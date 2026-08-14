Porodična istorija može da poveća rizik od dijabetesa, ali njena uloga nije ista kod tipa 1 i tipa 2

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Kada se dijabetes tip 1 otkrije kod osobe koja nema nijednog obolelog u porodici, jedno od prvih pitanja često je kako je bolest uopšte nastala. Uverenje da dijabetes mora da se "nasledi" od roditelja ili bliskih srodnika i dalje je veoma rasprostranjeno, ali se dva najčešća tipa bolesti u tom pogledu znatno razlikuju, kaže na Instagram nalogu prof. dr Katarina Lalić, endokrinolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

- Dijabetes tip 1 nije direktno nasledna bolest. Rizik jeste nešto veći kod potomaka osobe koja ima dijabetes tip 1, a dodatno raste ako ga imaju oba roditelja, ali je i tada reč o povećanom riziku, a ne o direktnom nasleđivanju bolesti. Dakle, nije vezan ni za kakve gene - bar za sada poznate. Vrlo često od pacijenata kod kojih je tek otkriven dijabetes tip 1 čujem: "Ali u mojoj porodici niko nema dijabetes". To je zapravo veoma tipično. Sa druge strane, dijabetes tip 2 češće se javlja u porodicama u kojima već ima obolelih, što je potpuno suprotno onome što ljudi obično misle - objašnjava prof. dr Katarina Lalić.

Rani znaci koji ukazuju na dijabetes Među simptomima koji mogu da ukažu na dijabetes su pojačana žeđ, učestalo mokrenje, naročito noću, neobjašnjiv gubitak težine, umor, zamagljen vid, sporo zarastanje rana i učestale infekcije. Pojava ovih tegoba razlog je da se proveri nivo šećera u krvi i obrati lekaru.

Šta kaže statistika?

Zašto se dijabetes tip 1 pojavi baš kod određene osobe još nije potpuno razjašnjeno. Poznato je da imuni sistem napada i postepeno uništava beta ćelije pankreasa koje proizvode insulin. Porodična istorija povećava verovatnoću za razvoj bolesti - osobe koje imaju bliskog srodnika sa dijabetesom tip 1 imaju oko 15 puta veći rizik - ali čak oko 90 odsto obolelih nema poznatog srodnika sa istom bolešću. Naučnici zato godinama istražuju šta pokreće autoimuni proces, a među mogućim okidačima posebno se proučavaju virusne infekcije, uključujući enteroviruse.

Čak oko 90 odsto obolelih od dijabetesa tip 1 nema poznatog srodnika sa istom bolešću Foto: Shutterstock

Kod dijabetesa tip 2 slika je drugačija. Iako se ovaj tip bolesti najčešće povezuje sa viškom kilograma, ishranom i nedovoljnom fizičkom aktivnošću, nasledna komponenta je izraženija nego kod tipa 1. Prema podacima Diabetes UK, osobe čiji roditelj, brat ili sestra imaju dijabetes tip 2 imaju dva do šest puta veći rizik da ga i same razviju u odnosu na ljude bez obolelih u užoj porodici.