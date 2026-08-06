Problem nastaje kada pojedemo pola lubenice odjednom, jer, kao i kod svake druge namirnice, sve zavisi od količine

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Lubenica je simbol leta, ali kada je reč o insulinskoj rezistenciji često izaziva nedoumice. Dok jedni smatraju da bi zbog prirodnih šećera trebalo da je izbegavaju, drugi veruju da mogu da je jedu bez ograničenja. Specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine, prof. dr Dušan Vešović, na svom Instagram profilu objašnjava da li lubenica zaista treba da bude na listi zabranjenih namirnica i kako može da se uklopi u ishranu, a da ne dovede do naglog skoka šećera u krvi.

- Jedno od najčešćih pitanja tokom leta glasi: "Doktore, imam insulinsku rezistenciju. Da li smem da jedem lubenicu?" Odgovor je - da, ali je važna količina. Lubenica sadrži prirodne šećere, ali i veliki procenat vode, zbog čega može da bude deo ishrane i kod osoba sa insulinskom rezistencijom. Problem nastaje kada pojedemo pola lubenice odjednom, jer, kao i kod svake druge namirnice, sve zavisi od količine - naglašava profesor.

Šta sadrži lubenica? Više od 90 odsto čini voda - zbog čega je odličan izbor za osveženje i nadoknadu tečnosti tokom letnjih vrućina. * Vitamin C - doprinosi normalnom radu imunog sistema i štiti ćelije od oksidativnog stresa. * Vitamin A (u obliku beta-karotena) - važan je za zdravlje kože, vida i sluzokože. * Kalijum - mineral koji učestvuje u regulaciji krvnog pritiska, radu mišića i nervnog sistema. * Likopen - snažan antioksidans koji lubenici daje karakterističnu crvenu boju. Povezuje se sa zaštitom ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. * Citrulin - aminokiselina koja se u organizmu pretvara u arginin i učestvuje u stvaranju azot-monoksida, jedinjenja koje doprinosi širenju krvnih sudova.

Najbolje je da lubenicu jedete uz šaku orašastih plodova, uz grčki jogurtili nakon glavnog obroka, umesto na prazan stomak, dodaje prof. dr Vešović.

Lubenicu slobodno kombinujte sa proteinima i zdravim mastima Foto: Shutterstock