite noge nepotrebno visokim temperaturama. Veoma tople kupke, saune i dug boravak na jakom suncu mogu dodatno da pojačaju osećaj težine i oticanje kod osoba koje već imaju venske tegobe.

Da li bi trebalo izbegavati sunčanje ako imamo proširene vene? Ne bih rekao da osoba koja ima proširene vene ne sme da ide na more ili da uživa u letu, kaže naš sagovornik, ali bi trebalo imati meru. - Problem nije samo sunčanje kao takvo, već kombinacija visoke temperature, dugog izlaganja toploti i mirovanja. Zato je važno praviti pauze, rashladiti noge, kretati se i izbegavati najtopliji deo dana. Plivanje je, recimo, odlična aktivnost tokom leta. Voda hladi telo, a samo kretanje u vodi aktivira mišiće nogu. To je mnogo bolja opcija nego da nekoliko sati nepomično ležimo na suncu - savetuje vaskularni hirurg.

Leto može da bude upozorenje, a ne samo problem

Za mnoge ljude leto je prvi period kada postanu svesni da sa njihovim venama nešto nije u redu. Ono što je tokom hladnijih meseci bilo blago i povremeno, tokom toplotnog talasa može da postane mnogo izraženije.

Nemojte dugo ležati na ležaljci, već rashladite noge, krećite se i izbegavajte najtopliji deo dana Foto: Shutterstock

- Vrućina često samo "izvuče na površinu" problem koji je već postojao. Ako vam se svakog leta ponavlja ista priča, znači, noge otiču, bole, postaju sve teže, a proširene vene su sve izraženije, to je dobar razlog da se nakon leta obavi pregled i proveri stanje venskog sistema - poručuje dr Jocić.