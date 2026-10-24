Čak i kvalitetna masnoća može da izgubi deo svojih prednosti ako se ne upotrebljava kako bi trebalo

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Maslinovo ulje važi za jedan od najzdravijih izbora u ishrani, ali da li je jednako dobro za salatu i pripremu hrane na visokoj temperaturi? A šta je sa svinjskom mašću, puterom i sve popularnijim gijem? Odgovor ne zavisi samo od vrste masnoće, već i od načina na koji je koristimo, objašnjava na svom Instagram nalogu Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine, otkrivajući koje masnoće su pogodnije za različite načine pripreme hrane i zbog čega ne preporučuje prženje, bez obzira na izbor masnoće.

- Margarine i rafinisana ulja ne preporučujem, jer se rafinacijom gubi deo prirodnih zaštitnih sastojaka ulja. Pri jakom i dugom zagrevanju biljnih ulja, uključujući i suncokretovo, mogu da nastanu štetna jedinjenja koja se u istraživanjima povezuju s aterosklerozom i imaju kancerogeni potencijal - upozorava Lišanin.

Nije isto preliti salatu uljem i zagrevati masnoću u tiganju. Pri izboru masnoće važni su temperatura na kojoj je zagrevate, trajanje zagrevanja i namirnice koje pripremate, ističe dijetolog.

Maslinovo ulje je najbolje dodavati nakon termičke obrade Foto: Shutterstock

- Maslinovo ulje preporučujem za salate i gotove obroke. Može da se koristi i za kuvanje, ali prednost dajem tome da se dodaje nakon termičke obrade, jer u kuhinji najčešće ne kontrolišemo ni temperaturu ni trajanje zagrevanja. Možete da ga koristite i izdašnije, dve do tri supene kašike dnevno, prema svojim potrebama - savetuje Lišanin.

Zašto prženje nije dobar izbor? Aleksandra Lišanin ne preporučuje prženje bez obzira na vrstu masnoće, jer visoke temperature i dugo zagrevanje podstiču razgradnju masnoća i nastanak štetnih jedinjenja. - Osim toga, hrana tokom prženja upija dodatnu masnoću. Zato prednost dajem dinstanju, kuvanju i pečenju bez zagorevanja - sugeriše dijetolog.

Mast ili puter ili gi?

Svinjska mast i loj mogu da se koriste za dinstanje uz malo vode. Dovoljna je mala količina masnoće, jedna kašičica dnevno po osobi, uz malo vode i umerenu temperaturu. Vodu po potrebi dolivajte kako namirnice ne bi zagorele. Ipak, treba imati u vidu da su svinjska mast i loj bogati zasićenim mastima, koje bi trebalo ograničiti u ishrani, sugeriše praktičar funkcionalne medicine.

Svinjska mast i loj mogu da se koriste za dinstanje uz malo vode na umerenoj temperaturi Foto: Shutterstock

- Puter i gi nisu isto. Puter sadrži mlečne sastojke koji pri jačem zagrevanju lako zagorevaju, pa ga koristite na blagoj temperaturi ili ga dodajte gotovom jelu. Gi je, s druge strane, pročišćeni puter koji bolje podnosi zagrevanje, pa može da se koristi za kratku pripremu hrane, u maloj količini i bez pregrevanja - sugeriše Lišanin.

Ako masnoća dimi, znači da ste je previše zagrejali, dodaje nutricionista-dijetolog.