Da li možete da dobijete dijabetes ako u porodici nema obolelih? Prof. dr Lalić ruši čestu zabludu
Kada se dijabetes tip 1 otkrije kod osobe koja nema nijednog obolelog u porodici, jedno od prvih pitanja često je kako je bolest uopšte nastala. Uverenje da dijabetes mora da se "nasledi" od roditelja ili bliskih srodnika i dalje je veoma rasprostranjeno, ali se dva najčešća tipa bolesti u tom pogledu znatno razlikuju, kaže na Instagram nalogu prof. dr Katarina Lalić, endokrinolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
- Dijabetes tip 1 nije direktno nasledna bolest. Rizik jeste nešto veći kod potomaka osobe koja ima dijabetes tip 1, a dodatno raste ako ga imaju oba roditelja, ali je i tada reč o povećanom riziku, a ne o direktnom nasleđivanju bolesti. Dakle, nije vezan ni za kakve gene - bar za sada poznate. Vrlo često od pacijenata kod kojih je tek otkriven dijabetes tip 1 čujem: "Ali u mojoj porodici niko nema dijabetes". To je zapravo veoma tipično. Sa druge strane, dijabetes tip 2 češće se javlja u porodicama u kojima već ima obolelih, što je potpuno suprotno onome što ljudi obično misle - objašnjava prof. dr Katarina Lalić.
Među simptomima koji mogu da ukažu na dijabetes su pojačana žeđ, učestalo mokrenje, naročito noću, neobjašnjiv gubitak težine, umor, zamagljen vid, sporo zarastanje rana i učestale infekcije. Pojava ovih tegoba razlog je da se proveri nivo šećera u krvi i obrati lekaru.
Šta kaže statistika?
Zašto se dijabetes tip 1 pojavi baš kod određene osobe još nije potpuno razjašnjeno. Poznato je da imuni sistem napada i postepeno uništava beta ćelije pankreasa koje proizvode insulin. Porodična istorija povećava verovatnoću za razvoj bolesti - osobe koje imaju bliskog srodnika sa dijabetesom tip 1 imaju oko 15 puta veći rizik - ali čak oko 90 odsto obolelih nema poznatog srodnika sa istom bolešću. Naučnici zato godinama istražuju šta pokreće autoimuni proces, a među mogućim okidačima posebno se proučavaju virusne infekcije, uključujući enteroviruse.
Kod dijabetesa tip 2 slika je drugačija. Iako se ovaj tip bolesti najčešće povezuje sa viškom kilograma, ishranom i nedovoljnom fizičkom aktivnošću, nasledna komponenta je izraženija nego kod tipa 1. Prema podacima Diabetes UK, osobe čiji roditelj, brat ili sestra imaju dijabetes tip 2 imaju dva do šest puta veći rizik da ga i same razviju u odnosu na ljude bez obolelih u užoj porodici.
Koliko genetika može da bude važna pokazuje i podatak Američkog udruženja za dijabetes: ako jedan jednojajčani blizanac ima dijabetes tip 2, rizik da ga razvije i drugi iznosi do 75 odsto. Ipak, isti geni ne znače nužno i isti ishod - na razvoj tipa 2 utiču i telesna težina, fizička aktivnost, godine i drugi faktori.
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