U menopauzi ne morate da se odričete omiljenih namirnica, ali je važna umerenost

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Menopauza donosi promene koje mogu da utiču i na varenje, ali to ne znači da sa jelovnika trebalo izbaciti čitave grupe namirnica. Mnogo je važnije koliko jedemo, kako pripremamo hranu i sa čim je kombinujemo. Prof. dr sc. Dejan Čubrilo objašnjava na svom Instagram nalogu da se ishrana u ovom periodu može prilagoditi tako da obrok bude lakši za varenje, ali i da ostane nešto u čemu uživamo.

- Menopauza smanjuje količinu enzima koje imate. Dakle, tu ćete samo razmišljati i reći: "Okej, ako jedem pasulj, leblebije ili druge mahunarke, ješću ih u manjoj količini". Ako jedete povrće, jedite ga bareno. Kada biste mene pitali, u menopauzi bih išao na toplinu - na tople povrtne supe i čorbice. Mahunarki, recimo, jedna kutlača zbog varenja, a sirovog manje. Kažete: "Poješću pola paradajza", sa lepim maslinovim uljem, začinima, malo senfa ili rena. Pojedete i kažete: "Uh, što je ovo bilo lepo", a pritom se obrok lepo i svario - ističe prof. dr Čubrilo.

Tople čorbice su idealna preporuka za menopauzu Foto: Shutterstock

Kada je reč o sirevima, profesor savetuje da se izbegavaju oni sa previše laktoze, odnosno sirevi koji nisu tvrdi. Kao primer jedne, kako kaže, fantastične večere navodi parče hleba, 50 grama sira i pola paradajza s maslinovim uljem.

Vratite radost u obrok

Nije važno samo šta jedete već i kako jedete, jer hrana nije samo zbir kalorija, proteina, masti i ugljenih hidrata, već "izvor energije, života i radosti", dodaje.

Ako jedete nešto što vam je grozno, promašili ste temu Foto: Shutterstock

- Svima kažem: ako jedete nešto što vam je grozno, promašili ste temu. Ne smete tako. Treba da kažete: "Jedva čekam taj obrok, jedva čekam da pojedem taj moj krompir. Jedva čekam moje jagode, trešnje, moj pasulj, moje meso. Zašto ne? Uživaću u tome". Jer, pazite, kako se osećam, takvu emociju šaljem i svom stomaku, a stomak u odnosu na to luči sokove. Nekada niste mogli da sednete za sto nesrećni i nezadovoljni. Jelo se u krugu porodice, ljudi su pričali, nazdravljali - sugeriše doktor.

Savetuje i da se obrok ne počinje odmah glavnim jelom, već salatom, kao kod Italijana. Začinite je kako vam duša ište, jer to, kako objašnjava, stimuliše lučenje sokova i olakšava varenje hrane koja sledi.