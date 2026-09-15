Koji magnezijum je pravi izbor za vas? Stručnjak za ishranu otkriva razliku između glicinata, citrata, malata i oksida
Magnezijum je esencijalni mineral koji učestvuje u brojnim procesima u organizmu, a dr Veroslava Stanković, dijetetičar, napominje da je važan za normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema, stvaranje energije, ravnotežu elektrolita i očuvanje zdravlja kostiju.
Međutim, magnezijum u suplementima postoji u različitim oblicima, koji se mogu razlikovati po apsorpciji, podnošljivosti i uticaju na pražnjenje creva.
Koji su najčešći oblici magnezijuma?
Magnezijum-glicinat uglavnom se dobro podnosi i ređe izaziva laksativni efekat, pa može biti pogodniji za osobe koje imaju osetljivije organe za varenje. Ne deluje kao lek za nesanicu ili anksioznost.
- Magnezijum-citrat vezan za limunsku kiselinu, dobro se rastvara i relativno se dobro apsorbuje, ali kod nekih osoba može da ubrza pražnjenje creva i izazove ređu stolicu.
Magnezijum-malat sadrži jabučnu kiselinu i najčešće se dobro podnosi. Ipak, nema dovoljno dokaza da ovaj oblik samostalno može da blagotvorno deluje na hroničan umor ili bol.
- Magnezijum-taurat često se promoviše kao oblik koji može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca, ali dokazi o njegovim posebnim prednostima još su ograničeni. Ne treba ga koristiti kao zamenu za propisanu terapiju kod hipertenzije ili srčanih oboljenja.
Magnezijum-oksid sadrži veći procenat elementarnog magnezijuma, ali se slabije apsorbuje u odnosu na neke druge oblike i češće može da izazove dijareju.
Magnezijum se može uneti i hranom
Suplementi nisu jedini način da se obezbedi dovoljan unos magnezijuma. Dobri izvori su semenke, orašasti plodovi, mahunarke, integralne žitarice, zeleno lisnato povrće i kakao.
Kod zdravih osoba raznovrsna i uravnotežena ishrana trebalo bi da bude prvi izbor.
Kada su potrebni suplementi?
Magnezijum u vidu suplementa nije potreban svima. Njegova primena može se razmatrati kod dokazanog nedostatka, povećanih potreba ili poremećaja apsorpcije, kao i po preporuci lekara.
Prekomeran unos magnezijuma iz suplemenata može izazvati dijareju, mučninu i grčeve. Poseban oprez potreban je kod osoba sa bolestima bubrega, kao i kod onih koji istovremeno koriste određene lekove.
Izvor: dijetolog_dr_veroslava/Zdravlje.Kurir.rs