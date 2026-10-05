Često se može čuti da bi voće trebalo jesti ujutru na prazan stomak, pre doručka. Prof. dr Vešović, međutim, smatra da to nije dobra ideja.

- Razlog koji stoji iza te preporuke je da bi se voće lakše varilo, odnosno da ne bi duže ostajalo u želucu nakon varenja belančevina i masti i stvaralo gasove i nadutost. Mislim da je najpametnije da doručak krene sa kompleksnim makronutrijentima, kao što su složeni ugljeni hidrati. Dakle, ne voćem, nego integralnim hlebom - kaže doktor.