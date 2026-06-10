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Domaći sok od paradajza jedan je od najjednostavnijih načina da iskoristite sezonski paradajz i sačuvate njegove dragocene nutritivne sastojke. Kako objašnjava Veroslava Stanković dijetolog, pravilna priprema može pomoći da se očuva veći deo vitamina, minerala i likopena. Ovo povrće bogato je vodom, kalijumom, vitaminom C, folatima, biljnim pigmentima i likopenom – snažnim antioksidansom koji paradajzu daje prepoznatljivu crvenu boju.

- Da bi sok zadržao što više hranljivih materija, važno je da se paradajz ne kuva predugo, da se ne dodaje previše soli i da se, kada je moguće, koristi ceo plod sa kožicom i semenkama, jer upravo ti delovi sadrže značajnu količinu korisnih biljnih jedinjenja.

Recept prema dijetologu za domaći sok od paradajza Potrebno je: 2 kg zrelog i zdravog paradajza

ravna kašičica soli (po želji)

nekoliko listova svežeg bosiljka ili celera (po želji)

kašičica maslinovog ulja po čaši soka, dodaje se neposredno pre konzumiranja Priprema

Paradajz najpre dobro operite, uklonite eventualna oštećenja i isecite ga na krupnije komade. Zatim ga stavite u šerpu bez dodavanja vode i zagrevajte na umerenoj temperaturi 10 do 15 minuta, dok ne pusti sopstveni sok i ne omekša, objašnjava dr Stanković i dodaje da dugotrajno kuvanje nije preporučljivo jer se na taj način gubi deo vitamina osetljivih na toplotu.

Domaći sok od paradajza jedan je od najjednostavnijih načina da iskoristite sezonski paradajz i sačuvate njegove dragocene nutritivne sastojke Foto: Shutterstock

Kada paradajz omekša, usitnite ga štapnim mikserom. Ako želite gušći i hranljiviji sok, nemojte ga previše cediti. Za glatkiju teksturu možete ga procediti kroz krupniju cediljku, ali izbegavajte potpuno uklanjanje pulpe.

- Dobijeni sok vratite na ringlu i pustite da proključa još jedan do dva minuta. Zatim ga sipajte u čiste i sterilisane staklene flaše, zatvorite i ostavite da se postepeno ohladi. Ukoliko ga ne pripremate za zimnicu, čuvajte ga u frižideru i potrošite u naredna dva do tri dana. Pre nego što ga popijete, u čašu možete dodati kašičicu hladno ceđenog maslinovog ulja. Osim što poboljšava ukus, maslinovo ulje pomaže organizmu da bolje iskoristi likopen iz paradajza - objašnjava dijetolog.

Pravilna priprema za maksimalnu nutritivnu vrednost

Najvažnije pravilo je kratka termička obrada. Vitamin C je osetljiv na visoke temperature i dugotrajno kuvanje, pa je dovoljno samo kratko zagrevanje paradajza dok ne omekša. Na taj način čuva se veći deo vitamina i minerala.

- Istovremeno, likopen postaje dostupniji organizmu nakon kratke termičke obrade. Toplota razgrađuje čvrstu strukturu ćelija paradajza, pa telo lakše apsorbuje ovaj antioksidans. Zbog toga je kratko kuvani sok od paradajza često bolji izvor iskoristivog likopena od potpuno sirovog paradajza.

Prema rečima dr Stanković, nije preporučljivo uklanjati svu pulpu iz soka, jer ona sadrži vlakna i brojna korisna biljna jedinjenja. Iako preterano ceđenje može dati bistriji napitak, istovremeno smanjuje njegovu nutritivnu vrednost.

Takođe, preporučuje se umereno korišćenje soli. Paradajz prirodno sadrži kalijum, mineral važan za pravilan rad mišića i održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu. Previše soli može umanjiti zdravstvene prednosti ovog napitka, posebno kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom.

Najbolji rezultat postiže se korišćenjem zrelog paradajza, kratkom termičkom obradom i dodatkom malo maslinovog ulja neposredno pre pijenja Foto: Shutterstock

Najbolje vreme za pijenje soka od paradajza

Sok od paradajza može se piti između obroka, uz doručak ili kao lagana užina, savetuje dijetolog, a zatim ističe da posebno prija tokom letnjih meseci, kada organizmu treba više tečnosti i minerala. Po želji, može se oplemeniti limunovim sokom, bosiljkom, peršunom ili prstohvatom bibera, ali bez dodatog šećera kako bi zadržao svoje nutritivne prednosti.

Važno - Osobe koje imaju gastritis, refluks ili osetljiv želudac trebalo bi da ga piju umereno, jer paradajz kod nekih ljudi može pojačati kiselinu i izazvati nelagodnost - napominje dr Stanković.

- Domaći sok od paradajza, pripremljen kratkim kuvanjem i bez suvišnih dodataka, odličan je način da sačuvate ukus, boju i nutritivnu vrednost ovog povrća. Najbolji rezultat postiže se korišćenjem zrelog paradajza, kratkom termičkom obradom i dodatkom malo maslinovog ulja neposredno pre pijenja - zaključuje dr Veroslava Stanković.