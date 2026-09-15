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Magnezijum je esencijalni mineral koji učestvuje u brojnim procesima u organizmu, a dr Veroslava Stanković, dijetetičar, napominje da je važan za normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema, stvaranje energije, ravnotežu elektrolita i očuvanje zdravlja kostiju.

Međutim, magnezijum u suplementima postoji u različitim oblicima, koji se mogu razlikovati po apsorpciji, podnošljivosti i uticaju na pražnjenje creva.

Koji su najčešći oblici magnezijuma?

Magnezijum-glicinat uglavnom se dobro podnosi i ređe izaziva laksativni efekat, pa može biti pogodniji za osobe koje imaju osetljivije organe za varenjeNe deluje kao lek za nesanicu ili anksioznost.

- Magnezijum-citrat vezan za limunsku kiselinu, dobro se rastvara i relativno se dobro apsorbuje, ali kod nekih osoba može da ubrza pražnjenje creva i izazove ređu stolicu.

magnezijum citrat
Magnezijum-citrat se dobro apsorbuje, ali kod nekih ljudi može da ubrza pražnjenje creva Foto: Shutterstock

Magnezijum-malat sadrži jabučnu kiselinu i najčešće se dobro podnosi. Ipak, nema dovoljno dokaza da ovaj oblik samostalno može da blagotvorno deluje na hroničan umor ili bol.

- Magnezijum-taurat često se promoviše kao oblik koji može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca, ali dokazi o njegovim posebnim prednostima još su ograničeni. Ne treba ga koristiti kao zamenu za propisanu terapiju kod hipertenzije ili srčanih oboljenja.

Magnezijum-oksid sadrži veći procenat elementarnog magnezijuma, ali se slabije apsorbuje u odnosu na neke druge oblike i češće može da izazove dijareju.

Magnezijum se može uneti i hranom

Suplementi nisu jedini način da se obezbedi dovoljan unos magnezijuma. Dobri izvori su semenke, orašasti plodovi, mahunarke, integralne žitarice, zeleno lisnato povrće i kakao.

Kod zdravih osoba raznovrsna i uravnotežena ishrana trebalo bi da bude prvi izbor.

Kada su potrebni suplementi?

Magnezijum u vidu suplementa nije potreban svima. Njegova primena može se razmatrati kod dokazanog nedostatka, povećanih potreba ili poremećaja apsorpcije, kao i po preporuci lekara.

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Magnezijum u vidu suplemenata nije potreban svima i najbolje ga je uzimati prema potrebama organizma i savetu lekara Foto: Shutterstock

OPREZ

Prekomeran unos magnezijuma iz suplemenata može izazvati dijareju, mučninu i grčeve. Poseban oprez potreban je kod osoba sa bolestima bubrega, kao i kod onih koji istovremeno koriste određene lekove.

Izvor: dijetolog_dr_veroslava/Zdravlje.Kurir.rs

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