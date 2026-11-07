Tokom menopauze menja se i način na koji organizam reaguje na pojedine namirnice

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Menopauza ne menja samo hormone, već često i to kako telo reaguje na hranu koju smo godinama jeli bez razmišljanja. Odjednom se javlja nadutost posle obroka koji je ranije savršeno prijao. Teže varimo kasne večere. Neke namirnice, koje smo doživljavali kao zdrav izbor, sada stvaraju osećaj težine, kaže na svom Instagram profilu prof. dr Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije i specijalista sportske medicine, i nudi praktična rešenja.

- Sve navedeno ne znači da je nešto "pogrešno" s nama. Organizam ulazi u novu fazu i traži da ga ponovo upoznamo. Zato bi pored izbora namirnica trebalo obratiti pažnju i na način pripreme. Isto povrće može drugačije da prija sirovo, a drugačije kuvano ili dinstano. Topli, jednostavniji obroci često su lakši za varenje od kombinacija mnogo različitih namirnica na jednom tanjiru - savetuje prof. dr Čubrilo.

aa tanjiru bi trebalo da bude manje mahunarki, sireva sa visokim sadržajem laktoze i hleba sa glutenom, a više kuvanog povrća, toplih supa i jednostavnijih obroka, dodaje profesor.

Mahunarke su bogate vlaknima i proteinima, ali izazivaju nadutost, pa bi trebalo da budu ređe na tanjiru Foto: Shutterstock