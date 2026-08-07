Manjak vitamina D otežava mršavljenje: Nutricionista otkriva da se jedan razlog krije u masnom tkivu
Gojazne osobe imaju veći rizik od nedostatka vitamina D, a jedan od razloga je to što je ovaj vitamin rastvorljiv u mastima, objašnjava Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista. Kako navodi, kod ljudi sa većom količinom masnog tkiva deo vitamina D može da se skladišti u masnim ćelijama, zbog čega njegova koncentracija u krvi često bude niža.
- Pored toga, na deficit vitamina D mogu uticati i manja izloženost suncu, nedovoljna fizička aktivnost i određene životne navike. Važno je naglasiti da nedostatak vitamina D nije glavni uzrok gojaznosti, ali može imati uticaj na zdravlje kostiju, imunitet, mišićnu snagu i opšte stanje organizma.
Kako višak i manjak vitamina utiču na organizam?
Zbog toga se kod osoba sa gojaznošću često preporučuje provera nivoa vitamina D u krvi.Suplementaciju ne treba uvoditi samostalno, već isključivo na osnovu rezultata analiza i uz savet lekara ili nutricioniste. Veoma nizak nivo vitamina D i gojaznost često se javljaju zajedno i mogu međusobno nepovoljno uticati na zdravlje.
Dozu vitamina D nije moguće određivati napamet, navodi Jezdimirović. Kako kaže zavisi od stepena nedostatka i potreba organizma. Kao što nije dobro imati deficit ovog vitamina, tako ni prekomeran unos nije bezazlen, jer previsoke vrednosti mogu dovesti do toksičnih efekata.
Prema rečima nutricioniste, nedostatak vitamina D može biti povezan sa težom kontrolom telesne težine. Kod osoba sa niskim nivoom ovog vitamina može se javiti sklonost ka lakšem dobijanju kilograma, otežanom mršavljenju, kao i pojačanoj želji za slatkišima i večernjim grickalicama, posebno nakon obilnijih obroka.
Kod osoba koje imaju insulinsku rezistenciju, korekcija ishrane i promena životnih navika predstavljaju osnovu, dok je dovođenje nivoa vitamina D u odgovarajuće vrednosti jedan od faktora koji se može uzeti u obzir u okviru celokupnog pristupa.
Izvor: Mira.ljutic.jezdimirovic/Zdravlje.Kurir.rs