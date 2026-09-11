Hleb nije neprijatelj mršavljenja: Prof. dr Čubrilo otkriva koliko je zapravo dovoljno
Kada želimo da smršamo, hleb je često prva namirnica koju izbacujemo iz jelovnika. Preskačemo ga uz doručak, ručak jedemo bez njega i verujemo da smo tako napravili važan korak ka manjem broju kilograma. Međutim, hleb ne mora da nestane sa tanjira ni kada smo na dijeti - važnije je koliko ga jedemo i sa čim ga kombinujemo, savetuje na svom Instagram nalogu prof. dr sc. Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije, specijalista sportske medicine i elektropunkturne dijagnostike.
- Da li je hleb zaista prva stvar koju bi trebalo izbaciti kada želite da smršate? Ne nužno. Iako je hleb izvor ugljenih hidrata, ovo nije namirnica koju jedemo bez mere. A koliko hleba se može pojesti u jednom obroku zavisi od vašeg trenutnog metaboličkog kapaciteta, nivoa aktivnosti, ostatka ishrane i zdravlja creva. Mnogo važnije pitanje od "Da li smem da jedem hleb?" jeste - koliko hleba je mom organizmu potrebno? - navodi prof. dr Čubrilo.
Potpuno izbacivanje određene namirnice često nije rešenje. Važnije je razumeti količinu, trenutak i način na koji je kombinujemo sa ostatkom obroka, dodaje.
- Utvrdili smo da hleb nije neprijatelj vašeg zdravlja. Hajde da vidimo koliko možemo da ga pojedemo. Ako imate višak kilograma i tek počinjete s dijetom, krenite sa pedeset grama hleba uz jedan obrok. Obrok nije sam hleb, već uvek u kombinaciji sa sirom, jajima, mesom, ribom i povrćem. Dakle, malo hleba, protein i povrće, to je odličan početak - poručuje prof. dr sc. Dejan Čubrilo.