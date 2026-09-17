Bol i ukočenost vilice mogu da otežaju i najobičnije svakodnevne aktivnosti kao što su žvakanje ili govor

Slušaj vest

Bol u vilici, škljocanje, ukočenost ili otežano otvaranje usta mogu da ometaju i najobičnije svakodnevne aktivnosti, od jela i razgovora do zevanja i pranja zuba. Iako je prirodna reakcija da bolni zglob poštedimo ili, suprotno, pokušamo da ga "razradimo", nijedna krajnost nije uvek dobro rešenje. Fizioterapeut specijalista i diplomirani osteopataSrđan Anđelkov objašnjava za naš portal kada blagi, kontrolisani pokreti mogu da pomognu, kako se vilični zglob leči i u kojim situacijama vežbanje na svoju ruku bi trebalo izbegavati.

O ovoj temi govoriće i krajem septembra na 4. Globalnoj konferenciji fizikalne medicine i rehabilitacijeu Londonu, gde će predstaviti rad o manuelnoj terapiji kod poremećaja viličnog zgloba.

- Vilični, odnosno temporomandibularni zglobovi (TMZ) nalaze se ispred ušiju. Problemi mogu da zahvate sam zglob, ali i mišiće koji pokreću donju vilicu. Najčešće se javljaju bol pri žvakanju, osetljivost obraza i predela ispred uha, jutarnja ukočenost i zamor vilice. Moguće su glavobolje u slepoočnicama, širenje bola prema vratu i bolno škljocanje. Nekima vilica skreće pri otvaranju, povremeno se zakoči ili imaju osećaj da zubi više ne naležu kao ranije. Obrok, razgovor, pa i pranje zuba mogu da postanu neprijatni - objašnjava naš sagovornik.

Najčešće se javljaju bol pri žvakanju, osetljivost obraza i predela ispred uha, jutarnja ukočenost i zamor vilice Foto: Shutterstock

Bezbolno škljocanje, bez ograničenja pokreta, obično ne zahteva lečenje. Bol i otežano otvaranje usta zaslužuju pregled, jer nije svaka tegoba u ovom predelu posledica problema sa TMZ, dodaje fizioterapeut.

Fizikalna terapija i timski pristup

U lečenju se primenjuju fizikalna terapija, prilagođene vežbe i edukacija pacijenta. Važno mesto mogu da imaju manuelne tehnike, kojima se deluje na napete mišiće i pokretljivost zgloba. One mogu da ublaže bol i olakšaju otvaranje usta, a izbor tehnika zavisi od nalaza i reakcije pacijenta, ističe naš sagovornik.

- U saradnji sa stomatologom ili ortodontom, uključuju se individualno izrađene okluzalne udlage, odnosno splintovi. Oni mogu da zaštite zube kod škrgutanja i budu deo terapijskog plana, ali ne ublažavaju bol kod svakoga. Pacijent se prati timski, uz procenu tegoba, pokretljivosti vilice i efekata terapije - sugeriše Anđelkov.

Prvo smanjite napetost

Kada se tegobe pojave, prvi korak je da obratite pažnju na navike koje dodatno opterećuju vilični zglob, savetuje naš sagovornik.

Obratite pažnju na vilicu dok čitate poruke ili radite za računarom. Da li su vam zubi stisnuti? Foto: Shutterstock

- Obratite pažnju na vilicu dok čitate poruke ili radite za računarom. Da li su vam zubi stisnuti? Mnogi ovu naviku primete tek kada ih mišići zabole. U mirovanju zubi ne bi trebalo da budu u kontaktu. Dok traju tegobe, birajte mekšu hranu i manje zalogaje, izbegavajte žvakaće gume i preširoko zevanje. To privremeno smanjuje opterećenje vilice - preporučuje fizioterapeut.

Blage vežbe za kućne uslove

Kod blage napetosti mogu se probati jednostavni pokreti, bez izazivanja bola. Ako je otežano otvaranje usta nastalo iznenada, izrazito je ili se pogoršava, prvo je potreban pregled. Fizioterapeut i stomatolog bi trebalo da odabere vežbe prema uzroku tegoba.

Odmor za vilicu - Sedite udobno i opustite ramena. Vrh jezika lagano postavite na nepce, iza gornjih prednjih zuba, kao da izgovarate glas "n". Ostavite mali razmak između gornjih i donjih zuba i dišite mirno. Vraćajte se ovom položaju tokom dana, naročito kada primetite da ste stegli vilicu.

- Sedite udobno i opustite ramena. Vrh jezika lagano postavite na nepce, iza gornjih prednjih zuba, kao da izgovarate glas "n". Ostavite mali razmak između gornjih i donjih zuba i dišite mirno. Vraćajte se ovom položaju tokom dana, naročito kada primetite da ste stegli vilicu. Sporo otvaranje uz jezik na nepcu - Postavite jezik na nepce i polako otvorite usta samo koliko možete bez bola, zadržavajući kontakt jezika sa nepcem. Zatim lagano zatvorite usta. Pokret neka bude mali i kontrolisan, bez pokušaja maksimalnog otvaranja.

- Postavite jezik na nepce i polako otvorite usta samo koliko možete bez bola, zadržavajući kontakt jezika sa nepcem. Zatim lagano zatvorite usta. Pokret neka bude mali i kontrolisan, bez pokušaja maksimalnog otvaranja. Kontrola pokreta pred ogledalom - Pred ogledalom blago otvorite i zatvorite usta, prateći da donja vilica ostane u sredini. Ako skreće, smanjite pokret; nemojte je rukom gurati u pravilan položaj.

Kada stručnjak potvrdi da su vežbe odgovarajuće, mogu se raditi po pet ponavljanja, dva do tri puta dnevno Foto: Shutterstock

- Kada stručnjak potvrdi da su vežbe odgovarajuće, mogu se raditi po pet ponavljanja, dva do tri puta dnevno, uz prilagođavanje reakciji na vežbanje. Prekinite ako se bol pojača ili se pojavi zakočenje - savetuje Anđelkov i dodaje da pre vežbi može prijati mlak, vlažan peškir preko bolnih mišića desetak minuta, ali ne sme biti vreo.

- Blaga kružna masaža obraza i slepoočnica takođe može da ublaži napetost, bez jakog pritiskanja. Često se dodaju vežbe za posturu, tj. drzanje tela u kombinaciji sa ovim vežbama.

Kada ne treba vežbati na svoju ruku

Ako se vilica iznenada zakoči, ne možete da otvorite ili zatvorite usta ili zbog tegoba ne možete da jedete i pijete, potreban je hitan pregled.

- Nemojte pokušavati da je "namestite" ili silom rastežete. Napredak se meri time da li su žvakanje, razgovor i zevanje postali lakši, a ne snagom kojom istežete vilicu - poručuje Srđan Anđelkov.