KAKO POBEDITI URINARNU INFEKCIJU I EŠERIHIJU KOLI? Ključno je otkriti uzrok problema, a prvi korak je provera urina

Da bi tegobe u urinarnom traktu što pre prestale, ključno je otkriti uzrok problema, a za to je neophodno proveriti urin.

„Prva stavka je da se kupi sterilna bočica, ruke moraju biti čiste, takođe genitalije moraju biti čiste. Treba da se okupa, ali ne treba koristiti agresivne kupke u tom genitalnom predelu, samo vodom. Zatim, daje se prvi jutarnji urin, ali se daje srednji mlaz urina, to je druga stavka. Pusti se prvi mlaz da oteče i onda se sakupi srednji mlaz. Ukoliko osoba nije u mogućnosti da odmah odnese urin na analizu, treba da se taj urin čuva u frižideru“, rekla je farmaceutkinja Saška Božić i dodala da urin može da stoji nekoliko sati u frižideru, ali da ga je najbolje što pre odneti na analizu.

Koje svakodnevne navike pogoršavaju stanje urinarnih infekcija?

Nakon utvrđene urinarne infekcije važno je da se smanji unos kofeina i alkohola, a da se poveća unos tečnosti. To mogu biti određeni čajevi, voda.

- Treba smanjiti unos namirnica koje povećavaju kiselost urina dok traje urinarna infekcija, a to je crveno meso, slatkiši, masna hrana i alkohol, kafa. Voće takođe može pogoršati urinarnu infekciju, te samo u tom periodu treba smanjiti unos tih namirnica“, savetuje Božić.

Mogu li suplementi ublažiti neprijatnosti tokom urinarne infekcije?

- Kada dođe do pojave ovih simptoma, u tom slučaju se, prvo što se dobija su alkalizirajući agensi, a to su natrijum i kalijum citrat i čuvena soda bikarbona, odnosno natrijum hidrogenkarbonat i važno je da osobe koje imaju povišen krvni pritisak vode računa zato što natrijum iz sode bikarbone može dodatno povećati krvni pritisak“, rekla je magistra farmacije Saška Božić.

Da li je greška uzeti analgetike, ukoliko postoje bolovi?

- Kad boli želimo što pre da se rešimo bola. Lek izbora za urinarne infekcije je paracetamol i većina ljudi kada koristi paracetamol uzima manju dozu od one koja je dovoljna da bi bol nestao. Maksimalna dozvoljena dnevna doza paracetamola je četiri grama, ali se uglavnom preporučuje da to ipak bude tri grama jer neki ljudi imaju problema sa jetrom. Zato je tri grama najbolje, najbezbednije. Ono što se ne preporučuje je aspirin, odnosno acetilsalicilna kiselina. To je lek koji dosta ljudi ima kod kuće i verovatno bi posegli za njim. Kada je urinarna infekcija u pitanju ne koristiti aspirin jer se stvaraju kiseli metaboliti koji mogu da pogoršaju simptome urinarne infekcije i da dođe još do većeg bola i jačeg peckanja tokom uriniranja.

Da li čaj od uve može rešiti urinarnu infekciju? Prema oceni farmaceutkinje Božić, čaj od uve je odličan biljni lek, to je tradicionalni biljni lek, koji je u širokoj upotrebi koji je, pre svega, odličan diuretik, odnosno, poboljšava izbacivanje tečnosti iz organizma.

- Takođe je i dobar antiseptik, tako da ubija bakterije i pošto je ešerihija koli bakterija koja je najčešće uzročnik ovog problema, aktivne supstance iz ovog čaja onemogućavaju da se ta bakterija zakači za zidove urinarnih puteva. Taj čaj se koristi dva do tri puta dnevno, jedna šolja dva do tri puta dnevno. Priprema se tako što se jedna kašika čaja od uve prelije čašom vruće vode i ostavi se da odstoji pola sata i zatim se procedi i popije“, navela je Božićeva i dodala da ovaj napitak ne sme da se pije više od dva do tri puta dnevno, ne više od sedam dana u jednom ciklusu i ne više od pet puta godišnje.

Uvin čaj, međutim, nije dozvoljen svima. „Ovaj čaj ne smeju koristiti trudnice i dojilje, a osobe koje imaju problema sa jetrom i sa bubrezima mogu da piju samo uz konsultaciju sa lekarom“.

Pri lečenjenju urinarnih infekcija dobar saveznik mogu biti probiotici.

„U ovom slučaju se koriste dva soja, a to su laktobacilus ramnozus i laktobacilus reuteri. Oni se koriste u prevenciji nastanka urinarnih infekcija jednom do dva puta nedeljno“, navela je Božićeva.

Koji još suplemenati mogu olakšati tegobe kod urinarnih infekcija?

- Ono što je u velikoj upotrebi, što većina žena već zna jeste demanoza. Demanoza predstavlja jedan prosti šećer koji kada se unese putem suplemenata, zakači za sebe ešerihiju koli i sprečava da se ona zakači za urinarne puteve, za zid urinarnih puteva, tako da olakšava izbacivanje ešerihije putem urina. Najbolje je da se koristi u vidu suplementacije. Ona se nalazi i u nekom voću, ali neke vrste voća mogu da zakisele urin i da pogoršaju simptome“, precizirala je gošća RTS Ordinacije.

Američka brusnica je poznata mnogima i može se nabaviti u svim apotekama. „Ljudima se čini da je to bezbedan suplement i on to jeste za većinu ljudi, međutim osobe koje su na terapiji varfarinom, odnosno lekom za razređivanje krvi, koji je u širokoj upotrebi, kod njih ovaj suplement ne sme da se primenjuje. Takođe kod trudnica i osoba koje imaju oštećenu jetru treba voditi računa, a uzimati samo uz konsultacije sa lekarom. U ovim slučajevima treba voditi računa čak i kada se pije sok od brusnice“, objasnila je farmaceutkinja.

Da li ulje divljeg origana može da pomogne u rešavanju urinarnih infekcija i kako se uzima?

Pitomi origano je, u stvari, začin, a divlji origano u ovom slučaju može da pomogne. Ulje divljeg origana nekada je bolje koristiti u vidu kapsula, zato što se teže pretera u količini.

„Koristi se tako što se dve do tri kapi ulja od origana rastvori u jestivom ulju – maslinovom, kokosovom, ulju koštice grožđa i popije se pola sata nakon obroka. Može da se pije tri puta dnevno kada su u pitanju urinarne infekcije i ne bi trebalo koristiti ga duže od deset dana“, navela je farmaceutkinja Božić.

Ko ne sme da koristi ulje divljeg origana?

„Treba prvo da se proveri da li je osoba alergična na ulje origana. To se proverava tako što osoba stavi malu količinu ulja na kožu, na podlakticu i sačeka da vidi da li će imati neku neželjenu reakciju. Ako se pojavi alergijska reakcija, nikako ne treba uzimati ulje divljeg origana. Ne bi trebalo da ga koriste ni ljudi koji imaju problema sa digestivnim traktom, koji imaju gorušicu, gastritis, osobe koje imaju hronične bolesti, koje uzimaju veliki broj lekova“, naglasila je u RTS Ordinaciji magistar farmacije Saška Božić i dodala da bi pre uzimanja bilo kog suplementa trebalo da se konsultujemo sa svojim lekarima ili farmaceutom.

Prenela. V.N.

Izvor: RTS/ kurir.rs