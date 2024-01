BOLE VAS LEĐA KAD JE NAPOLJU HLADNO? Evo šta je glavni krivac za ZIMSKU UKOČENOST

- Ukratko, hladno vreme može uticati na bol u leđima, jer niske temperature sužavaju krvne sudove čineći da mišići, tetive i ligamenti postaju ukočeni. Pored toga, ako imate hronično stanje pad barometarskog pritiska može uticati na nivo bola - objašnjava Spalević.

Kada mišići, tetive, ligamenti imaju manje krvi, oni postaju ukočeni.

Kako hladno vreme utiče na ukočenost?

- Kada se suočite sa niskim temperaturama u telu se dešava proces koji se zove vazokonstrikcija, to je proces sužavanja krvnih sudova u vašim ekstremitetima i preusmeravanje krvi na vitalne organe kao što su srce, mozak, pluća kako bi se oni zagrejali. Kada mišići, tetive, ligamenti imaju manje krvi, oni postaju ukočeni. Verovatno ste nekada primetili da kada kucate na tastaturi dok su vam prsti hladni, kucate sporije. Isto je i sa strukturama kičmenog stuba. Kada je vreme hladno dolazi do manjeg dotoka krvi u strukture kičmenog stuba, one postaju krute, što dodatno opterećuje leđa.

Vukadin Spalević, strukovni fizioterapeut foto: Privatna Arhiva

Kako barometarski pritisak utiče na bol u leđima?

- Iako barometarski pritisak ne možete da osetite na način na koji osećate temperaturu on ima uticaj na vaše telo. Nizak barometarski pritisak, povezan sa hladnim vazduhom, pruža vašim tkivima više prostora za širenje. Ova promena je toliko mala da ljudi sa zdravim tkivom neće osetiti nikakve efekte. S druge strane ljudi sa već postojećem hroničnim stanjem imaju manje prostora za ovu vrstu ekspanzije.

Dakle, iako temperatura vazduha nije ta koja izaziva bol, u ovom slučaju hladan vazduh ukazuje na nizak barometarski pritisak, zbog čega su bol i hladnoća tako usko povezane.

foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Kako da izbegnete bol u zimskim mesecima?

- Iako na vremenske prilike i barometarski pritisak ne možemo da utičemo, možemo sprečiti ili ublažiti nivo bola. Mnogi ljudi u zimskim mesecima, kada je previše hladno provode više vremena u kući i izvegavaju fizičku aktivnost. Ovo je najgora stvar koju možete učiniti ako se borite protiv bolova u leđima. Jedan od najboljih načina da izbegnete bolove u zimskim mesecima je da svakodnevno vežbate.

Bilo koja vrsta vežbe može pomoći da se suprotstavite bolu, bilo da se radi o plivanju, šetnji sa prijateljima ili čak samo povećana aktivnost dok ste kod kuće.

Ako uprokos svim naporima i dalje osećate bolove u leđima, poseta fizioterapeutu je najbolje rešenje.

Izvor: A.V./ Kurir. rs